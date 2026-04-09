의원들 모아 "어디 출마할까" 물은 조국... 경기 하남갑 유력?

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 대표가 6일 오전 서울 종로구 광화문 이순신 동상 앞에서 열린 현장최고위원회의에 참석해 윤석열 탄핵과 검찰개혁 처리 성과를 보고한 뒤 "저희 도전은 끝나지 않았다. 다시 신발끈을 묶겠다"라며 "쇄빙선 시즌 2를 시작한다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"국회로 돌아갈 생각이다. (...) 국민의힘 의석이 느는 건 제가 참지 못할 것 같다. 국힘 후보가 나온다면 잡으러 갈 것이다."

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"7일 뉴스를 보니 검찰개혁 동지셨던 추미애 전 법무부 장관이 경기지사 후보가 돼 경기 하남(지역)이 빌 것으로 예상이 된다. 거물 정치인 추 장관님조차 하남 지역에서 약 1200표, 1%차로 이겼다. 제가 어느 지역에 가든 험지일 거다."

큰사진보기 ▲이용 국민의힘 전 국회의원, 현 하남갑 당협위원장(자료사진). ⓒ 이용 캠프 관련사진보기

지난 8일 경남 창원 3.15민주묘지를 참배한 후 기자들과 만난 조국 조국혁신당 대표는 자신의 출마지에 대해 이런 힌트를 줬다. 6·3 지방선거가 55일 앞으로 다가온 가운데 조국 대표의 출마 지역 선택이 임박했다. "명분도 챙겨야 하고 실리도 생각해야 한다"는 조 대표는 어떤 선택을 할까.현재 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 출마가 가능한 지역은 전국에 걸쳐 있다. 전북 군산, 부산 북구갑, 경기 평택을, 경기 안산갑에 이어, 전날(7일) 더불어민주당 경지도지사 후보로 선출된 추미애 의원의 지역구인 경기 하남갑이 추가됐다. 충남 아산, 인천 계양을도 열려 있다.이들 지역 중 조 대표의 출마가 유력지로 가장 뒤늦게 지역구가 비게 된 경기 하남갑이 갑작스럽게 떠올랐다. 조 대표는 전날 3.15민주묘지 참배 뒤 기자들과 만나 "모든 선거에 험지가 아닌 곳이 없다. 특히 저는 거대 정당 소속이 아니기 때문에 더하다"라면서, 기자들이 묻지도 않았는데 먼저 '하남갑'을 예로 들었다.조 대표는 본인 생일인 지난 6일 의원들을 모아 오찬을 하며 "지방선거 때 내가 어떻게 했으면 좋겠느냐"는 등 출마지 관련 의원들 의견을 물었다고 한다.당시 자리를 함께한 혁신당의 한 의원은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "의원들 의견은 무조건 실리를 챙겨야 한다는 쪽과 명분이 우선이라는 쪽 둘로 갈렸다"라며 "대표님도 '명분과 실리 양쪽 얘길 다 듣고 있는데, 양쪽 의견이 다 팽팽하다'고 하셨다"라고 말했다.또 다른 의원은 "대표님은 그날 (출마) 지역에 대해선 일체 얘기를 안 하셨다"면서도 "다만, '험지를 나가야 한다'라는 생각은 확고하신 것 같았다"라고 말했다. 전북을 비롯한 호남 지역 등 상대적으로 당선이 쉬워보이는 곳은 제외하겠다는 뜻으로 해석된다.조 대표는 앞서 자신의 출마 지역 판단 기준으로 다음 세 가지를 순서대로 들었다. ▲친윤(석열) 극우 내란 세력이 포획한 국힘 후보가 나오는 곳 ▲국민들 눈에서 볼 때 조 대표가 가기 어려운 곳 ▲지방선거 이후 조국혁신당 발전에, '정치인 조국' 역할을 생각할 때 도움 되는 곳 등이다.조 대표가 "명분과 실리를 종합적으로 고려해 출마하되, 출마하면 한 표 차이든 어떻게든 이겨서 (국회로) 복귀할 것"이라고 한 발언에 비춰보면, 명분은 누누이 말해왔던 '국힘 제로'(국힘 당선을 막을 곳), 실리는 '당선 가능성'(국회 입성 가능한 곳)으로 해석할 수 있다.실제 8~9일 <오마이뉴스>가 취재한 혁신당 8명 의원들 중 '하남갑'을 거론한 의원은 4명이었다. 이들은 "(출마지는) 아마 하남으로 되지 않을까 싶다", "수도권에 나가셨으면 한다"는 의견을 내놨다. 조 대표의 부산 출마를 가장 나은 선택지로 보고 있는 한 의원은 "조 대표는 출마 명분이 있으면서, 승리도 할 수 있는 곳을 택할 것"이라고 말했다.조 대표가 먼저 언급한 경기 하남갑은 '명분'면에서도 빠지지 않는다. 국민의힘 후보로 거론되는 이용 전 의원(하남갑 당협위원장)은 윤석열 탄핵 당시 강경한 반대 활동을 펼쳐 '윤석열 호위무사'로 불렸다.작년 1월 초 결성된 '탄핵반대 국힘 당협위원장 모임' 때도 대외협력부간사 등 직책을 맡아 주요 역할을 하며 대통령 관저 앞을 계속해 찾기도 했다. 한 당내 관계자는 통화에서 "추 의원이 나간 자리에 '윤 호위무사'가 오는 건 부적절하니, 조 대표 출마도 충분히 명분이 있는 곳"이라고 말했다.민주당 내에서도 조 대표의 하남갑 출마에 긍정적인 여론이 없지 않다. "하남갑은 추 의원이 국힘에 1199표 차이로 이긴 어려운 곳인데, 어려우니까 조 대표가 가야 한다(박지원 의원, 9일 오마이TV <박정호의 핫스팟>)", "연대와 통합 취지에 맞게 민주당이 대승적으로 결정하고 당원들도 큰 차원에서 이해하고 가는, 부분적 양보도 필요하다(김영진 인재영입위 부위원장, 9일 MBC <김종배의 시선집중>)"는 이야기가 흘러나오고 있는 상황이다.그러나 민주당 핵심관계자는 9일 <오마이뉴스> 통화에서 "('양보 필요' 발언은) 개인의 의견일 뿐, 아직 논의된 적 없다"라며 "민주당은 기본적으로 모든 지역에 후보를 다 낸다는 생각이다. (조 대표 출마 관련 단일화 등) 논의는 그다음 문제라 지금 얘기할 수 있는 상황이 아니다"라고 선을 그었다.조국혁신당은 의원들 의견 수렴에 이어 당내 권리당원들 의견 수렴도 진행 중이다. 조국 대표는 "혁신당 기초단체장 후보 전국 순회 일정이 모두 일단락된 뒤 출마 지역을 밝힐 것"이라며 "다음 주 초쯤, 최종 어디 나갈지를 기자회견으로 알릴 것"이라고 밝혔다.