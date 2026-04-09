"대전 갑천 파크골프장 불법 공사 반복, 유성파크골프협회 검찰 고발"

대전지역 환경단체와 진보정당 등이 갑천에서 파크골프장을 조성하면서 불법 공사를 강행한 유성파크골프협회를 검찰에 고발했다. 아울러 이들은 이를 눈감고 용인했다며 금강유역환경청에 대한 공익감사도 청구했다.(관련기사 : "대전 유성 갑천 파크골프장 조성 위해 또다시 불법 공사"
https://omn.kr/2hi7j)
대전환경운동연합과 대전충남녹색연합, 진보당 대전시당, 정의당 대전시당 등은 9일 오전 대전지방검찰청 앞에서 기자회견을 열고 "유성파크골프협회의 반복적인 하천 불법공사를 고발하고, 금강유역환경청의 무책임 행정에 대한 감사원 감사를 청구한다"고 밝혔다.
이들은 이날 발표한 기자회견문에서 "반복적인 하천 불법 공사를 강행하는 유성파크골프협회와 관리·감독 책임을 회피하는 금강유역환경청을 강력히 규탄한다"고 밝혔다.
유성파크골프협회는 지난해 11월 갑천 용신교 상류, 멸종위기 야생생물인 맹꽁이 서식지 억새밭에 무단으로 중장비를 투입해 파크골프장 조성 공사를 진행했다. 이는 하천법 제33조에 따른 허가 대상 행위로, 허가 없이 공사를 할 경우 2년 이하 징역 또는 2000만 원 이하 벌금에 처해질 수 있다는 것.
당시 대전하천관리사업소는 유성파크골프협회를 고발하고 원상복구를 명령했으며, 해당 부지는 복구 작업이 진행 중이다.
그런데도 유성파크골프협회는 지난 3월 갑천 카이스트교 상류 인근에서 다시 공사를 강행했다. 해당 구간은 갑천 1·2 파크골프장 정비 기간 동안 동호인들의 체육활동 보장을 위해 유성구가 금강유역환경청으로부터 임시 사용허가를 받은 곳인데, 유성파크골프협회가 유성구는 물론 금강유역환경청에도 알리지 않은 채 중장비를 투입해 또다시 불법 파크골프장 조성 공사를 벌였다는 것이다.
이들은 "하천을 이용하던 시민들이 안전 안내 표지판조차 없는 상태에서 공사가 강행되는 것에 불편을 호소하며 제보했다"고 이번 사건이 알려진 계기를 설명했다.
"공공재인 하천을 특정 단체가 사유화"
이들은 이러한 행위는 단순한 절차 위반이 아니라, 시민 공공재인 하천을 특정 단체의 이익을 위해 사유화하려는 시도라고 규정했다.
이들은 "대전 도심 한가운데 갑천에서 불법 행위가 버젓이 반복적으로 자행되고 있다"며 "대전의 3대 하천은 대전 도시 생태의 핵심 자연환경으로, 일부 특정 단체가 독점할 수 없다"고 강조했다. 그러면서 "특정 단체의 이익을 위한 반복적 불법 행위는 엄중 처벌하고 재발하지 않도록 대책을 마련해야 마땅하다"고 밝혔다.
이들은 특히 금강유역환경청의 책임을 강조했다. 이들은 "금강유역환경청은 하천 관리의 주무청"이라며 "불법 공사의 사실을 알리고 엄중한 법적 처벌을 반복적으로 요구했지만, 금강청은 유성구청에 원상복구를 명령하는 것에 그쳤다"고 지적했다.
이들은 유성파크골프협회에 대해 "시민의 공익을 무시하고 불법행위를 반복한 잘못을 인정하고 석고대죄하라"고 요구했고, 금강유역환경청에 대해서도 "법 집행의 형평성을 훼손하면서 미온적 태도로 일관한 데 책임을 지고 재발 방지 대책을 마련하라"고 촉구했다.
"시민 모두의 갑천, '파크골프' 이름으로 난도질 당해"
이날 규탄발언에 나선 문성호 대전충남녹색연합 대표는 "대전의 3대 하천이 불법이 난무하는 무법천지가 돼도 관리청인 유성구청도, 금강유역환경청도 전혀 사실을 모르고 있었다는 점이 더 심각하다"며 "현장을 단 한 번만이라도 점검했더라면 반복되는 불법 공사는 있을 수 없는 일"이라고 행정기관의 무책임한 행정을 지적했다.
정현우 진보당 대전시당 위원장은 "이미 지난해 불법행위가 있었는데도 관리·감독이 강화되지 않았고, 다시 같은 일이 벌어졌다. 반드시 검찰 수사를 통해 책임을 명명백백히 밝혀야 한다"고 주장했다.
김윤기 정의당 대전시당 민생특별위원장은 "대전시민 모두의 갑천이 파크골프라는 이름 아래 어떻게 난도질을 당하고 있는지, 또 하천을 지켜야 할 기관들이 어떻게 이들과 놀아나고 있는지를 고발하기 위해 이 자리에 섰다"며 "불과 4개월 만에 같은 범죄가 반복된 것은 생태학살이자 명백한 범죄행위"라고 비판했다.
기자회견을 마친 이들은 유성파크골프협회의 반복적 불법행위에 대해 엄중히 책임을 묻겠다며 검찰에 고발장을 제출했다. 아울러 앞선 불법행위에 대해 지나치게 경미한 행정처분으로 법 집행의 형평성을 훼손한 금강유역환경청에 대해 감사원 감사를 청구했다.
금강청·유성구청 "원상복구 명령 내려"... 협회 "안전상 문제로 평탄작업 한 것"
한편, 금강유역환경청 관계자는 "해당 구간은 유성구가 임시 하천 점용을 요구해 허가해 준 것이며, 문제가 제기된 공사는 당초 계획과 다르게 공사가 진행된 것을 확인해 지난 3월 25일 1차 원상복구명령을 내렸다"며 "하지만 이후 확인해 보니 일부 구간 원상복구가 안 돼 있어, 2차 원상복구 요구를 준비하고 있다"고 말했다.
유성구청 관계자는 "문제가 제기된 부분에 대해 현장 점검을 통해 잔디가 훼손된 것을 확인해 원상복구명령을 내렸고, 원상복구가 되기 전까지는 해당 구간 이용을 중지시켰다"며 "현재 훼손된 잔디는 대부분 다시 식재됐지만 일부 원상복구가 되지 않은 곳이 있어서 추가 원상복구를 요청할 계획"이라고 밝혔다.
앞서 유성파크골프협회 관계자는 <오마이뉴스>와의 전화통화에서 "지난 1월부터 유성구청·금강유역환경청과 협의해 모든 절차를 거쳤고, 골프장 시설 공사에 대한 허가를 모두 받았다. 그렇기 때문에 문제가 없다"고 말했다. 이 관계자는 다만 중장비를 이용한 공사가 진행된 것에 대해 "하천 고수부지 바닥이 움푹 패고 울퉁불퉁해 노인들의 안전상 문제가 있어 평탄 작업을 조금 했을 뿐"이라고 말했다.