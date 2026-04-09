이 대통령 "오늘도 휴전했다면서 폭격... 중장기적 대비로 희망 드려야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에서 발언하고 있다. 2026.4.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에서 김성식 부의장의 보고를 듣고 있다. 2026.4.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 9일 미국과 이란 간의 2주 휴전 합의에도 중동 상황을 확실히 예측하기 어려운 점을 짚으면서 단기 대책뿐 아니라 중·장기 대책을 준비해야 한다고 주문했다. 또한 이번 중동발 위기를 계기로 대한민국이 새롭게 도약할 수 있는 시스템을 마련해야 한다고 강조했다.이 대통령은 이날 오전 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 "단기적으로 보면 중동 전쟁이 우리 경제에 상당히 큰 위협을 가하고 있고 장기적으로 보면 대한민국 경제체제가 근본적으로 변화를 해야 될 시점이 된 것 같다"며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "한편으로 보면 위기지만, 또 한편으로 보면 기회이기도 하다"고 강조했다. 특히 국민은 위기를 기회로 수용할 마음가짐과 능력이 되는 만큼, 정책을 마련하고 집행하는 공직자들이 더욱 노력해야 한다고 지적했다.이에 대해 이 대통령은 "우리 국민들께선 언제나 위기 국면이 되면 과거의 금 모으기처럼 국가 전체, 공동체 전체를 위해 함께 하려고 노력하는 정말 위대한 국민들이시다"고 말했다.그러면서 "실제 국정을 담당하는 우리가 잘 준비하면 또 다시 국면을 기회로 만들어서 새롭게 도약하는 새로운 시스템을 구축하는 정말 좋은 계기가 될 수 있을 것 같다"며 "(정책) 집행을 담당하는 우리가 어떤 마음의 자세로 어떻게 노력하느냐에 따라 결과가 달라질 것"이라고 강조했다.또한 "(미국·이란 간 휴전 합의로) 현재 상황이 곧 정리될 수도 있겠지만 오늘도 휴전했다고 하면서 폭격이 있었다고 한다. 언제 이 상황이 정리될지 잘 알기 어렵다"며 "단기적으로, 중기적으로, 장기적으로 잘 대비해서 우리 국민들이 더 이상 고통을 겪지 않고 또 희망적인 미래를 누릴 수 있도록 최선을 다해야 한다"고 말했다.국민경제자문회의는 헌법에 따라 설치된 기관으로 대통령이 국민경제 발전을 위한 중요정책 수립 시 자문을 하는 기능을 수행한다. 이번 회의는 정부 출범 후 처음 열리는 전체회의로 중동 전쟁에 따른 비상경제 상황에서 위기극복과 지속가능 성장전략을 논의하기 위해 마련됐다.이 대통령은 회의 전 정리돼 보고된 자료에 대해 만족감을 표했다. 이 대통령은 "준비한 자료를 살펴봤는데 내용이 매우 충실하고 우리 정부에서 실제 정책으로 채택할 만한 내용들이 많아서 큰 도움이 됐다"며 "정부 각료 여러분들도 가급적 많이 참석하시라고 했다. 발표 내용들이 정책 집행에 도움 될 내용이 많아 보여서 그렇게 했다"고 말했다.청년 문제에 대한 정책 자문 내용이 잘 정리돼 있다고도 칭찬했다. 이 대통령은 "보고 자료에도 '기업은 경력 있는 청년들을 요구하고 청년들은 경력을 쌓을 기회가 없다', 그런 표현이 있던데 사실 경력을 쌓을 기회가 부족하면 그 부분은 국가공동체에서 기회를 만들어주는 것이 맞다"며 "여러분들이 준비한 내용에 그런 부분이 상당히 잘 준비돼 있는 것 같다"고 말했다.특히 "회의가 아마 90분 정도 예정돼 있을 텐데 점심(시간)을 뒤로 미뤄놨으니 충분히 토의하고 논의하길 바란다"고도 덧붙였다.한편 이날 회의는 김성식 부의장의 '대전환기 한국경제의 진단과 중점 과제' 보고 이후 박원주 전략경제협력분과장의 '중동발 비상경제상황과 위기극복전략', 류근관 성장경제분과장의 '한국경제사회의 구조전환과 지속성장전략' 발표 등의 순서로 진행된다.청와대는 이와 관련 "정부는 이번 회의에서 의견을 수렴하여 현재의 비상 복합위기 상황 극복과 함께 우리 경제의 지속 성장을 위한 정책을 마련해 추진해 나갈 예정"이라고 설명했다.