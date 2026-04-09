아파트 안에 미술관?... 흑석11구역 '갤러리타운' 계획 공개

큰사진보기 ▲건축가 엠마누엘 크리스트가 흑석11구역 갤러리타운 제2차 디자인 설명회에 참석해 최종 디자인(안)을 설명하고 있다. ⓒ 동작구청 관련사진보기

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서울 동작구 흑석11구역 재개발 사업에 대규모 문화시설인 '갤러리타운(가칭 동작아트스페이스)'이 들어설 계획이 공개되면서 지역 주민들의 기대감이 커지고 있다.동작구는 최근 구청 4층 대강당에서 갤러리타운 조성을 위한 제2차 디자인 설명회를 열고 최종 설계안을 일반 주민들에게 공개했다. 앞서 1월에는 조합원을 대상으로 1차 설명회가 진행된 바 있다.이날 설명회에는 설계를 맡은 스위스 건축가 엠마누엘 크리스트가 직접 참석해 설계 방향을 설명했다. 그는 취리히 연방공과대학교(ETH Zurich) 교수이자 건축사무소 '크리스트 앤 간텐바인' 공동 대표로, 스위스 국립박물관과 바젤 시립미술관 확장 프로젝트 등에 참여한 바 있다. 이번 사업은 그의 국내 첫 참여 프로젝트로 알려졌다.공개된 갤러리타운은 높이 약 30m 규모의 파빌리온 형태로, 한 번에 600명 이상을 수용할 수 있는 복합 문화공간으로 설계됐다. 한국 전통 건축인 '한옥'에서 영감을 받은 디자인을 적용했으며, 전시·공연·이벤트 등 다양한 문화 콘텐츠 운영이 가능한 다목적 공간으로 구성된다. 외부 정원과 내부 공간을 유기적으로 연결해 도심 속 열린 문화공간을 구현한다는 구상이다.해당 시설은 흑석11구역 재개발 조합이 공공에 기부채납하는 방식으로 조성되며, 아파트 단지 내에 들어서는 미술관 형태의 복합 문화시설이다. 동작구는 2027년 상반기 착공, 2028년 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.9일 동작구청 문화정책과 관계자와의 통화에 따르면, 갤러리타운은 "갤러리를 포함한 아파트 단지 개념에서 나온 표현"으로, 현재는 건축 설계 중심 단계에 있다. 관계자는 "문화시설로서의 운영 방식과 콘텐츠는 향후 별도로 구체화될 예정"이라며 "아파트 준공 이전에 문화시설을 먼저 조성하는 것을 목표로 하고 있다"고 설명했다.또한 해당 건축 설계에 해외 건축가가 참여하게 된 배경에 대해 "전문가 자문 과정에서 추천을 받아 조합과 협의를 통해 추진된 것"이라고 밝혔다.설명회에 참석한 주민들은 대체로 긍정적인 반응을 보였다. 현장에서는 "문화시설이 부족했던 지역에 새로운 공간이 생긴다는 점에서 기대가 크다", "지역 이미지를 바꾸는 계기가 될 것 같다"는 의견이 나왔다. 특히 세계적 건축가가 설계에 참여했다는 점에서 상징성에 대한 기대도 이어졌다.동작구 관계자는 "구 차원에서도 문화시설이 부족하다는 의견이 꾸준히 있었던 만큼 이를 보완하기 위한 방안 중 하나로 갤러리 조성이 추진된 것"이라며 "향후 운영 주체와 콘텐츠를 단계적으로 구체화해 지역의 문화 거점으로 발전시키겠다"고 밝혔다.흑석11구역(흑석동 304번지 일대)은 2022년 관리처분인가 이후 정비사업이 진행 중이다. 동작구는 이번 갤러리타운 조성을 통해 해당 지역을 문화와 주거가 결합된 공간으로 발전시킨다는 구상이다.다만 아파트 단지 내에 조성되는 문화시설이라는 점에서 향후 일반 시민들의 접근성과 공공성 확보 방안은 과제로 남을 것으로 보인다.갤러리타운이 실제로 지역의 문화 인프라로 자리 잡을 수 있을지 관심이 모인다.