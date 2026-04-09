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정치

26.04.09 13:19최종 업데이트 26.04.09 13:19

이 대통령 "하GPT, 작업 들어간다고 넘어가면 안 된다"

하정우 수석 대한 민주당의 부산 북구갑 보선 차출 요구에 선 긋기... 하 수석 "할 일에 집중하겠다"

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하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에 참석해 있다. 2026.4.9
하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에 참석해 있다. 2026.4.9 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 하정우 청와대 AI미래기획수석에 대한 더불어민주당의 '러브콜'에 선을 그었다.

이 대통령은 9일 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 하 수석에게 "'하GPT(하 수석의 별명)', 요새 이렇게 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같던데"라며 "할 일도 많은데, 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다"고 말했다.

하 수석을 6.3 부산 북구갑 보궐선거에 차출시킬 일은 없다고 분명히 밝힌 것.

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하 수석은 이에 "그러니까 말입니다"라며 "할 일에 집중하겠습니다"라고 답했다. 그는 앞서 언론 인터뷰에서도 "인사권자의 결정이 중요하다"면서 대통령의 재가 여부에 따라 출마가 결정될 것이란 취지의 입장을 밝힌 바 있다.

한편, 정청래 민주당 대표는 전날(8일) "김부겸 전 국무총리에 삼고초려를 했듯이 삼고초려하고 있다"라며 하 수석을 조만간 만나 출마 요청을 하려고 한다는 뜻을 밝힌 바 있다. 조승래 사무총장 역시 지난 6일 하 수석을 만나 부산 북구갑 보궐선거 출마 문제를 논의했던 것으로 알려졌다.

#이재명대통령#하정우#부산북구갑#전재수#보궐선거

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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