한미 공군 '프리덤 플래그' 연합훈련 실시... 전작권 전환 대비 한국 공군 주도

한미 공군이 2주에 걸쳐 연합공중훈련인 '프리덤 플래그'를 실시한다. 특히 이번 훈련은 전시작전통제권 전환에 대비해 한국 공군이 훈련을 주도한다.
공군은 9일, 오는 10일부터 24일까지 2주에 걸쳐 광주광역시 광산구 공군 광주기지에서 '26-1차 프리덤 플래그' 훈련을 실시한다고 밝혔다.
프리덤 플래그 훈련은 한미 연합작전 수행능력과 생존성 향상을 목표로 전·후반기 연 2회 실시되는 연합 대규모 공중훈련이다. 훈련 이름에도 한미 공군의 굳건한 연합방위 태세를 기반으로 자유·평화 수호의 의미를 담고 있다.
이번 훈련에는 한국 공군 F-5E/F, F-15K, KF-16, F-16, FA-50, F-35A 전투기 및 KA-1 공중공격통제기, KC-330 공중급유수송기, C-130, CN-235 수송기, E-737 항공통제기 등이 참가한다.
미 공군에서는 F-16 전투기, E-3G 조기경보기, RQ-4 무인기, 미 해병대의 F/A-18 전투기와 MQ-9 무인기 등도 참가한다.
한미 공군은 이번 훈련기간 동안 주야간 임무계획반(MPC)을 운영한다. 양국 임무요원들은 임무계획반에서 최신 전술과 노하우를 교류하고 전시 작전·임무 수행 절차를 발전시켜 나갈 예정이다.
한미는 이번 훈련에서 ▲ 방어제공(DCA) ▲ 공중대기 항공차단(XINT) ▲ 항공차단(AI) ▲ 근접항공지원(CAS) 등의 임무를 수행하면서 상호운용성을 강화하고, 전시 연합임무 수행 능력을 점검할 계획이다.
공군은 "이번 훈련은 전시작전통제권 전환에 대비해 우리 공군이 훈련을 주도하며, 연합작전 수행 능력 검증에 중점을 둔다"고 밝혔다. 공군은 또 "현대전의 작전 환경 변화를 반영해 4세대·5세대 전투기 통합임무 개념을 검증하고 보완할 예정이며, 이를 위해 가상적기를 운용해 최신 전술전기 절차를 점검할 계획"이라고 설명했다.