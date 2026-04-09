마니산의 기운을 품고 고개 숙인 봄

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"할미꽃을 캐 오셨네."

"부모님 산소 자리에 꽃이 피었더라고요."

큰사진보기 ▲할미꽃이 예쁘게 피었다. 겨울을 견딘 은빛 솜털 속에 영글어가는 강인한 보랏빛 그리움아 느껴진다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲죽음의 곁에서 피어난 가장 따뜻한 생명! 마니산 산자락이 할미꽃 밭. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲슬퍼서가 아니라 지키기 위해, 가장 낮은 곳에서 봄을 앓다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"당신 마니산 갔었어? 근데 뭘 찍었는데 그렇게 쳐다보고 있어요?"

"할미꽃이 너무 이쁘게 피어 있더라고!"

"그래요? 그럼 한 그루만 캐오지!"

"이 사람, 분을 떠서 번식을 하기도 하지만 잘못하면 살리기도 어려운 거야."

​​며칠 전 버스를 탔다. 산에서 금방 내려온 듯한 분의 배낭 속에는 보랏빛 고개를 빠끔히 내민 꽃 한 송이가 보였다.봄 소식을 전해주는 할미꽃을 보니 완연한 봄이 분명했다.​날이 참 맑다. 매년 우리 동네 마니산 자락 무덤가에 피던 할미꽃이 올해도 찾아왔을까. 물병 하나 챙기고 길을 나섰다. 산 입구에 도착하자 살랑이는 바람과 함께 보라색 제비꽃이 반기고, 노란 양지꽃도 활짝 피어 있다.어느 문중 묘에 다다르자, 와! 여기는 그야말로 할미꽃 밭이다. 작년보다 훨씬 많이 퍼졌다. 꽃봉오리를 머금은 녀석부터 이제 막 피어난 녀석까지, 제 나름의 멋을 부리고 있다.단군 성조의 숨결이 서린 마니산의 단단한 기운을 먹고 자라서일까, 그곳 무덤가의 할미꽃은 유독 보랏빛이 선명하고 솜털이 고왔다.할미꽃은 참 묘한 꽃이다. 고개를 푹 숙이고 피어 있으니, 누군가를 향해 인사를 하는 듯도 하고 오래된 이야기를 혼자 되뇌는 듯도 하다.할미꽃의 꽃말은 '슬픈 추억'이라던가. 전해 내려오는 전설을 떠올려 보면 그 꽃말이 더욱 아리게 다가온다. 세 손녀를 시집보내고 막내 손녀를 찾아가다 기력이 다해 고개 위에서 숨을 거둔 할머니의 넋이 꽃이 되었다는 이야기. 그 전설 때문일까. 꽃잎을 감싼 하얀 솜털이 마치 지우려 해도 지워지지 않는 그리움의 잔상처럼 보였다.​그런데 문득 궁금해진다. 녀석들은 왜 그리 고개를 숙이고 있을까? 그 굽은 등은 얼핏 보기에 한없는 슬픔 같지만, 사실은 소중한 생명을 지켜내려는 자연의 영리한 선택이다. 할미꽃이 고개를 숙인 이유는 그 속에 품은 꽃가루를 보호하기 위해서다.봄날의 변덕스러운 비바람이 들이치지 않게, 그리고 아침 이슬이 꽃 속에 고여 소중한 수분 능력을 잃지 않게 스스로 우산이 되어 꽃집을 가리는 것이다. 또한, 고개를 숙임으로써 땅에서 올라오는 온기를 오롯이 머금는다.차가운 봄바람은 피하고 지열을 이용해 꽃 안쪽의 온도를 높여 씨앗이 건강하게 영글 수 있는 최적의 요람을 만든다. 그러니 저 낮은 몸짓은 좌절이 아니라, 가장 소중한 것을 끝내 지켜내려는 강인한 모성(母性)의 발현인 것이다.사람들은 묻곤 한다. 왜 하필 할미꽃은 외로운 무덤가를 지키고 있느냐고. 하지만 가만히 따져보면 그곳은 할미꽃에게 가장 다정한 집이다. 나무 그림자에 가려지지 않는 눈부신 햇살이 있고, 매년 정성스레 풀을 깎아주는 사람의 손길 덕분에 작은 키로도 충분히 세상을 마주할 수 있기 때문이다.어쩌면 할미꽃이 무덤가에 피는 것은 누군가를 위로하기 위해서가 아니라, 세상에서 가장 따뜻하고 정갈한 품을 찾아온 자연스러운 발걸음인지도 모른다.떠난 이를 향한 '공경'이라는 꽃말처럼, 할미꽃은 가장 낮은 자세로 그 곁을 지킨다. 죽음이 머무는 자리가 사실은 생명이 가장 뿌리 내리기 좋은 비옥한 양지였다는 사실이, 할미꽃의 굽은 등 위로 따스하게 내려앉는다.꽃잎을 스치는 바람에 솜털이 살짝 흔들린다. 눈과 바람을 이겨내고 고개를 내민 녀석들은 결코 약하지 않다. 오히려 가장 낮은 자리에서 가장 오래 버틴 꽃이다.버스에서 만난 그 사람도 부모님 산소에서 꽃을 캐 온 것이 아니라, 그곳의 따스한 생명력과 그리움을 조금 옮겨 온 것은 아닐까.​나는 한참을 할미꽃밭 그 자리에 서 있었다. 사진을 찍기보다 눈에 담고 싶었고, 이름을 붙이기보다 마음으로 부르고 싶었다. 한 송이, 두 송이... 그 작은 꽃들이 모여 하나의 풍경을 이루고 있었다.돌아오는 길, 봄은 늘 이렇게 온다. 요란하지 않게, 고개 숙인 그 낮은 몸짓으로 말이다.​집에 돌아와 사진을 정리하는 나를 보고 아내가 묻는다.​그렇다. 제자리를 지키며 고개 숙인 채 피어 있는 그 모습이야말로 할미꽃다운 것이다. 억지로 품어보려 하기보다 그 자리에서 빛나게 두는 것. 보고 싶으면 내년 이맘때 다시 찾아가는 것. 자연은 자연 상태가 가장 예쁜 것이다.