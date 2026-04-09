국힘 세종시당, 경선 3곳 김충식·김학서·양진호 공천 확정…김대곤 전략 투입

큰사진보기 ▲국민의힘 세종시당 사무실 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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국민의힘 세종시당이 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 경선 지역 후보 확정과 함께 전략공천을 단행하며 전체 공천 윤곽이 드러나는 모습이다.국민의힘 세종시당 공천관리위원회(위원장 이준배)는 9일 조치원읍 제1선거구, 제5선거구(전의·전동·소정), 고운동 제11선거구 등 경선 실시 지역 3곳의 후보를 최종 확정하고, 제6선거구(장군면·한솔동)에는 김대곤 전 세종시 정책수석을 전략공천했다고 밝혔다.이번에 확정된 3개 선거구는 모두 복수 후보가 경쟁한 경선 지역으로, 중앙당 공천관리위원회의 '복수 후보 시 경선 원칙'에 따라 책임당원 100%로 구성된 선거인단이 참여해 지난 4월 3일부터 5일까지 투표가 진행됐다.경선 결과 조치원읍 제1선거구에서는 김충식 현 의원이 53.59%를 득표하며 3자 구도에서 1위를 차지했다. 제5선거구(전의·전동·소정)에서는 김학서 현 의원이 51.54%로 1위에 올랐고, 고운동 제11선거구에서는 양진호 후보가 56.25%를 기록하며 공천을 확정했다.전반적으로 현역 또는 당내 기반을 갖춘 후보들이 경쟁력을 입증했다는 평가가 나온다. 공천관리위원회는 경선 결과 발표 이후 4월 7일까지 이의신청을 접수했으나 별다른 이의가 제기되지 않아 8일부로 후보를 최종 확정했다.특히 고운동 제11선거구 경선에 참여했던 김대곤 전 세종시 정책수석이 제6선거구(장군·한솔)에 전략공천되면서, 경선과 별도로 후보 재배치가 이뤄진 점도 눈길을 끈다. 제6선거구는 더불어민주당 현역 시의원이 있는 지역으로, 당내에서는 경쟁력을 고려한 전략적 판단이라는 설명이다.앞서 세종시당은 지난 3월 31일 1차 공천 발표를 통해 김광운(조치원읍 제2선거구), 김동빈(부강·금남·대평 제3선거구), 최원석(도담동 제7선거구), 이규영(종촌동 제10선거구), 서용숙(고운동 제12선거구), 박윤경(보람동 제13선거구), 홍나영(소담동 제14선거구), 한민정(새롬동 제16선거구) 후보 등 8개 선거구 단수 후보를 확정한 바 있다.이에 따라 국민의힘 세종시당 공천은 경선과 단수 추천, 전략공천을 거치며 대부분 선거구에서 윤곽이 드러난 상태다. 다만 반곡·집현동 선거구는 선거구 분할 등 획정 변수로 인해 공천 확정이 보류됐다.국민의힘 세종시당 공천관리위원회는 "이번 경선은 당원의 의사를 충실히 반영해 공정성과 민주성을 기반으로 진행됐다"며 "시민 삶을 실질적으로 개선할 수 있는 경쟁력 있는 후보 중심으로 책임 공천을 이어가겠다"고 밝혔다. 이어 "제6선거구에 김대곤 후보를 전략공천한 것은 지역 특성과 경쟁 구도를 고려한 결정"이라며 "세종시 정책수석과 주민자치연합회장 등을 역임한 지역 이해도가 높은 인물"이라고 평가했다.