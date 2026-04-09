김건희특검 망신살... '국토부 서기관 뇌물' 항소심도 공소기각

큰사진보기 ▲민중기 특별검사가 2025년 12월 29일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트빌딩 브리핑실에서 열린 최종 브리핑에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국토교통부 서기관 뇌물 사건 항소심에서도 공소기각 판결이 나왔다. 김건희특검(특별검사 민중기)이 이 사건 수사·기소 권한이 없음에도 위법하게 기소했다는 판단이 1심에 이어 또 한번 나온 것이다.서울고등법원 형사13부(재판장 김무신 부장판사)는 9일 오후 김아무개 국토부 서기관 특정범죄가중처벌법 위반(뇌물) 사건 항소심 판결 선고에서 특검 항소를 기각했다. 공소기각 판결을 한 1심 법원 판단이 정당하다는 것이다.김 서기관 공소사실은 그가 원주국토관리청 도로관리국장으로 있으면서 2023년 6월부터 2024년 11월까지 4차례에 걸쳐 친분 있는 도로설계용역업체 대표로부터 합계 3600만 원을 받았다는 것이다.앞서 지난 1월 1심 재판부는 김건희특검법 수사 대상인 서울양평고속도로 의혹은 김 서기관이 2022년 국토교통부 도로정책과에서 일하던 시기의 부정행위와 관련된 것이므로, 김 서기관 공소사실과 서울양평고속도로 의혹 사이에는 시간·장소적 차이가 있는 등 합리적 연관성을 찾기 어렵다고 판단했다.또한 두 사건이 특검법 수사 대상에 포함되는 '영장에 의하여 확보한 증거물을 공통으로 하는 범죄'라는 특검의 주장도 받아들여지지 않았다. 특검은 서울양평고속도로 의혹 관련 압수수색 영장을 통해 김 서기관 휴대전화를 발견하고 전자정보를 탐색해 이 사건 공소사실 관련 녹음파일을 발견했는데, 이후 뇌물 혐의 압수수색영장을 통해 전자정보를 압수한 바 있다.이날 항소심 재판부도 "뇌물 사건과 서울양평고속도로 사건 사이에 합리적 관련성이 있다고 보기 어렵고, 증거물이 공통되는 관련사건으로서 특별검사의 공소제기 권한이 인정된다고 보이지 않는다"면서 "공소기각한 1심 판단이 정당한 것으로 수긍할 수 있다"라고 판시했다.