노동부, 경계선지능 청년 지원 3곳 추가... 대전·안양·평택 선정

큰사진보기 ▲정부세종청사 고용노동부 입구. ⓒ 고용노동부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난달 18일 부산시가 공개한 '경계선지능인 지원 5개년 기본계획' 중 올해 사업 개요. 청년재단 예산이 1억 5천만 원으로 배정됐다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

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고용노동부가 경계선지능 청년지원사업 참여 지자체로 대전과 경기 안양, 평택 등 3곳을 추가 선정했다. 지자체별 맞춤형 취업지원이 확대되는 가운데 일부 지역은 사업 재조정에 나섰다.고용노동부는 '2026년 경계선지능청년지원 사업' 참여 지자체를 추가 선정하고, 지난 6일 결과를 발표했다. 이번 추가 선정으로 대전광역시, 경기 안양시, 평택시 등 3개 지자체가 사업에 참여하게 됐다. 총 지원 규모는 70명이다.지자체별로는 대전광역시 35명, 안양시 15명, 평택시 20명을 지원한다. 이번 사업은 앞서 선정된 서울특별시 70명, 부산광역시 60명을 포함해 총 5개 지역에서 200명 규모로 추진된다.각 지자체는 경계선지능 청년을 대상으로 직무교육과 구직기술 훈련, 취업 연계 프로그램 등을 운영한다. 프로그램 이수자에게는 참여수당이 지급되며, 국민취업지원제도 등 기존 고용서비스와도 연계된다.대전은 직무교육과 인턴십 중심의 취업 지원을 준비 중이다. 지난해 관련 사업을 수행한 대전광역시사회서비스원이 사업을 전담할 예정이다. 안양시는 직업 프로그램 이후 직업 체험을 연계하는 방안을 추진하고 있으며, 평택시도 직무교육 중심의 프로그램을 계획하고 있다. 추가 선정된 지자체 3곳은 세부 계획을 확정해 참여자 모집을 시작할 예정이다.앞서 선정된 지자체 가운데 부산광역시는 사업 계획을 일부 조정하고 있다. 부산시는 경계선지능 청년 60명을 대상으로 진로 컨설팅과 직무교육, 일경험 과정을 운영할 계획이었다. 총 사업비는 2억1000만 원 규모로, 이 가운데 6000만 원은 고용노동부 지원사업 예산(국비 4800만 원, 시비 1200만 원), 나머지 1억 5000만 원은 청년재단 재원으로 구성됐다.그러나 최근 청년재단이 경계선지능 청년 관련 사업을 중단하면서 일경험 연계 계획에 차질이 생겼다. 이에 부산시는 대체 방안을 검토하고, 구체적인 운영 계획을 다시 마련하고 있다고 전했다.한편 고용노동부는 이번 사업과 함께 정책 연구도 병행한다. 정책 사각지대에 놓인 경계선지능 청년의 취업 지원 수요 증가에 대응해, 대상자의 특성을 실증적으로 분석하고 맞춤형 지원 방안을 마련하기 위함이다. 연구에서는 사업 참여자를 대상으로 사례관리와 성과평가를 실시하고, 인지·사회·정서·동기 수준 등 특성 진단을 통해 유형을 분류한다. 이를 바탕으로 유형별 효과적인 개입 방식과 취업지원 모델을 도출하고, 향후 사업 개선에 반영할 계획이다.