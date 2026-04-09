세상 공짜 없는 농사의 질서를 배우는 초보 농사꾼 부부

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큰사진보기 ▲점적호스 시험가동점적호스를 깔고 물이 제대로 나오는지 확인했다. 잘 나온다. ⓒ 김희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲파종68일차 고추모종파종한지 68일차 되는 고추모종이다. 4월18일 밭에 심기기전, 오늘 처음으로 비닐하우스 밖에서 물을 주었다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲Y자형고추지지대고추지지대를 설치했다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲Y자형 고추지지대 설치 시작점Y자형 고추지지대를 설치했다 ⓒ 김희 관련사진보기

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