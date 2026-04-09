미군 재배치 논의와 한국... 이제는 '의존'이 아니라 '자립'이다

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

AD

최근 도널드 트럼프 대통령이 북대서양조약기구 동맹국들을 향해 강도 높은 불만을 표출하며, 미군 주둔지를 재배치하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 이어지고 있다. 특히 중동에서의 대이란 군사작전에 비협조적인 국가들에 대해 사실상 '징벌적 철수'라는 카드까지 꺼내들었다는 점에서, 이는 단순한 외교적 수사가 아니라 국제질서의 재편을 예고하는 신호로 읽힌다.한국 역시 이 발언의 사정권에서 자유롭지 않다. 트럼프 대통령은 공개적으로 한국을 언급하며 동맹의 '비협조성'을 문제 삼았고, 그 연장선에서 주한미군까지 거론했다. 이러한 상황은 많은 이들에게 위기감으로 다가온다. 그러나 우리는 이 문제를 단순히 '안보 공백'이라는 공포의 프레임으로만 해석할 것인가. 오히려 이 순간은 한국 사회가 오랫동안 미뤄왔던 질문, 즉 "우리는 스스로를 지킬 준비가 되어 있는가"라는 근본적인 물음을 다시 던질 기회가 되어야 한다.트럼프 대통령의 발언에서 가장 분명하게 드러나는 것은, 그가 동맹을 '가치 공동체'가 아니라 '거래 관계'로 이해하고 있다는 점이다. 그의 논리는 단순하다. 미국의 군사작전에 협조하지 않는다면, 미국이 굳이 그 나라를 방어할 이유가 없다는 것이다.이러한 인식은 충격적이면서도, 한편으로는 냉혹한 국제정치의 현실을 적나라하게 보여준다. 동맹이란 본래부터 영원불변의 도덕적 약속이 아니라, 이해관계의 일치 위에서만 유지되는 관계였다. 다만 우리는 오랫동안 그것을 '안보의 보증서'처럼 받아들여 왔을 뿐이다.한국 사회 역시 예외가 아니다. 우리는 주한미군을 단순한 군사력 이상의 존재, 즉 일종의 '안전망'으로 인식해왔다. 그러나 만약 그 안전망이 언제든 철수될 수 있는 조건부 계약이라면, 우리는 지금까지 무엇을 믿고 있었던 것인가.주한미군은 오랜 기간 한반도 안보의 핵심 축으로 기능해왔다. 냉전 시기에는 소련과 중국의 영향력을 견제하는 역할을 했고, 이후에는 북한의 군사적 도발을 억제하는 상징적 존재로 자리 잡았다.그러나 시간이 흐르면서 그 의미는 점차 복합적으로 변해왔다. 주한미군은 단순한 '방어 장치'가 아니라, 한국의 안보 전략 전반을 규정하는 구조적 요소가 되었다.우리는 군사적 판단뿐 아니라 외교적 선택에서도 미국의 입장을 고려해야 했고, 때로는 우리의 국익과 충돌하는 상황에서도 동맹이라는 이름으로 이를 감내해왔다. 이러한 구조는 안정성을 제공하는 동시에, 자율성을 제약하는 이중성을 지닌다. 즉, 주한미군은 우리를 보호하는 동시에, 우리를 묶어두는 장치이기도 했던 것이다.주한미군 철수 논의가 등장할 때마다 한국 사회는 본능적으로 불안을 느낀다. 이는 오랜 시간 형성된 안보 의존 구조의 자연스러운 반응이다. 그러나 우리는 이 공포를 절대적인 것으로 받아들일 필요는 없다.첫째, 한국은 이미 세계적인 수준의 군사력을 갖춘 국가다. 국방비 규모, 첨단 무기 체계, 병력 운용 능력 등 여러 측면에서 한국군은 더 이상 '보호받아야 할 약소국'의 수준에 머물러 있지 않다. 자주국방은 구호가 아니라, 현실적인 선택지로 자리 잡고 있다.둘째, 국제정세 역시 다극화되고 있다. 과거처럼 특정 국가에 절대적으로 의존하는 구조는 점차 해체되고 있으며, 다양한 외교적 선택지가 열리고 있다. 한국 역시 보다 주체적인 외교 전략을 모색할 수 있는 조건을 갖추고 있다.셋째, 주한미군 철수는 단순한 '안보 손실'만을 의미하지 않는다. 그것은 동시에 새로운 가능성을 열어주는 계기가 될 수 있다. 군사적 자율성의 확대, 외교적 공간의 확장, 그리고 무엇보다 국가 정체성의 재정립이 그 예다.이번 보도에서 주목할 점은, 미국이 유럽 내에서도 미군을 재배치하거나 철수하는 방안을 검토하고 있다는 사실이다. 독일이나 스페인 같은 전통적인 동맹국이 철수 대상에 오르고, 폴란드나 루마니아 같은 국가들이 새로운 거점으로 부상하는 흐름은 동맹의 '유동성'을 보여준다.이는 곧, 어느 국가도 영구적인 보호를 보장받지 못한다는 의미다. 동맹은 언제든 재조정될 수 있으며, 그 기준은 철저히 미국의 전략적 이해에 따라 결정된다. 한국 역시 이러한 현실에서 예외일 수 없다. 그렇다면 우리는 선택해야 한다. 변화하는 질서 속에서 수동적으로 흔들릴 것인가, 아니면 능동적으로 자신의 위치를 재정립할 것인가.주한미군 철수 논의는 단순히 군사적 문제에 그치지 않는다. 그것은 한국 사회가 어떤 국가로 나아갈 것인가에 대한 질문과 직결된다. 자주국방은 단지 군대를 강화하는 것을 의미하지 않는다. 그것은 외교, 경제, 정치 전반에서의 자율성을 포함하는 개념이다.우리는 더 이상 특정 강대국의 전략에 종속되는 존재가 아니라, 독자적인 판단과 책임을 지는 주체가 되어야 한다. 물론 이 과정은 쉽지 않을 것이다. 안보 불안, 경제적 부담, 외교적 갈등 등 다양한 도전이 뒤따를 것이다. 그러나 이러한 어려움은 우리가 피해야 할 이유가 아니라, 오히려 감당해야 할 성장의 과정이다.따라서 우리는 미군 철수 가능성을 무조건적인 위기로만 볼 것이 아니라, 오히려 환영할 수 있는 계기로 인식할 필요가 있다.첫째, 이는 한국의 주권을 온전히 회복하는 길이다. 외국 군대의 주둔은 본질적으로 국가 주권의 일부를 제한하는 요소다. 철수는 그 제약을 해소하는 방향으로 작용할 수 있다.둘째, 이는 군사적 책임을 스스로 지는 계기가 된다. 진정한 안보는 외부의 힘에 의존하는 것이 아니라, 내부의 역량에서 비롯된다.셋째, 이는 외교적 자율성을 확대한다. 특정 동맹에 과도하게 의존하지 않을 때, 우리는 보다 다양한 국가들과 유연한 관계를 구축할 수 있다.넷째, 이는 국민 의식을 성숙시키는 계기가 된다. 안보를 '누군가 대신 책임져 주는 것'이 아니라 '우리 스스로 감당해야 할 과제'로 인식하게 된다.지금 우리 앞에 놓인 것은 '미군이 떠나면 어떻게 할 것인가'라는 단순한 질문이 아니다. 그것은 "우리는 어떤 나라가 되고 싶은가"라는 더 깊은 물음이다.도널드 트럼프 대통령의 발언은 많은 논란을 불러일으키고 있지만, 역설적으로 그것은 우리가 오랫동안 외면해온 현실을 직시하게 만든다. 동맹은 영원하지 않으며, 안보는 결국 스스로 책임져야 한다는 사실이다. 이제 우리는 선택해야 한다. 불안에 머물 것인가, 아니면 변화를 기회로 삼을 것인가.미군 철수는 위기가 아니라, 하나의 전환점이다. 그리고 그 전환점에서 우리는 비로소 '의존의 역사'를 넘어 '자립의 미래'로 나아갈 수 있다.