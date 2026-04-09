메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.04.09 14:14최종 업데이트 26.04.09 14:17

이 대통령 "기업 비업무용 부동산에 대대적인 보유 부담을"

"부동산 투기 이익 불가능하게 만들어야 산업 경제 제대로 굴러갈 것... 얘기 나온 김에 점검해 보자"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에서 발언하고 있다. 2026.4.9
이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에서 발언하고 있다. 2026.4.9 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 9일 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 기업들이 보유한 비업무용 부동산에 대한 부담을 대대적으로 강화하는 방안을 마련해 보라고 주문했다.

국민경제자문위 성장경제분과 위원 김우찬 고려대 교수가 이날 회의에서 "주식시장에 들어온 돈이 효율적으로 사용되기 위해 상장회사 간의 머니무브, 상장회사 내에서의 머니무브가 필요한데 현실은 그렇지 않다"며 "많은 기업들이 아직도 현금부자가 굉장히 많고 비업무용 부동산도 굉장히 많이 갖고 있다"고 지적한 데 따른 주문이었다.

이에 대해 이 대통령은 "무슨 수를 써서라도 앞으로는 부동산을 투기적으로 운영해 이익 보는 것을 불가능하게 만들어 놔야 한다"며 "그래야 대한민국 산업 경제 체제가 제대로 굴러갈 것이라고 확신한다"고 말했다.

AD
또 "기업의 비업무용 부동산에 대해서 과거에 한 번 대대적인 규제를 한 일이 있지 않았나"라며 "지금은 거의 사라진 것 같은데 정책실에서 별도 항목으로 검토해 달라"고 주문했다. 노태우 정부 당시 토지공개념 3법 제정을 통해 기업의 비업무용 부동산을 강제 매각토록 했던 점을 짚은 것.

이 대통령은 특히 "기업들이 당장 필요한 것도 아닌데 뭐 하러 그렇게 대규모로 (비업무용 부동산을) 가지고 있나"라며 "(비업무용 부동산) 거기는 대대적인 보유 부담을 안기는 방향으로 검토를 한 번 해 보자"고 했다.

아울러 "어차피 지금 (부동산 정책 타깃을) 주택 문제. 다음 단계로 농지, 그 다음 단계는 이제 일반 부동산으로까지 확장해 나갈 건데 그건(기업 보유 비업무용 부동산) 미리 한 번 오늘 얘기 나온 김에 점검을 해 보자"고 덧붙였다.

#이재명대통령#부동산정책#비업무용부동산#보유세

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "하GPT, 작업 들어간다고 넘어가면 안 된다"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기