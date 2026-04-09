"중동 전쟁 후 열릴 다른 세계" 강조한 이 대통령 "속도 배가하라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.4.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"중동 전쟁이 언제, 어떤 방식으로 마무리되든 전쟁 이전과 이후는 분명하게 전혀 다른 세계가 열리게 된다. 그에 따른 대비를 철저히 해야 되겠다."

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큰사진보기 ▲하정우 AI미래기획수석(왼쪽 세번째)을 비롯한 참모진이 9일 청와대에서 수석보좌관회의에서 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다. 2026.4.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 9일 오후 수석보좌관회의에서 "악화일로로 치닫던 중동 전황이 새 국면을 맞이하고 있다"면서도 참모들에게 한 당부다. 이 대통령은 이날 위기 상황에 걸맞는 총력 대응을 주문하면서 특히 '전혀 다른 세계'에 대비하기 위해 기존과 다른 생각과 에너지, 속도가 필요하다고 강조했다.이 대통령은 먼저 "아직 결과를 낙관하긴 이르고 순조롭게 (종전) 협상이 이뤄진다고 해도 전쟁에 따른 충격이 상당기간 계속될 우려가 높다"며 "정부는 긴장의 끈을 조금도 놓지 말고 발생 가능한 모든 시나리오에 따른 대책들을 더욱 세밀하게 그리고 선제적으로 추진해야 한다"고 지적했다.이어 "가장 시급한 과제는 호르무즈 해협에 발이 묶인 선원들과 선박들을 안전하게 귀환시키는 일"이라며 "외교 역량과 네트워크를 총동원해서 국제사회와의 긴밀한 공조를 바탕으로 적극적으로 협의에 나서주기 바란다"고 했다.또 "원유와 핵심 원자재 추가 확보에도 총력을 다해주시기 바란다"며 "특히 플라스틱, 비닐, 의료용품 등 최근 수급 우려가 불거진 품목들의 안정적 관리에도 만전을 기해주시기 바란다"고 덧붙였다.종전 이후 열릴 '전혀 다른 세계'에 대한 대비에 대해서는 "에너지 수급처의 다변화, 또 재생에너지 중심 사회로의 전환, 산업 구조 혁신에 속도를 내고, 초인공지능과 차세대 SMR, 인공지능로봇 등 미래성장동력 육성에도 더욱 박차를 가해야 될 것"이라고 했다."지방이 주도하는 모두의 성장으로의 대전환"도 "우리 경제의 지속적이고 질적인 도약을 위한 필수 조건"이라고 강조했다. 또한 '현 정부 출범 후인 지난 2025년 하반기 비수도권 취업자 증가폭이 동년 상반기에 비해 2배 이상 확대되고 비수도권 청년층 고용률도 상반기보다 개선됐다'는 통계를 거론하면서 "이런 흐름을 경제 전반으로 더욱 확산시켜야 한다"고 짚었다.국민통합 역시 강조했다. 이 대통령은 "여러 복합적 위기를 앞에 두고 우리 스스로 분열하고 갈등하고 대립할 여유가 없다"라며 "정부 부처가 앞장서겠다. 일자리 등 핵심 현안에 대한 사회적 대타협을 위해서 다양한 의견을 경청하고 국민의 뜻을 하나로 모아가야 한다"고 말했다.이어 "국민통합을 교란하는 가짜조작정보의 악의적 유포에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정한 대응이 필요하다"라며 "위기를 기회로 바꿀 원동력은 오로지 국민 모두의 단합된 힘이란 말씀을 다시 한 번 드린다"고 덧붙였다.참모들에겐 "이렇게 일할 시간이 4년 1개월 남짓 밖에 안 남았다"며 "공직자들 힘들긴 하겠지만 속도를 배가해야 겠다"고 독려했다.이에 대해 이 대통령은 "뭔 계획을 하기만 하면 기본적으로 6개월 또는 1년, 거기다 추후 행정절차 어쩌고 저쩌고 하면 1년, 2년 그러던데 그렇게 해서 어느 세월에 이 격변의 시기를 우리가 견뎌내겠나"라고 했다.그러면서 "마음을 다시 새롭게 먹고 에너지도 많이 투입해서 지금 가는 방향에서 완전히 방향을 바꿔야 한다"라며 "행정을 하는데 있어서 기본적으로 뭘 하면 몇 달, 이런 생각을 버리고 밤 새워서 며칠 내에 또는 한두달 안에 해치운다는 마음을 가지도록 각 부·처·청을 독려해 달라"고 했다."시간을 줄이는 건 물론이고 목표가 명확하면 모든 절차를 동시 수행하고 필요하다면 관련 규정들도 개정하도록 하라"는 주문도 내놨다.이 대통령은 "법, 시행령, 규칙, 지침, 과거 관행 등에 매여가지고 그 생각에서 못 벗어나는 경우가 있다. 그건 통상적인 시기에 하는 평범한 행정인 것이고 지금은 비상 시기"라며 "국가가 지금보다 좀 더 나은 미래를 설계하려면, 국민들의 삶이 이런 전체적인 위기 속에서 더 나아지게 하려면 비상한 조치가 필요하다"고 강조했다.이 대통령은 다만 "청와대도 포괄임금제 너무 (적용)하지 마라. 연장, 야근, 주일, 주말 이런 것 근무하면 제대로 대가를 지불하도록 하라"고 지시했다. 또 '초과근무 월 최고한도' 제도를 개선해서, 진짜 일한 사람들이 그 이상 일하고도 인정을 못 받는 경우가 없도록 하라고 주문했다.