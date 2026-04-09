이 대통령 국정지지율 69%... TK서도 잘한다 59%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에서 발언하고 있다. 2026.4.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강훈식 비서실장이 7일 청와대에서 열린 중동상황 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김용범 정책실장. 2026.4.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 9일 발표된 전국지표조사(NBS) 4월 2주차 조사에서 직전 조사(3.23~25)와 같은 69%로 나타났다. 취임 후 NBS 조사기준 직무긍정률 최고치를 그대로 유지한 것. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가 역시 직전 조사와 같은 22%로 집계됐다. 모름/무응답은 9%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 6~8일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 4410명, 응답률 22.7%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).대다수 연령·지역별 응답자의 과반이 이 대통령 국정수행을 긍정적으로 봤다. 특히 대구/경북(10%p↑, 49%→59%, 부정평가 27%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 크게 올랐다.먼저 연령별로는 18·19세 포함 20대(4%p↑, 46%→50%, 부정평가 28%)의 긍정평가가 소폭 오르면서 50%대에 진입했다. 그 외 30대(12%p↓, 74%→62%, 부정평가 32%)와 70대 이상(7%p↑, 58%→65%, 부정평가 24%)의 긍정평가는 60%대, 40대(5%p↓, 84%→79%, 부정평가 19%)와 60대(-, 70%→70%, 부정평가 23%)의 긍정평가는 70%대, 50대(9%p↑, 76%→85%, 부정평가 9%)의 긍정평가는 80%대로 집계됐다.지역별로는 부산/울산/경남(4%p↓, 69%→65%, 부정평가 27%) 외 지역에선 긍정평가가 유지되거나 상승했다. 대구/경북에서는 50% 후반대의 직무긍정률이 기록됐고 그 외 서울(- 67%→67%, 부정평가 24%)과 인천/경기(1%p↑, 69%→70%, 부정평가 23%), 대전/세종/충청(4%p↑, 68%→72%, 부정평가 17%)에선 60~70%대 직무긍정률이 나타났다. 광주/전라(-, 95%→95%, 부정평가 4%)의 긍정평가는 90%대였다.지지정당별·이념성향별로 보면 국민의힘 지지층과 보수층의 변화가 상대적으로 컸다. 먼저 더불어민주당 지지층(n=467)의 긍정평가는 직전 조사 대비 변화 없는 96%(부정평가 2%)로 조사됐다. 반면 국민의힘 지지층(n=180)의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 내린 29%(부정평가 57%)였다.이념성향별로는 부정평가 변화폭이 눈에 띈다. 진보층(n=276)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 내린 91%, 부정평가는 2%p 오른 6%였다. 중도층(n=330)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 73%, 부정평가는 1%p 내린 20%였다. 보수층(n=252)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 45%, 부정평가는 4%p 내린 46%였다.이 대통령 국정수행 긍정평가가 직전 조사에 이어 70% 육박한 것으로 나타난 가장 큰 이유는 중동 전쟁 대응에 대한 평가로 추정된다.NBS가 "미국과 이란 간 군사 충돌 이후 고유가·물가 상승 등 경제적 충격에 대한 정부의 대응을 어떻게 평가하냐"고 물은 결과, '잘하고 있다(매우 잘함＋잘하는 편)'는 긍정평가가 55%로 나타났다. '잘못하고 있다(잘못하는 편＋매우 잘못함)'는 부정평가는 34%, 모름/무응답은 11%였다.한편 이번 조사의 자세한 개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.