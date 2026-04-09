우체국, '장병내일준비적금' 우대금리 최대 연 11%로

큰사진보기 ▲우정사업본부는 9일 국방의 의무를 수행 중인 장병들의 안정적인 사회복귀를 돕기 위해 ‘우체국 장병내일준비적금’의 금리를 최대 연 11%로 확대하는 등 금융 혜택을 대폭 강화한다고 밝혔다. ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

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군 복무 중인 장병들의 자산 형성과 전역 이후 안정적인 사회 복귀를 돕기 위한 금융 지원이 보다 두텁게 이뤄진다.9일 과학기술정보통신부 우정사업본부에 따르면 '우체국 장병내일준비적금'의 우대금리를 최대 연 11.0%(세전, 15개월 이상~24개월 기준)로 확대한다고 밝혔다. 기본금리 연 5.0%에 우대금리 최대 연 6.0%포인트를 더한 것으로, 오는 10일부터 가입하는 장병들에 해당된다.우대금리 항목을 보면, 우체국 첫 거래 고객에게 연 1.1%포인트, 자동이체 실적 1.0%포인트, 체크카드 이용 실적 0.6%포인트가 각각 제공된다. 특히 기초생활수급자의 경우 3.3%포인트의 높은 우대금리가 추가된다.금리 혜택뿐 아니라 부가서비스도 제공된다. 적금 가입 장병에게는 우체국쇼핑 할인쿠폰이 제공되며, 휴일 재해보장 보험도 무료로 가입할 수 있다.세제 혜택도 포함됐다. 은행별 월 최대 30만 원(1인 2계좌, 은행별 합산 55만 원)까지 이자소득 전액이 비과세 적용된다. 여기에 전역 후 만기 해지 시에는 납입 원금의 100%에 해당하는 정부 재정지원금이 추가로 지급된다.박인환 우정사업본부장은 "청년 장병들이 전역 후 사회에 첫발을 내딛는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 체감할 수 있는 금융 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.