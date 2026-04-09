시민사회 원로 218명, 김성근 교육감 예비후보 지지 선언

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 지역 시민사회 원로 218명이 김성근 충북교육감 예비후보에 대한 지지를 공식 선언했다.9일 충북도교육청에서 열린 지지 선언식에는 지역 교육계와 시민사회에서 오랜 기간 활동해 온 원로들이 대거 참여했다. 이들은 공동 성명을 통해 "충북 교육은 지금 변화를 요구받고 있다"며 "교육의 본질 회복과 교육 자치 실현을 위해 김성근 후보를 지지한다"고 밝혔다.이들은 그동안 충북 교육 현장이 경쟁 중심 구조 속에서 학생의 다양성과 정체성이 위축되고, 교권 약화와 학부모 불신이 심화되는 등 여러 문제에 직면해 왔다고 진단했다. 특히 소규모 학교의 존립 위기와 교육 행정의 통제 중심 운영이 교육공동체를 약화시켰다고 지적했다.지지자들은 김 후보에 대해 "노무현 정부 시절 교육문화행정관을 지내며 교육 정책을 수행한 경험을 바탕으로 교육의 공공성과 민주성을 실현할 적임자"라고 평가했다. 이어 "모든 아이의 성장을 책임지는 교육, 학교 현장이 주체가 되는 교육 자치, 학생과 교직원, 학부모가 모두 안심할 수 있는 교육 환경 조성을 약속한 후보"라고 강조했다.또한 "우리는 이미 우리의 시대를 살아온 사람들로서, 이제는 아이들의 미래를 위해 나섰다"며 "충북 교육의 새로운 전환을 위해 도민들이 함께해 달라"고 호소했다.이번 지지 선언은 진보 성향 시민사회가 김성근 후보를 중심으로 결집하는 신호로 해석된다. 특히 다수의 원로 인사가 참여한 점에서 향후 선거 구도에 영향을 미칠 것으로 전망된다.아래는 지지선언한 지역 시민사회·교육계 인사들