고3 3월 모의고사 영어, 90점 이상 1등급 비율 4.08%에 그쳐

▲고3 3월모의 37번 문항지난 3월 24일 치러진 고3 모의고사 영어 37번 문항은 영어교사가 읽기에도 버거운 상당히 난해한 텍스트다. 3월 평가문항에는 이런 추상적이고 학술적인 글이 여럿이다. ⓒ 서울특별시교육청 관련사진보기