이 대통령 "하GPT, 작업 들어간다고 넘어가면 안 된다"

큰사진보기 ▲하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에 참석해 있다. 2026.4.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 하정우 청와대 AI미래기획수석에 대한 더불어민주당의 '러브콜'에 선을 그었다.이 대통령은 9일 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 하 수석에게 "'하GPT(하 수석의 별명)', 요새 이렇게 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같던데"라며 "할 일도 많은데, 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다"고 말했다.하 수석을 6.3 부산 북구갑 보궐선거에 차출시킬 일은 없다고 분명히 밝힌 것.하 수석은 이에 "그러니까 말입니다"라며 "할 일에 집중하겠습니다"라고 답했다. 그는 앞서 언론 인터뷰에서도 "인사권자의 결정이 중요하다"면서 대통령의 재가 여부에 따라 출마가 결정될 것이란 취지의 입장을 밝힌 바 있다.한편, 정청래 민주당 대표는 전날(8일) "김부겸 전 국무총리에 삼고초려를 했듯이 삼고초려하고 있다"라며 하 수석을 조만간 만나 출마 요청을 하려고 한다는 뜻을 밝힌 바 있다. 조승래 사무총장 역시 지난 6일 하 수석을 만나 부산 북구갑 보궐선거 출마 문제를 논의했던 것으로 알려졌다.