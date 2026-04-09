"대전 갑천 파크골프장 불법 공사 반복, 유성파크골프협회 검찰 고발"

▲대전지역 환경단체와 진보정당 등은 9일 오전 대전지검 앞에서 기자회견을 열고, "유성파크골프협회의 반복적인 하천 불법공사에 대해 검찰에 고발하고, 금강유역환경청의 무책임 행정에 대한 감사원 감사를 청구한다"고 밝혔다. 사진은 기자회견 후 문성호 대전충남녹색연합 대표가 대전지검 민원실에 고발장을 접수하는 장면. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기