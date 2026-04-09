부산 정치권은 작은 시장 노동자란 이유로 우리를 외면말라

큰사진보기 ▲8일 부산 서면시장 일대에서 열린 수요집회에서 해고 1804일·파업 1298일째를 맞은 노동자들과 연대 시민들이 ‘노동조합 인정’과 ‘해고자 복직’을 촉구하며 거리 행진을 하고 있다. 장기투쟁으로 인해 일부 노동자는 금융신용불량 상태에 놓이고 휴대전화 사용조차 중단되는 등 생존 위기에 내몰린 상황이다. 참가자들은 부산시장 및 시의원 예비후보들을 향해 “영세사업장 노동자 등 사회적 약자를 외면하지 말라”고 요구했다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 부산 서면시장 일대에서 열린 수요집회에서 해고 1804일·파업 1298일째를 맞은 노동자들과 연대 시민들이 ‘노동조합 인정’과 ‘해고자 복직’을 촉구하며 거리 행진을 하고 있다. 장기투쟁으로 인해 일부 노동자는 금융신용불량 상태에 놓이고 휴대전화 사용조차 중단되는 등 생존 위기에 내몰린 상황이다. 참가자들은 부산시장 및 시의원 예비후보들을 향해 “영세사업장 노동자 등 사회적 약자를 외면하지 말라”고 요구했다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 부산 서면시장 일대에서 열린 수요집회에서 해고 1804일·파업 1298일째를 맞은 노동자들과 연대 시민들이 ‘노동조합 인정’과 ‘해고자 복직’을 촉구하며 거리 행진을 하고 있다. 장기투쟁으로 인해 일부 노동자는 금융신용불량 상태에 놓이고 휴대전화 사용조차 중단되는 등 생존 위기에 내몰린 상황이다. 참가자들은 부산시장 및 시의원 예비후보들을 향해 “영세사업장 노동자 등 사회적 약자를 외면하지 말라”라고 요구했다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 부산 서면시장 일대에서 열린 수요집회에서 해고 1804일·파업 1298일째를 맞은 노동자들과 연대 시민들이 ‘노동조합 인정’과 ‘해고자 복직’을 촉구하며 거리 행진을 하고 있다. 장기투쟁으로 인해 일부 노동자는 금융신용불량 상태에 놓이고 휴대전화 사용조차 중단되는 등 생존 위기에 내몰린 상황이다. 참가자들은 부산시장 및 시의원 예비후보들을 향해 “영세사업장 노동자 등 사회적 약자를 외면하지 말라”고 요구했다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

사회적 약자의 고통을 외면한 채, 과연 시민을 대표할 수 있는가.

큰사진보기 ▲8일 부산 서면시장 일대에서 열린 수요집회에서 해고 1804일·파업 1298일째를 맞은 노동자들과 연대 시민들이 ‘노동조합 인정’과 ‘해고자 복직’을 촉구하며 거리 행진을 하고 있다. 장기투쟁으로 인해 일부 노동자는 금융신용불량 상태에 놓이고 휴대전화 사용조차 중단되는 등 생존 위기에 내몰린 상황이다. 참가자들은 부산시장 및 시의원 예비후보들을 향해 “영세사업장 노동자 등 사회적 약자를 외면하지 말라”고 요구했다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 부산 서면시장 일대에서 열린 수요집회에서 해고 1804일·파업 1298일째를 맞은 노동자들과 연대 시민들이 ‘노동조합 인정’과 ‘해고자 복직’을 촉구하며 거리 행진을 하고 있다. 장기투쟁으로 인해 일부 노동자는 금융신용불량 상태에 놓이고 휴대전화 사용조차 중단되는 등 생존 위기에 내몰린 상황이다. 참가자들은 부산시장 및 시의원 예비후보들을 향해 “영세사업장 노동자 등 사회적 약자를 외면하지 말라”고 요구했다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

부산 서면 한복판, 유동 인구로 붐비는 시장 골목에서 두 노동자의 외침이 5년 가까이 이어지고 있다.어제(8일), 부산 서면시장 일대에서 열린 수요집회는 해고 1804일, 파업 1298일을 맞은 장기투쟁의 또 하나의 기록이었다. 참가자들은 "노동조합 인정"과 "해고자 복직"을 요구하며 거리로 나섰다. 이날 집회에 참여한 노동자들과 연대 시민들은 붉은 깃발과 현수막을 들고 시장 일대를 행진했다. "서면시장 번영회는 노동조합을 인정하고 해고자를 복직시켜라"는 구호는 번화한 거리 속에서도 선명하게 울려 퍼졌다.하지만 이들의 투쟁은 단순한 고용 문제를 넘어 생존의 문제로 이어진 지 오래다. 장기투쟁 속에서 두 노동자는 금융신용불량 상태에 놓였고, 해고 노동자 중 한 명은 통신요금조차 감당하지 못해 휴대전화 사용이 중단된 상황이다. 기본적인 사회적 연결망마저 끊긴 채, 노동권을 요구하는 싸움을 이어가고 있는 것이다.이들은 "영세사업장 노동자라는 이유로, 사회의 가장자리로 밀려나고 있다"라고 말한다. 대기업이나 공공기관 노동문제와 달리, 작은 시장 상인 조직과의 갈등은 사회적 관심에서도 비켜나 있기 때문이다. 이들은 특히 지방선거를 앞두고 부산시장과 시의원 예비후보들을 향해 "4년 11개월이 넘도록 복직과 노동기본권 쟁취를 위해 싸워왔지만, 정치권은 침묵하거나 외면해 왔다"라고 비판했다.이어 "정치가 존재하는 이유는 사회적 약자를 보호하기 위함"이라며 "예비후보들은 표가 되는 이슈만 좇을 것이 아니라, 가장 열악한 조건에 놓인 노동자들의 목소리에 응답해야 한다"라고 촉구했다. 현장에서는 "서면시장 노동자는 노예가 아니다", "원직복직 실시하고 체불임금 지급하라"라는 구호도 이어졌다. 이는 단순한 고용 회복 요구를 넘어 인간다운 노동과 존엄의 회복을 요구하는 외침이었다.도심의 화려한 간판과 선거 홍보물 사이에서, 노동자들의 집회는 대비를 이루었다. 한편에서는 정치인들의 얼굴이 대형 광고판을 채우고 있었고, 다른 한편에서는 생존을 호소하는 노동자들이 거리를 걸었다. 이들의 싸움은 길어지고 있지만, 여전히 해결의 실마리는 보이지 않는다.그러나 노동자들은 멈추지 않는다. "우리는 여기서 사라지지 않는다"는 말처럼, 그들의 외침은 여전히 서면의 밤거리를 가르고 있다. 이번 수요집회는 단지 두 노동자의 문제가 아니다. 영세사업장 노동자들이 처한 구조적 현실 그리고 이를 외면해온 사회와 정치의 책임을 묻는 자리였다. 지방선거를 앞둔 지금, 후보자들에게 던져진 질문은 분명하다.