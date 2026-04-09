민주당 강릉시장 경선 김중남 승리… 김한근 '승복'

큰사진보기 ▲더불어민주당 김한근 강릉시장 예비후보 ⓒ 김남권 관련사진보기

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6·3 지방선거 더불어민주당 강릉시장 후보 경선에서 김중남 예비후보가 최종 승리한 가운데, 함께 경쟁했던 김한근 예비후보가 경선 결과에 승복하고 김중남 후보의 선거를 적극 지원하겠다고 밝혔다.김한근 예비후보는 9일 보도자료를 통해 "이번 시민 참여 경선에서 믿고 성원해 주신 시민과 당원 동지 여러분께 진심으로 감사드리며, 기대에 부응하지 못해 죄송하다"고 감사 인사를 전했다.이어 김중남 후보에게 진심 어린 축하의 뜻을 전하며 "이제 더불어민주당은 하나의 '원팀'으로 시민과 함께 본선 승리를 향해 뛰겠다"고 선언했다.또한 김 예비후보는 "백의종군하여 최선의 노력을 다해 강릉의 변화를 위해 전력을 다하겠다"며 "저의 실용행정 경험으로 김중남 후보를 뒷받침해 강릉을 변화시키라는 시민의 준엄한 명령과 위기의 강릉을 기회로 바꿔 달라는 기대에 부응할 수 있도록 반드시 그 책임을 완수하겠다"고 강조했다.끝으로 그는 "강릉의 변화를 반드시 이뤄내고 김중남 후보를 도와 본선 승리를 이뤄내겠다"고 거듭 다짐하며 당내 화합과 선거 승리에 대한 강한 의지를 표명했다.이번 발표된 더불어민주당 강릉시장 후보 경선결과에서는 김중남 후보가 55.84%를 얻어 44.16%를 얻은 김한근 후보에 비해 11.68%p 앞선 것으로 나타났다.