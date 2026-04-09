여긴 품절, 100m 옆에선 판매... 종량제 봉투에 시민 혼란

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큰사진보기 ▲차량 5부제 시행을 알리는 한 주차장 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인시가 쓰레기 종량제 봉투 공급에 차질이 없다고 밝혔지만 현장에서는 판매점마다 다른 상황이 나타나며 시민들이 다소 혼란을 겪는 모습이 확인됐다. 다만 이러한 상황 속에서도 시민들은 과도한 구매를 자제하며 필요한 만큼만 사려는 모습을 보였다. 차량 5부제 역시 일부 미이행 사례와 함께 취지에 공감하며 동참하겠다는 시민 반응도 나타났다.종량제 봉투를 둘러싼 우려는 최근 유가 상승과 원재료 수급 불안으로 생활물가 전반에 대한 불안감이 커진 데서 나왔다. 차량 5부제 역시 중동 사태 장기화에 따른 에너지 수급 불확실성 속에서 공공부문부터 연료 소비를 줄이고 절약 분위기를 확산하기 위해 시행됐다.기흥구의 한 편의점에는 종량제 봉투 품절을 알리는 안내문이 붙어 있었다. 봉투를 사려던 시민들은 안내문을 확인한 뒤 다른 판매점을 찾아야 했다. 생활필수품인 종량제 봉투를 제때 구하지 못할 수 있다는 우려가 현장에서 드러난 것이다.반면, 이 편의점에서 100미터도 채 떨어지지 않은 또 다른 판매점 상황은 달랐다. 해당 판매점 관계자는 종량제 봉투가 완전히 동난 상태는 아니라고 설명했다. 이어 "한꺼번에 많이 사 가는 분들은 많이 없다. 평소처럼 1인당 3장 정도 구입하는 경우가 대부분"이라고 말했다. 가까운 거리 안에서도 한 곳은 품절 다른 한 곳은 판매가 이뤄지는 상반된 모습이 나타난 것이다.현장에서 확인된 시민 반응도 우려와는 조금 달랐다. 종량제 봉투를 찾던 시민들 가운데는 불안감을 나타내면서도 필요 이상으로 사려는 모습은 두드러지지 않았다. 오히려 판매점의 제한 판매 조치를 이해하며 필요한 만큼만 구매하겠다는 반응이 이어졌다. 수지구 풍덕천동에서 만난 서은설(37)씨는 "혹시 더 구하기 어려워질지 걱정은 되지만 당장 필요한 만큼만 사면 된다고 생각한다"며 "가게마다 상황이 달라 헷갈리기는 하지만 현재 상황에서는 많이 사둘 생각은 없다"고 말했다.차량 5부제 역시 현장에서는 여러 모습이 함께 나타났다. 기흥구청 일대를 1시간가량 확인한 결과 당일 운행을 자제해야 하는 차량 번호 끝자리를 단 민간 차량이 어렵지 않게 눈에 띄었다. 민간 부문은 권고 사항인 만큼 모든 차량이 일률적으로 참여하고 있다고 보기는 어려웠다.하지만 제도 자체에 대한 시민 반응이 모두 냉담한 것만은 아니었다. 구청 일대에서 만난 시민들 가운데 일부는 차량 5부제 시행 취지에 공감한다는 뜻을 밝혔다. 흥덕에 거주하는 김규성(51) 씨는 "불편이 전혀 없다고 할 수는 없지만 지금 같은 상황에서는 함께 아끼고 줄이는 노력이 필요하다고 본다"며 "강제가 아니더라도 시민들이 취지를 이해하고 자발적으로 동참하는 것이 중요하다"며 "가능하면 맞춰보려고 한다"고 말했다.국제 정세 불안이 길어지면서 시민들은 막연한 우려를 넘어 일상에서 실제 불편을 겪고 있다. 특히 기름값 인상은 교통비와 생계비 부담을 키우는 데 그치지 않고, 난방과 물류비 비중이 큰 현장에는 직접적인 압박으로 이어지고 있다. 처인구를 중심으로 한 화훼농업 등 시설재배 농가도 예외가 아니다. 시설 난방에 들어가는 유류비 부담이 커질수록 농가의 한숨은 더 깊어질 수밖에 없다.