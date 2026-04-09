농어촌 기본소득 분담률 놓고 김경수-경남도 공방

큰사진보기 ▲경남도지사 선거에 출마한 김경수 전 대통령직속 지방시대위원회 위원장, 박완수 경남도지사. ⓒ 윤성효, 경남도청 관련사진보기

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농어촌 기본소득 광역단체 분담률을 놓고 김경수 더불어민주당 경남도지사 선거 예비후보와 박완수 현 경남도지사 측이 충돌했다. 김 예비후보는 우리 지역만 보조금 비율이 낮다고 비판했는데, 경남도는 "이미 확약서를 제출한 만큼 명백한 허위사실"이라고 반박했다.그러자 김 후보 측이 문서상 약속이 아닌 실제 예산안으로 답해야 한다고 받아치면서 2차전 사태가 펼쳐졌다. 이도 모자라 민주당 경남도당도 "실제 재정 집행구조를 짚은 건데 경남도가 부적절한 공방을 벌이고 있다"라며 참전에 나섰다.지방선거가 두 달도 채 남지 않은 지난 8일, 이재명 대통령의 공약이기도 한 농어촌 기본소득 시범사업의 지자체 보조금이 때아닌 논쟁거리로 떠올랐다. 발단은 김 예비후보가 자신의 페이스북 등을 통해 "정치로 싸우느라 도민의 주머니가 비어선 안 된다"라며 불을 지피면서 시작됐다.경남에서 현재 이재명표 핵심 공약인 농어촌 기본소득을 받는 지역은 남해군이다. 올해부터 내년까지 시범사업으로 주민들에게 매달 15만 원의 지역사랑상품권을 지급하는 게 핵심이다. 인구소멸 위기에 더해 기본생활 보장, 지역경제 활성화를 목적으로 한다. 예산은 국비 40%에 도비(30%)·군비(30%) 매칭으로 분담하는 게 조건이다.하지만 김 후보는 현재 경남에선 저 원칙이 지켜지지 않고 있다고 비판하는 글을 올렸다. 남해군의 경우 현재 경남도의 보조금 비율이 18%에 불과하단 것이다. 그는 "도비 30% 지원은 정부와 국회가 재정이 열악한 기초지자체(군)에 부담을 지우지 말고 든든하게 받쳐주라는 취지인데도, 경남도가 남해군에 무거운 짐을 떠넘기고 있다"라고 주장했다.이를 확인한 경남도는 "사실과 다르다"라며 입장문을 내어 발끈했다. 박완수 도지사가 직접 나선 건 아니었으나, 김용대 공보특별보좌관이 대응에 나섰다. 김 특보는 "정부가 농어촌 기본소득 신청을 할 때 도비 30% 부담 확약서 제출을 요청했고, 이에 응해 남해군이 선정된 것"이라며 "(김 후보가) 경남의 사정을 잘 모르는 것은 이해하나 허위사실은 다시 없어야 한다"라고 지적했다.이 같은 대응에 김 예비후보 측도 가만히 있지 않았다. 김경수 선거캠프의 김명섭 대변인은 "이는 전형적인 '눈 가리고 아웅' 식의 기만 행정이다. 확약서는 약속일 뿐이고, 예산은 실천"이라며 지난달 20일 도의회에 제출한 1차 추가경정예산안에 이 부분이 반영돼 있지 않다고 규탄했다.올해 경남도의 1차 추경안을 들여다보면, 관련 예산을 확인할 수 없는 상황이다. 도는 10만 원 생활지원금 지급 등 고유가, 경제침체 대비 차원에서 추경을 편성하면서 해당 보조금 부분을 다음으로 넘겼다. 도의 관련 부서 관계자는 "확약서 당시 하반기에 이를 반영하겠다 했고, 현재 일부 광역단체도 상반기 추경에 반영하지 않았다. 현재 18%이지만, 당장 지급엔 문제가 없다"라는 취지로 설명했다.그러나 김 후보는 곧바로 예산에 이를 담아야 한다고 요구했다. 9일 언론 보도자료까지 낸 김 후보는 "실제 예산으로 조속히 편성해야 추가 공모에도 불이익이 없을 것"이라며 도의 즉각 대응을 촉구했다. 민주당은 공보특보의 문구를 문제 삼기도 했다. 경남도당은 "허위사실 단정에, 나아가 비꼬는 듯한 표현까지 사용하는 것은 공공기관 공보로서 매우 부적절하다"라고 논평을 발표했다.