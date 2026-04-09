한미 공군 '프리덤 플래그' 연합훈련 실시... 전작권 전환 대비 한국 공군 주도

큰사진보기 ▲지난 2025년 4월 18일 광주 광산구 공군 광주기지에서 열린 한미 공군 연합공중훈련 '프리덤 플래그(Freedom Flag)'에서 스텔스기 F-35가 비행하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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한미 공군이 2주에 걸쳐 연합공중훈련인 '프리덤 플래그'를 실시한다. 특히 이번 훈련은 전시작전통제권 전환에 대비해 한국 공군이 훈련을 주도한다.공군은 9일, 오는 10일부터 24일까지 2주에 걸쳐 광주광역시 광산구 공군 광주기지에서 '26-1차 프리덤 플래그' 훈련을 실시한다고 밝혔다.프리덤 플래그 훈련은 한미 연합작전 수행능력과 생존성 향상을 목표로 전·후반기 연 2회 실시되는 연합 대규모 공중훈련이다. 훈련 이름에도 한미 공군의 굳건한 연합방위 태세를 기반으로 자유·평화 수호의 의미를 담고 있다.이번 훈련에는 한국 공군 F-5E/F, F-15K, KF-16, F-16, FA-50, F-35A 전투기 및 KA-1 공중공격통제기, KC-330 공중급유수송기, C-130, CN-235 수송기, E-737 항공통제기 등이 참가한다.미 공군에서는 F-16 전투기, E-3G 조기경보기, RQ-4 무인기, 미 해병대의 F/A-18 전투기와 MQ-9 무인기 등도 참가한다.한미 공군은 이번 훈련기간 동안 주야간 임무계획반(MPC)을 운영한다. 양국 임무요원들은 임무계획반에서 최신 전술과 노하우를 교류하고 전시 작전·임무 수행 절차를 발전시켜 나갈 예정이다.한미는 이번 훈련에서 ▲ 방어제공(DCA) ▲ 공중대기 항공차단(XINT) ▲ 항공차단(AI) ▲ 근접항공지원(CAS) 등의 임무를 수행하면서 상호운용성을 강화하고, 전시 연합임무 수행 능력을 점검할 계획이다.공군은 "이번 훈련은 전시작전통제권 전환에 대비해 우리 공군이 훈련을 주도하며, 연합작전 수행 능력 검증에 중점을 둔다"고 밝혔다. 공군은 또 "현대전의 작전 환경 변화를 반영해 4세대·5세대 전투기 통합임무 개념을 검증하고 보완할 예정이며, 이를 위해 가상적기를 운용해 최신 전술전기 절차를 점검할 계획"이라고 설명했다.