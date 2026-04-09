티메프 사태 피해자, 카드사로부터 환불받는다

큰사진보기 ▲이찬진 금융감독원장이 24일 서울 여의도 금감원에서 열린 시민·소비자단체 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.3.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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티몬·위메프(티메프) 사태로 여행 상품이나 항공권을 결제하고도 서비스를 이용하지 못했던 소비자들이 카드사로부터 결제 대금을 돌려받을 수 있게 됐다. '할부거래법'에 따라 카드사가 소비자에게 대금을 돌려줘야 할 책임이 있다고 금융당국이 판단한 것.금융감독원 금융분쟁조정위원회(분조위)는 지난 8일 티몬·위메프에서 여행·항공권을 신용카드 할부로 결제했지만 티메프 사태로 서비스를 제공받지 못한 소비자가 카드사에게 제기한 '청약철회권(할부철회권)' 행사가 정당했다고 봤다. 이에 카드사가 소비자에게 결제 대금을 돌려주거나 남은 할부금을 면제해줘야 한다고 결정했다.이번 결정의 핵심은 소비자가 여행사와 같은 판매사로부터 서비스를 제공받기도 전에 카드사에 철회권을 행사할 수 있는지 여부였다. 할부거래법에 따르면, 소비자는 계약서를 받은 날로부터 7일 또는 그보다 재화·용역 공급이 늦어질 경우 재화·용역를 공급받은 날부터 7일 이내 청약을 철회할 수 있다.그런데 여행 상품은 예약과 이용 시점 사이 간격이 크다 보니 '계약서 수령 후 7일'이라는 환불 기간은 이미 지난 경우가 대다수였다. 게다가 카드 업계는 판매사로부터 '공급'이 이뤄지지 않았기 때문에 이 조항을 근거로 소비자가 철회권을 행사할 수 없다고 주장하며 환불해주지 않았다.하지만 분조위는 전자상거래법상 재화 등이 공급되지 않은 시점에도 청약철회권을 행사할 수 있다고 본 공정거래위원회 해석과 할부거래법의 개정 취지, 소비자가 자의적으로 청약을 철회한 게 아니라 판매사에게 계약취소를 통보받고 철회를 결정한 점 등을 근거로 카드사가 대금 미정산 위험을 소비자에게 떠넘기는 건 부당하다고 판단했다.결국 여행사가 서비스 이행 거절을 통보한 날을 기준으로 소비자가 7일 이내 카드사에 철회권을 행사했다면, 재화가 공급되지 않은 상태에서도 환불이 정당했다고 판단한 것이다.이번 결정은 '금융소비자보호 개선 로드맵'에 따라 지난해 금감원 내 신설된 소비자권익보호국이 내놓은 첫 조정 성과다. 앞서 한국소비자원과 공정위는 배상 조정, 환불 명령 등으로 소비자 구제에 나섰지만 실효성은 낮았다. 판매사와 PG사들이 배상 능력을 이유로 조정을 거부한 데다, 티몬·위메프가 파산했기 때문이다. 이에 소비자들은 집단소송에 기댈 수밖에 없었다. 반면 금감원은 구제 불능 상태인 판매사 대신, 지급 여력이 있고 할부 계약의 직접 당사자인 '카드사'에 책임을 묻는 방식으로 해결의 실마리를 찾았다.현재 금감원과 카드사에 접수된 관련 분쟁 민원은 약 1만1696건, 지난해 말 기준으로 132억2000만 원 규모에 달한다. 금감원은 이번 결정을 가이드라인으로, 또다른 여행·항공·숙박 상품에 대해서도 카드사와 소비자 간의 신속한 합의를 유도할 계획이다. 소비자와 카드사가 조정안을 건네받은 날부터 20일 이내에 수락하면 '재판상 화해'와 동일한 효력이 생긴다. 만약 카드사가 수용하지 않을 경우 금감원은 신청인의 소송을 지원할 수 있다.한편 이번 결정은 한국소비자원 분쟁조정결정 후 진행 중인 집단소송과 별개로 처리된다. 금감원은 "할부거래에서 카드사 책임을 명확히 해 장기간 지속된 소비자 피해를 구제한다는 데 이번 결정에 의의가 있다"며 "향후에도 분조위 활성화를 통해 소비자 권익 보호를 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.