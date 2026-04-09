광주 남구, 1시간 1000원 '공공 실내 놀이터' 만든다

큰사진보기 ▲광주광역시 남구청 청사. ⓒ 광주광역시 남구 관련사진보기

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광주광역시 남구는 오는 2027년까지 2년 동안 공공형 어린이 실내 놀이터 조성에 필요한 6억 5000만원을 목표로 고향사랑 기부금을 모을 계획"이라고 9일 밝혔다.남구는 사업비가 많이 필요한 사업인 만큼 고향사랑 기부를 통해 목표액을 달성하지 못하면 정부 등에서 주관하는 공모사업과 연계해 추진할 예정이다.실내 놀이터가 조성되는 장소는 남구종합청사다.면적 264㎡(80평) 공간에 복합 놀이 존과 영유아 존, 역할·창의 존, 신체활동 존, 휴식·보호자 존, 어린이 화장실, 수유·기저귀 교환실 등을 만든다.실내 놀이터 이용 요금은 누구나 부담 없이 이용할 수 있도록 1시간 1000원이 유력하다.아이를 동반한 부모는 무료로 입장할 수 있으며, 취약계층 아동에 대해서는 감면 또는 무료 이용 혜택을 제공하는 방안도 검토하고 있다.남구 관계자는 "청사 내 유휴 공간을 활용해 사업 효율성을 높이고, 돌봄 공백 해소와 지역 공동체 활성화에도 이바지할 것으로 기대된다"며 "고향사랑 지정기부 사업에 많은 주민과 출향민의 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.