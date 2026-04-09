[단독] 김성태 '수발' 박상웅, 연어 술파티 그날...소주 반입 정황 출입기록 확인

큰사진보기 ▲'연어 술파티' 수원지검 현장 재연 나선 의원들국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회'가 연어 술파티, 진술 회유 의혹 검증을 위해 9일 경기 수원지검을 현장 방문한 가운데 박성준 더불어민주당 간사를 비롯한 의원들이 인근 편의점에서 '당시 쌍방울 직원이 소주를 사서 생수병에 넣었다'는 증언을 재연하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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- 1084 법인카드 / 18시 34분 / 12100원 / 소주 3병, 생수 3병, 담배 1갑, 비닐봉투 1장

- 1084 법인카드 / 18시 37분 / 1800원 / 소주 1병

- 박상웅 / 18시 32분 15초 / 퇴실 / 13층

- 박상웅 / 18시 41분 04초 / 입실 / 13층

큰사진보기 ▲김성태 전 쌍방울 회장, 서울고검 인권침해점검 TF에 피의자 신분으로 출석김성태 전 쌍방울 회장. 2026-01-08 ⓒ 이정민 관련사진보기

"물 있잖아. 물은 좀 있잖아. 석수같은 거. 한번 이야기해보라구 해. 흉금없이 이야기를 해볼 수 있게끔. 환경을 만들면 좀 어떠냐. 뭔 말인지 알지."

"박상웅이나 박상민이 1313호실에 오려면 검찰청에서 지급하는 참고인 출입증이 있어야 스크린도어가 열리는데 그 출입증을 항상 패용하고 와서 저희 직원들은 참고인 자격으로 소환한 것으로 생각하게 됐습니다. 1313호실에서 김성태 조사가 있으면 박상웅이나 박상민을 함께 참고인 신분으로 소환을 하고 참고인 출입증을 주어서 출입증을 패용할 수 있었던 겁니다."

- 박상웅 / 13시 50분 16초 / 입실 / 2층

- 박상웅 / 13시 51분 52초 / 입실 / 13층

- 박상웅 / 14시 00분 40초 / 퇴실 / 13층

- 박상웅 / 14시 04분 09초 / 퇴실 / (층수 기록 없음)

- 박상웅 / 14시 05분 52초 / 입실 / 2층

- 박상웅 / 14시 07분 50초 / 입실 / 13층

- 박상웅 / 14시 37분 13초 / 퇴실 / 13층

- 1084 법인카드 / 16시 42분 / 20400원 / OOOO버거 상현역점(법원 도보 10분)

- 1084 법인카드 / 16시 44분 / 11000원 / OOOO버거 상현역점(법원 도보 10분)

큰사진보기 ▲국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회'가 연어 술파티, 진술 회유 의혹 검증을 위해 9일 경기 수원지검을 현장 방문한 가운데 박성준 더불어민주당 간사를 비롯한 의원들이 인근 편의점에서 '당시 쌍방울 직원이 소주를 사서 생수병에 넣었다'는 증언을 재연하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

2023년 5월 17일 수원지방검찰청 앞, 이날 쌍방울그룹 법인카드(끝자리 1084)로 소주가 구매된 사실은 이미 <오마이뉴스> 보도를 통해 확인됐다.그런데 최근 <오마이뉴스>가 새롭게 입수한 쌍방울그룹 관계자 박상웅씨의 수원지검 출입기록을 위의 법인카드 결제내역과 비교해본 결과, 다른 직원이 구매한 소주를 박씨가 넘겨받아 청사 안으로 옮겼을 수도 있는 정황이 포착됐다.수원지검 앞 편의점에서 제3의 인물인 쌍방울 관계자가 소주 등을 구매한 시간대와 참고인 신분을 가진 박씨가 13층 박상용 검사실을 빠져나왔다가 다시 입실한 시간대가 절묘하게 비슷하기 때문이다. 박상웅씨는 김성태 전 쌍방울그룹 회장을 수발을 맡은 인물이다.한편, 박상용 검사는 과거 언론에 "해당(술 구매) 시간 이후 쌍방울 직원이 검찰청에 들어온 기록이 없을 것"이라고 밝힌 적 있는데, 이는 박상웅씨가 소주가 결제된 시각 이후에 청사로 다시 들어온 출입기록과 배치되는 주장이어서 또 한번 논란이 예상된다. 소주를 반입한 것으로 의심되는 박씨는 5월 17일 당일 20시 34분에 수원지검 13층을 빠져나온 것으로 확인된다.국회 법제사법위원회는 지난 8일 박 검사를 국회증언감정법 위반 혐의로 고발하는 안건을 여당 주도로 통과시켰다.당일 끝자리 1084 법인카드를 사용한 쌍방울 직원이 수원지검 바로 앞 편의점에서 소주를 산 것은 명확하다.소주 4병, 생수 3병, 담배 1갑, 비닐봉투를 두 번에 나눠 산다. 18시 34분 쌍방울 관계자는 한 병에 1800원 하는 소주 3병과 700원짜리 생수 3병, 4500원짜리 담배 1갑, 100원인 비닐봉투를 합계 12100원을 주고 구입한다. 3분 뒤인 18시 37분, 소주 한 병을 더 산다.그런데 쌍방울 관계자가 소주를 구입할 무렵 수원지검 청사 안에 있던 박상웅씨가 18시 32분 15초 박상용 검사실이 위치한 수원지검 13층에서 카드를 찍고 로비 격인 2층 후문으로 내려온다. 그리고 9분 뒤인 18시 41분에 박씨는 다시 13층에 재입실한다.결과적으로 박씨의 행적에는 18시 32분부터 18시 41분까지 약 9분간의 공백이 존재한다. 박씨가 이때 술을 수원지검 청사 2층(후문)에서 술을 건네받아 다시 들어왔을 정황이 서로 맞물리는 이유다.실제 해당 편의점에서 수원지검 청사 로비까지 네이버 지도상 111m, 도보 1분 거리다. 만약 쌍방울 관계자가 술을 구입한 뒤 바로 생수병에 소주를 옮겨 담았다면, 2층에서 대기 중인 박씨에게 술을 건넬 수 있는 충분한 시간이다.다만 1084 카드로 물품을 구매한 사람이 누군지 현재로서는 특정되지 않는다.앞서 쌍방울 측은 <오마이뉴스> 보도로 술을 구입한 사실이 특정되자 <중앙일보>에 "술을 구매한 것은 맞지만, 청사로 술을 반입한 적은 없다"는 해명을 내놓았다. 술자리 제공 의혹 당사자인 박상용 검사도 "술 구매 사실과 술을 청사에 들였다는 것은 전혀 별개 사안"이라며 "해당 시간 이후 쌍방울 직원이 검찰청에 들어온 기록이 없을 것"이라고 했다. 또 "(오후)6시 34·37분 술을 샀다 해도 변호인이 입회한 7시 전까지 남은 시간은 20분 남짓"이라며 "그 시간에 '술 파티'를 하고 진술 회유가 이뤄졌다는 주장은 성립하기 어렵다"고 말했다.지난해 법무부는 자체 진상조사를 통해 술파티 날짜로 2023년 5월 17일을 특정했다. 그리고 법무부 자체 생산 보고서에 김 전 회장이 이 전 부지사와의 대질신문을 앞두고 지인을 만나 "오늘 중요한 날이야. 결전의 날이야 사실은"이라고 말한 사실을 기록했다.김 전 회장은 "세상은 태풍이 오면 태풍을 피할 수가 없다"면서 "태풍 속에 안 들어가야 되는데, 이미 태풍 속에 이미 들어가 버린 것 어떻게 하냐. 그 흐름을 내가 만들어야지. 이제는. 그렇게 노력을 해야지. 우리가 흐름을 만들어야지"라고 한다. 이어 "반전시킬수 있는 뭔가 노력을 해봐야지"라면서 이 대통령과의 연관성을 인정하는 이 전 부지사의 진술을 얻기 위한 구체적인 방안을 제시한다. 그는 "소주라도 한잔 먹고 이야기하면 편할 판인데"라는 말을 한다.그러면서 김 전 회장은 소주 구매를 위한 구체적인 방법을 제시한다.이 과정에서 놓쳐서는 안되는 인물이 바로 박상웅씨다. 그는 김 전 회장을 수발하던 인물로, 법무부 진상조사 결과보고서에 다수 교도관이 '참고인'으로 인식했다고 적시됐다. 2023년 당시 '참고인 출입증'을 달고 박상용 검사의 수원지방검찰청 1313호 검사실을 드나들었기 때문이다. 다만 교도관들은 박상웅이 참고인 조사를 받는 모습을 보지 못했다고 강조했다. 교도관들이 남긴 진술이다.의혹은 더 있다. 박씨는 이날 오후 1시 50분부터 수원지검에 출입한다. 그리고 낮 동안에도 저녁과 마찬가지로 입실과 퇴실을 반복한다.박씨가 수원지검에서 출입을 반복하는 동안 수원지검에서 289m 떨어진 또다른 편의점에서 1084 카드로 3만8700원이 결제된다. 의문은 이 지점이다. 과연 1084 카드를 들고 있던 쌍방울 관계자는 이때 무엇을 샀을까. 구매시간에 맞춰 잠깐 나온 박씨는 무엇을 했을까. 추가 확인이 필요하다.참고로 법무부는 보고서에 "박상웅, 박상민이 김성태를 면회하기 위해 1313호 검사실에 오면서 수시로 커피를 사 가지고 온 것을 목격한 계호교도관들의 진술이 있다"며 "마카롱, 쿠크다스, 햄버거 등도 목격했다는 계호교도관 및 이화영의 진술이 있다"라고 밝혔다. 당일 1084 결제 내역에는 인근 햄버거집에서 결제한 두 건의 내역도 있다.한편 이날 특위는 현장조사 과정에서 인근 편의점을 찾아 술 반입 경위를 직접 시연했다. 의원들은 소주를 생수병에 옮겨 담는 과정을 재연했다. 결제내역과 당시 상황이 물리적으로 맞물린다는 사실이 현장에서 다시 한번 확인됐다.