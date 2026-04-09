이 대통령 "기업 비업무용 부동산에 대대적인 보유 부담을"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에서 발언하고 있다. 2026.4.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 9일 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 기업들이 보유한 비업무용 부동산에 대한 부담을 대대적으로 강화하는 방안을 마련해 보라고 주문했다.국민경제자문위 성장경제분과 위원 김우찬 고려대 교수가 이날 회의에서 "주식시장에 들어온 돈이 효율적으로 사용되기 위해 상장회사 간의 머니무브, 상장회사 내에서의 머니무브가 필요한데 현실은 그렇지 않다"며 "많은 기업들이 아직도 현금부자가 굉장히 많고 비업무용 부동산도 굉장히 많이 갖고 있다"고 지적한 데 따른 주문이었다.이에 대해 이 대통령은 "무슨 수를 써서라도 앞으로는 부동산을 투기적으로 운영해 이익 보는 것을 불가능하게 만들어 놔야 한다"며 "그래야 대한민국 산업 경제 체제가 제대로 굴러갈 것이라고 확신한다"고 말했다.또 "기업의 비업무용 부동산에 대해서 과거에 한 번 대대적인 규제를 한 일이 있지 않았나"라며 "지금은 거의 사라진 것 같은데 정책실에서 별도 항목으로 검토해 달라"고 주문했다. 노태우 정부 당시 토지공개념 3법 제정을 통해 기업의 비업무용 부동산을 강제 매각토록 했던 점을 짚은 것.이 대통령은 특히 "기업들이 당장 필요한 것도 아닌데 뭐 하러 그렇게 대규모로 (비업무용 부동산을) 가지고 있나"라며 "(비업무용 부동산) 거기는 대대적인 보유 부담을 안기는 방향으로 검토를 한 번 해 보자"고 했다.아울러 "어차피 지금 (부동산 정책 타깃을) 주택 문제. 다음 단계로 농지, 그 다음 단계는 이제 일반 부동산으로까지 확장해 나갈 건데 그건(기업 보유 비업무용 부동산) 미리 한 번 오늘 얘기 나온 김에 점검을 해 보자"고 덧붙였다.