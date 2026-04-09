용인의 뿌리이자, '가장 넓고 가장 덜 채워진 도시'

큰사진보기 ▲처인구청 전경 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시 처인구 이동읍 용인 시스템반도체 클러스터 국가산업단지 일대 전경. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲중소기업들이 산재한 처인구 이동읍 시미리와 덕성리 일대 전경. /사진 우상표 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲한강수계 주민지원사업계획 수립 및 관리지침이 개정됐다. 사진은 처인구 포곡읍 경안천 주변 일대 모습. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민들이 처인구 천변을 자전거를 이용해 달리고 있다.(자료사진) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

처인구는 '용인의 역사적 중심'이라고 흔히 말한다. 실제로 처인은 단순한 동부 생활권이 아니라, 용인이라는 이름 자체의 뿌리를 품은 공간이다. 조선 태종 13년인 1413년 용구현의 '용'과 처인현의 '인'을 합쳐 용인현이 됐고, 오늘의 처인구라는 이름 역시 고려시대 처인부곡과 처인현에서 비롯됐다. 처인성 전투의 호국정신, 용인의 옛 지명, 동부권의 역사성이 한데 겹친 이름이 바로 처인이다. 수지와 기흥이 도시 팽창의 결과로 설명되는 곳이라면, 처인은 용인의 시작점에서 설명해야 하는 곳이다.지금의 처인구를 숫자로 들여다보면 역사적 중심과 현실의 중심은 반드시 일치하지 않는다. 처인구 면적은 467.5㎢로 용인시 전체 591.27㎢의 79.07%를 차지한다. 시 전체 땅의 거의 5분의 4가 처인에 있다. 가장 넓은 구이지만 인구 비중은 3분의 1에도 미치지 않는다. 용인에서 공간은 처인에 압도적으로 몰려 있는데 사람은 그렇지 않다는 뜻이다. 이 한 문장만으로도 처인이 안고 있는 구조적 불균형의 출발점은 충분히 드러난다.용인 안에서 처인의 밀도는 기흥의 8분의 1, 수지의 14분의 1 수준에 그친다. 이 차이는 단순한 숫자 차이가 아니라 행정 서비스, 교통망, 생활 인프라, 상권 형성 방식이 근본적으로 다를 수밖에 없다는 뜻이다. 처인은 아직도 '도시가 넓게 흩어진 구'이고, 기흥과 수지는 '기능이 압축된 구'에 가깝다.경제 지표로 넘어가면 처인의 위치는 조금 달라진다. 2024년 기준 용인시 사업체조사에서 처인구 사업체 수는 3만 9천여 개, 종사자 수는 15만 7천여 명이다. 처인은 인구에서는 기흥·수지보다 적지만, 사업체와 종사자 규모에서는 수지를 앞선다. 특히 용인 전체 사업체 가운데 처인구 비중은 34.0%, 종사자 비중은 약 35.3%로 나타난다. 인구 비중 26.5%보다 경제 비중이 더 높다는 점은 주목할 대목이다. 다시 말해 처인은 '사람이 적은 변두리'라기보다 산업과 물류, 관광과 제조 기능이 크게 들어선 넓은 경제 공간이라고 보는 편이 맞다.그렇다고 불균형이 해소됐다고 말하기는 어렵다. 경제 총량만 보면 처인이 수지보다 앞서지만 면적까지 함께 놓고 보면 사정이 달라진다. 1㎢당 사업체 수는 처인은 85개 수준, 기흥은 592개, 수지는 684개다. 1㎢당 종사자 수도 처인은 337명이지만 기흥은 2390명, 수지는 2230명 안팎이다. 총량에서는 따라붙거나 일부 앞서는 항목이 있어도 생활권의 밀도와 축적도에서는 여전히 격차가 매우 크다.처인 내부를 보면 또 다른 변화도 읽힌다. 2026년 2월 기준 읍면동별 인구는 유림2동 3만 8천 명, 모현읍 3만 6천여 명, 역북동 3만 5천여 명, 포곡읍 3만 1천여 명, 중앙동 2만 8천여 명 순이다. 전통적 읍면 지역만으로 설명되던 처인에 역북·삼가·유림권의 도시화가 빠르게 더해지고 있다는 뜻이다.특히 역삼동 분동으로 생긴 역북동·삼가동, 유림동이 유림1동·2동으로 나뉜 최근 흐름은 처인 내부에서도 인구와 생활권이 압축되는 축이 생기고 있음을 보여준다. 이동읍·남사읍·원삼면처럼 반도체와 산업, 대규모 개발의 미래가 걸린 지역과 역북·유림처럼 이미 도시화가 진행된 지역이 같은 구 안에서 동시에 자라고 있다는 점이 지금 처인의 특징이다.생활 구조에서는 기흥·수지와의 차이가 더 분명하다. 2022년 사회조사에서 처인구 주택유형은 아파트 45.3%, 단독주택 21.0%, 연립·다세대 32.3%로 나타났다. 같은 조사에서 기흥구는 아파트 87.0%, 수지구는 93.0%였다. 2025년 사회조사에서도 처인구는 보통조사구 비율이 62.5%로 가장 높고, 아파트조사구 비율은 37.5%로 가장 낮았다. 이는 처인이 아직도 용인 안에서 가장 비도시적이고, 가장 분산형 생활권의 성격을 강하게 갖고 있다는 뜻이다. 수지와 기흥이 이미 공동주택 중심의 압축 도시로 굳어졌다면 처인은 단독주택과 아파트, 읍면과 동, 농촌성과 도시성이 함께 뒤섞인 과도기적 구조를 보인다.인구 구성도 불균형의 질을 보여준다. 2025년 사회조사에서 65세 이상 인구 비율은 처인구 15.4%로 기흥구 14.4%, 수지구 14.3%보다 높다. 2022년에도 처인구의 15~64세 비율은 73.1%로 상대적으로 높다. 젊은 생산가능인구 비중은 아직 버틸 여력이 있음에도 고령화는 더 빠르고, 교육 수준 지표는 더 낮다. 이것은 단순한 통계 차이가 아니라 향후 일자리 질, 소비 구조, 교육 인프라, 정주 여건의 차이로 이어질 수 있는 구조적 변수다.불균형은 해소됐을까. 단정적으로만 말하기는 어렵다. 완화된 측면도 분명 있다. 처인구는 과거 '역사와 농촌의 공간'에 머물렀지만 지금은 산·학·연 시설이 고루 분포한 지역으로 재편되고 있다. 제조업체 3천여 곳, 대학교 6곳, 연구소 56곳이 있다. 에버랜드 연간 관광객 793만 명, 골프장 21곳, 박물관·미술관 9곳 등 관광·위락 기능도 크다. 여기에 포곡 공공지원 민간임대주택지구, 포곡 스마트물류단지, 용인그린에코파크, 이동·남사·원삼권 개발, 각종 도로 확포장과 하수·배수·공공시설 사업이 이어지고 있다. 처인은 예전보다 훨씬 강한 개발 동력과 산업 동력을 갖게 됐다. 총량의 불균형만 놓고 보면 일부 따라잡고 있는 셈이다.처인의 미래를 결정짓는 가장 큰 변수로 반도체가 자리 잡고 있다. 이동·남사읍 일대에는 삼성전자가 360조 원을 투자하는 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지가 추진 중이고, 원삼면에는 SK하이닉스가 중심이 된 용인 반도체클러스터 일반산업단지가 이미 1호 생산라인 공사에 들어간 상태다. 정부와 국회는 2026년 들어 반도체특별법을 통해 전력·용수 등 핵심 인프라에 대한 국가 책임을 명시했다. 용인 반도체 국가산단은 보상 절차와 기반 조성을 거쳐 2026년 하반기 착공 목표로 하고 있다.용인시 역시 이동·남사 국가산단, 원삼 클러스터, 삼성 기흥 미래연구단지를 묶어 반도체 특화단지 축으로 설명하고 있다. 처인의 개발이 더 이상 단순한 택지 확장이나 도로 개설 수준이 아니라, 국가 산업전략과 직결된 대전환 국면으로 들어섰다는 뜻이다.이 점에서 앞으로 처인구의 미래는 사실상 반도체와 떼어놓고 말하기 어려워 보인다. 넓은 땅과 낮은 밀도, 아직 덜 채워진 생활권이라는 처인의 약점은 역설적으로 초대형 국가산단과 배후도시, 교통망, 전력·용수 기반시설을 수용할 수 있는 여지로 바뀌고 있다. 지금까지 처인을 설명해 온 '가장 넓고 가장 덜 채워진 도시'라는 문장은, 앞으로는 '그래서 반도체 산업의 중심 무대를 담아낼 수 있는 도시'라는 뜻으로도 읽히게 될 가능성이 크다. 처인의 내일이 곧 용인 반도체 산업의 속도와 방향에 따라 좌우될 수밖에 없다는 점에서, 처인의 미래는 곧 반도체와 직결된다고 해도 과장이 아니다.시민이 체감하는 생활의 불균형까지 줄었다고 보기는 이르다. 처인구에는 도로공사 추진현황만 129건, 총사업비 5816억 원 규모가 잡혀 있고, 포곡읍 20건, 모현읍 28건 등 광범위한 지역에서 설계·보상·공사가 동시에 진행 중이다. 이 수치는 역설적으로 처인이 아직도 기초 인프라를 대규모로 보완해야 하는 단계에 있다는 뜻이기도 하다. 이미 도시 구조가 완성된 수지와 기흥이 유지·개선 중심이라면, 처인은 여전히 '연결해야 할 길'과 '채워야 할 기반시설'이 많은 구다. 산업단지와 대형 개발계획은 늘고 있지만, 주민 일상에서의 이동거리와 서비스 접근성, 생활권 간 편차는 여전히 크다.처인구를 두고 불균형이 해소됐느냐고 묻는다면, 답은 이렇게 정리하는 편이 정확하다. 경제 총량과 개발 모멘텀의 측면에서는 일부 해소되고 있다. 그러나 인구 밀도, 생활 인프라의 응집도, 주거 구조, 교육·생활 여건의 질적 지표에서는 여전히 기흥·수지와 큰 격차가 남아 있고, 어떤 항목에서는 오히려 더 또렷해지고 있다. 처인은 더 이상 뒤처진 공간만은 아니지만, 아직도 가장 넓고 가장 덜 채워진 도시다. 역사의 중심이었던 처인이 미래에도 중심이 되려면, 대규모 개발계획의 숫자만이 아니라 시민이 실제로 체감하는 생활 밀도와 공공서비스의 질을 얼마나 끌어올리느냐가 관건이 될 것이다.처인구는 용인의 과거이면서, 동시에 용인의 가장 어려운 미래 과제를 떠안은 곳이다. 땅은 넓고, 역사도 깊고, 개발 전망도 크다. 그러나 지금 통계가 보여주는 현실은 분명하다. 처인은 아직도 도시의 밀도와 편의, 응집력에서 기흥과 수지에 뒤진다. 다만 그 격차를 좁힐 수 있는 성장 엔진 역시 가장 많이 쥐고 있는 곳도 처인이다.특히 그 성장 엔진의 한가운데에 반도체 국가산단과 반도체클러스터가 놓여 있다는 점에서, 앞으로 처인을 읽는 일은 곧 용인 반도체 시대의 진로를 읽는 일과 다르지 않게 될 가능성이 크다. 처인을 다시 들여다봐야 하는 이유는 여기에 있다. 처인의 변화 속도를 따라잡는 일이 곧 용인 전체의 균형발전 수준을 가늠하는 잣대가 되기 때문이다.