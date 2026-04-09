충남지사 결선, 본선필승 양승조 vs. 자치분권 연대 박수현

큰사진보기 ▲양승조 예비후보 결선기자회견 모습. ⓒ 양승조 관련사진보기

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큰사진보기 ▲나소열 후보와의 ‘정책 연대’라는 승부수를 띄운 박수현(사진 오른쪽) 경선 후보. ⓒ 박수현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

더불어민주당 충남도지사 경선이 결승선을 향해 치닫고 있다.9일 양승조 예비후보와 박수현 경선 후보는 나란히 기자회견을 열고, '본선필승론'(양승조)과 '자치분권 연대'(박수현)를 앞세우며 정면 대결을 벌였다.9일 오전 천안시청에서 기자회견을 연 양승조 예비후보는 "검증된 살림꾼만이 위기의 충남을 구할 수 있다"며 결선 투표를 향한 출사표를 던졌다. 양 후보는 중동 전쟁발 경제 위기를 언급하며 대산산단 나프타 수급 안정, 농민 보조금 지원 등 구체적인 경제 대안을 제시했다.특히 양 예비후보는 본선 경쟁력을 입증하는 여론조사 수치를 공개하며 기세를 올렸다.양 예비후보는 "도덕적으로 무결점한 후보만이 국민의힘의 공세를 뚫을 수 있다"며 본선에서의 '도덕성 전쟁'을 강조하는 동시에, 박 후보의 지역구(공주·부여·청양) 공백 우려를 지적하며 '의석 사수론'을 펼쳤다.박수현 경선 후보는 충남도청에서 기자회견을 열고 나소열 후보와의 '정책 연대'라는 승부수를 띄웠다.기자회견에서 나소열 예비후보는 "자치분권에 대한 의지를 박수현 후보와 함께하기로 했다"며 전격 지지를 선언했다.양측은 '자치분권 2.0 실현'과 '에너지·산업 구조 전환'을 골자로 한 7대 정책 협약을 체결했다.박 후보 측은 나 후보의 자치분권 지지 세력을 흡수해 양 후보의 대세론을 저지하고, 결선에서 승리를 노린다는 복안이다. 이를 위해 박 후보는 '자치분권 2.0'이라는 가치를 내세워 당원들의 밑바닥 민심을 공략하고 있다.반면 양 후보는 나·박 연대에 대해 "부지사로 모셨던 나 후보에 대해 서운함은 있지만, 당원의 판단은 흔들리지 않을 것"이라며 일축했다.더불어민주당 충남도지사 결선 투표는 13일부터 15일까지 3일간 진행된다. 이번 투표는 권리당원 투표와 충남 도민 여론조사를 각각 50%씩 반영해 최종 후보를 확정한다.