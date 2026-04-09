땅 파고 나온 늑구에 시민들이 남긴 말...분명 달라지고 있다

큰사진보기 ▲지난 8일 대전 오월드를 탈출한 수컷 늑대 '늑구'가 오월드 인근 도심에서 포착된 모습(시민제보 사진, 대전소방본부 제공). ⓒ 대전소방본부 관련사진보기

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▲불곰의 정형행동 정형행동을 보이며 똑같은 곳을 돌고 있다. 이경호 관련영상보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 대전환경운동연합 사무처장입니다.

2026년 4월 8일 오전, 대전 중구 사정동 오월드 동물원에서 수컷 늑대 '늑구'가 우리를 탈출했다. 울타리 아래를 파고 빠져나온 이 늑대는 곧바로 수색 대상이 됐고, 소방과 경찰, 특공대는 물론 엽사까지 투입되며 긴박한 상황이 이어지고 있지만 여전히 포획하지 못했다. 시민 안전을 이유로 사살 가능성까지 열려 있다.이 장면은 많은 이들에게 8년 전의 기억을 불러냈다.2018년 9월, 퓨마는 탈출 4시간 만에 사살됐다. 당시 시민들은 공포와 안도, 그리고 생명을 지키지 못했다는 복잡한 감정을 동시에 경험해야 했다. 사건 이후 동물원 운영과 동물권에 대한 사회적 논의가 이어졌지만, 2026년의 오월드는 그때와 크게 달라 보이지 않는다. 탈출은 반복됐고, 대응 방식 역시 여전히 같은 궤도 위에 놓여 있다.2018년 퓨마 사살 당시, 한 시민은 "처음이자 마지막 자유의 순간, 가장 행복한 순간이 가장 처참한 순간으로 바뀌는 것은 한순간"이라며 "다음 생에는 더 자유로운 존재로 태어나길 바란다"는 애도의 글을 남겼다. 퓨마 '호롱이'가 맞이했던 짧은 탈출의 시간은 그에게는 생애 처음이자 마지막 '자유'였을지 모른다. 그리고 그 자유는 인간 사회의 대응 속에서 곧바로 '위험'으로 규정되고 제거의 대상이 됐다.지금 탈출한 늑대 역시 같은 경로 위에 놓여 있다. 우리는 또 한 번 가장 자유로운 순간을 가장 처참한 결말로 바꾸는 선택을 반복하게 되는 셈이다.때문에 늑대 '늑구' 탈출 사건과 관련해 대전환경운동연합은 8일 성명을 통해 "또다시 반복된 동물 탈출 사고는 단순한 관리 부실이 아니라 오월드 동물원 운영 전반의 구조적 문제를 드러낸 것이며, 탈출한 동물을 사살로 대응하는 방식 역시 더 이상 정당화될 수 없다"고 비판했다.과거 퓨마 호롱이 사살 사건 이후에도 근본적인 변화가 이뤄지지 않았다는 점에서 이번 사태는 예견된 결과이며, 동물의 생명과 복지를 중심에 둔 운영 체계로 전면 전환하지 않는다면 유사한 비극은 반복될 수밖에 없다. 대전환경운동연합은 "탈출 방지 대책과 함께 동물 사육 환경 전반에 대한 재검토가 필요하고, 동물원 운영 중단과 폐쇄까지 포함한 근본적인 논의가 이뤄져야 한다"고 강조했다.우리나라에 동물원이 들어선 지 100여 년이 지났지만, 동물복지 수준은 여전히 낮은 수준에 머물러 있다는 지적은 꾸준히 제기돼 왔다. 2002년 어린이날 개장한 대전동물원은 2009년 플라워랜드와 통합돼 현재의 오월드로 운영되고 있으며, 약 86종 730여 마리의 동물이 사육되고 있다. 공공기관이 운영하는 비교적 '잘 관리된' 동물원이라는 평가도 있지만, 그 안에서 살아가는 동물들의 삶을 들여다보면 전혀 다른 풍경이 드러난다.현장에서 마주한 동물들은 우리가 상상하는 '야생의 모습'과는 거리가 멀다. 불곰과 호랑이 등은 같은 구간을 반복해서 움직이는 행동을 보였고, 이는 극심한 스트레스 환경에서 나타나는 정형행동으로 확인된다. 좁은 공간과 단조로운 환경, 제한된 행동 범위는 동물의 본능을 억압하고 결국 비정상적인 행동으로 이어진다.특히 북극곰과 같이 우리나라 기후와 맞지 않는 종에게 이러한 환경은 생존 자체를 위협하는 조건이 된다. 실제로 오월드에서 사육되던 북극곰 '남극이'는 17년 1월 췌장암으로 폐사했지만, 사망 사실조차 6개월이 지나서야 알려졌다. 동물원 측은 평균 수명을 근거로 "천수를 누렸다"고 설명했지만, 야생동물에게서 드문 악성 종양의 발생과 반복된 정형행동은 그 삶이 결코 건강했다고 보기 어렵다는 점을 보여준다. 야생에서의 삶과 전시 공간에서의 삶은 본질적으로 다르며, 단순한 수명으로 이를 동일하게 평가할 수 없다.문제는 개별 사례에 그치지 않는다. 사육장에서는 새끼를 키우는 어미가 관람객의 접근에 극도로 예민하게 반응하며 경계음을 내는 모습을 동물원에서는 종종 확인할 수 있다. 야생에서 출산 직후의 어미는 안정적인 은신 공간이 필수적이지만, 기본적인 보호조차 이루어지지 않은 채 전시가 되는 사례는 넘처난다. 동물의 생존과 복지보다 관람이 우선되는 구조가 그대로 드러내고 있는 것이다.동물원은 본래 인간의 권력과 소유욕에서 출발한 공간으로, 오늘날에는 교육과 보전이라는 명분을 갖고 있지만 운영 방식은 크게 달라지지 않았다. 야생동물은 넓은 영역에서 이동하고, 사냥하며, 번식하는 존재지만, 동물원은 이러한 모든 행동을 제한한다. 그 결과가 정형행동이고, 탈출 시도이며, 결국 반복되는 사고로 이어진다. 이번 늑대 탈출 역시 울타리를 넘은 것이 아니라 땅을 파고 나왔다는 점에서, 동물의 본능이 시설의 한계를 그대로 드러낸 사례라 할 수 있다.그럼에도 변화의 신호는 분명히 존재한다. 이번 사건 이후 시민들은 소셜네트워크를 통해 "사살이 아닌 마취를 통한 생포"를 요구하고 있으며, 이는 동물 생명에 대한 인식이 분명히 달라지고 있음을 보여준다.세계는 이미 다른 방향으로 나아가고 있다. 유럽연합은 동물복지의 기준으로 '5대 자유'를 제시하고 있으며, 영국의 휩스네이드 동물원과 같은 사례는 동물이 자연에 가까운 환경에서 살아가도록 하는 방식으로 전환하고 있다. 이곳에서는 관람객이 망원경으로 동물을 찾아야 할 정도로 전시보다 서식 환경에 초점을 맞추고 있다. 공간이 부족하다면 종을 줄이는 것이 원칙이지만, 국내 동물원은 오히려 희귀종을 늘리는 방식으로 운영되고 있다. 동물원의 문제는 특정 지역과 특정 동물원의 문제가 아니라 구조적인 문제다.같은 비극이 되풀이될지 여부는 지금 이 순간의 선택에 달려 있다. 이번 사건이 또 하나의 사살로 끝난다면, 우리는 아무것도 바꾸지 않았다는 사실만을 다시 확인하게 될 것이다.