'빼앗긴 들에도 봄은 오는가' 이상화를 생각하며 걷는 길

큰사진보기 ▲대구 달성공원 '상화 시비' ⓒ 김명희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲상화고택 내부 ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲'빼앗긴 들에도 봄은 오는가' 시비(왼쪽: '상화 기념관' 가는 길 도로변/오른쪽: 수성못둑 '상화 동산') ⓒ 김명희 관련사진보기

지금은 남의 땅 - 빼앗긴 들에도 봄은 오는가?



나는 온몸에 햇살을 받고

푸른 하늘 푸른 들이 맞붙은 곳으로

가르마 같은 논길을 따라 꿈 속을 가듯 걸어만 간다.



입술을 다문 하늘아 들아

내 맘에는 내 혼자 온 것 같지를 않구나

네가 끌었느냐 누가 부르더냐 답답워라 말을 해 다오.



바람은 내 귀에 속삭이며

한 자욱도 섰지 마라 옷자락을 흔들고

종다리는 울타리 너머 아씨같이 구름 뒤에서 반갑다 웃네.



고맙게 잘 자란 보리밭아

간밤 자정이 넘어 나리던 고운 비로

너는 삼단 같은 머리를 감았구나 내 머리조차 가뿐하다.



혼자라도 가쁘게나 가자

마른 논을 안고 도는 착한 도랑이

젖먹이 달래는 노래를 하고 제 혼자 어깨춤만 추고 가네.



나비 제비야 깝치지 마라

맨드라미 들마꽃에도 인사를 해야지

아주까리 기름을 바른 이가 지심 매던 그 들이라 다 보고 싶다.



내 손에 호미를 쥐어 다오

살진 젖가슴과 같은 부드러운 이 흙을

발목이 시도록 밟아도 보고 좋은 땀조차 흘리고 싶다.



강가에 나온 아이와 같이

짬도 모르고 끝도 없이 닫는 내 혼아

무엇을 찾느냐 어디로 가느냐 웃어웁다 답을 하려무나.



나는 온몸에 풋내를 띠고

푸른 웃음 푸른 설움이 어우러진 사이로

다리를 절며 하루를 걷는다 아마도 봄 신령이 지폈나 보다.

그러나 지금은 - 들을 빼앗겨 봄조차 빼앗기겠네

큰사진보기 ▲'상화 기념관' ⓒ 김명희 관련사진보기

답사 시간을 감안한 이상화 유적 답사의 동선 (1) 중구 달성공원로 35(달성동 294-1) ㄱ당 창설지(달성토성), 우리나라 최초 시비 '상화 시비'

(2) 중구 서성로 81(수창동 101-11) 우현서루 터(대구은행 북성로지점)

(3) 중구 서성로13길 7-20(서문로2가 11-3) 생가 터(카페 라일락뜨락, 현재 폐업)

(4) 중구 서성로 62-1(서성로1가 44) 이일우 고택(우현 하늘마당)

(5) 중구 서성로 6-1(계산2가 84) 상화 고택

(6) 중구 남성로 22(남성로 117-1) 신간회 대구지회(교남YMCA건물)

(7) 중구 동덕로 33 (대봉동 44-10) 대구고보 터(청운맨션)

(8) 수성구 두산동 512 <빼앗긴 들에도 봄은 오는가> 시상 착상지(수성못)

(9) 달서구 공원순환로 36(두류3동 588-3) 좌상, 시비(두류공원 인물동산)

(10) 달서구 명천로 43(대곡동 19-65) 묘소, 상화 기념관

국가보훈부 독립유공자 공훈록에 '운동 계열'이 있다. 허위 '의병', 안중근 '의열 투쟁', 양기탁 '계몽운동', 이범석 '광복군', 손병희 '3.1운동', 이승만·김구 '임시정부', 장개석 '독립운동 지원', 김익상 '중국 방면', 박용만 '미주 방면', 김좌진 '만주 방면', 박상진 '국내 항일' 과 같은 식이다.시인으로 기억되는 독립유공자 이상화는 어느 계열에 들어갈까? 이상화는 대구 달성토성에서 독립전쟁 노선의 비밀 결사 'ㄱ당'을 창립해 활동하다가 투옥되기도 했다. 그렇다면 '국내 항일' 계열 운동을 펼친 지사로 분류될까? 답은 <빼앗긴 들에도 봄은 오는가>가 말해준다. 이상화는 항일 정신을 담은 시를 써서 민족의기 고양에 크게 이바지했다는 점에서 '문화 운동' 계열에 속한다.이상화는 1901년 대구에서 태어나 1943년 대구에서 세상을 떠났다. 일본 유학과 서울 활동 등으로 잠시 벗어난 때를 제외하면 생애 대부분을 대구에서 보냈다. 이상화의 숨결과 피땀 서린 유적이 대구에 주로 남아 있는 것은 당연한 일이다.시간 순으로 살펴보면 첫째, 생가터가 서성로에 있다. 중구 서성로13길 7-20(서문로2가 11-3)의 카페 라일락뜨락이 생가 터 일부이다. 라일락뜨락은 폐업했으므로 안에 들어가 면모를 살펴볼 수는 없다. 2021년 4월 25일 라일락뜨락에는 이상화의 타계를 기리는 역사가 새로 새겨졌다. '이상화·현진건 타계 78주기 합동 추념식'이 바로 그것이다. 이상화와 현진건은 평생을 죽마고우로 지내다가 같은 날(1943년 4월 25일) 타계했다. 그 일을 기리는 최초의 행사가 라일락뜨락에서 열렸던 것이다.둘째, 이상화가 어릴 때 공부를 배운 우현서루 터가 서성로 81(수창동 101-11)에 있다. 지금은 대구은행 북성로지점 자리로, 외벽에 우현서루 건물과 이일우(이상화의 큰아버지) 초상이 켜졌다 꺼졌다 점멸되어 행인들의 시선을 끈다.동생 이시우가 일찍 타계하는 바람에 조카들 성장을 맡아야 했던 이일우는 일본식 교육의 병폐를 우려해 이상화 등을 학교에 보내지 않았다. 그 대신 우현서루에서 공부를 시켰다. 우현서루는 이상화의 할아버지 이동진과 그 장남 이일우가 1904년과 1905년에 걸쳐 건립하고 개관했던 구국 계몽 교육 시설이다.일본 왕궁에 폭탄을 던진 김지섭 등 독립지사들을 배출한 우현서루는 1911년 일제에 의해 강제로 폐쇄 당했다. 본래 건물은 없어졌지만, 은행 1층에 우현서루를 안내하는 약간의 전시 공간이 마련되어 있다. 은행 안으로 들어가면 이상화의 어린 시절을 잠시 돌이켜보게 된다.셋째, 이상화가 어린 시절 많은 시간을 보냈던 '우현 하늘마당'도 빼놓을 수 없는 유적이다. 서성로 62-1(서성로1가 44)에 있는 이 고택은 이일우의 집을 여행자 쉼터로 탈바꿈해 놓은 공간이다. 이상화 생가에서 대략 서성로 건너편에 위치하므로, 답사를 하는 경우 '우현 하늘마당, 생가터, 우현서루 터' 순서가 좋다.넷째, 이상화의 청소년기 유적인 '대구고보 터'가 중구 동덕로 33 (대봉동 44-10)에 있다. 후신인 경북고등학교가 있다가 수성구 황금동으로 옮겨가고, 지금은 청운맨션 단지가 되었다. 이상화는 1919년 3월 8일 대구고보 학생들의 만세시위 주도자 중 한 사람이었는데, 사전 검거 바람을 피해 서울로 피신했다.다섯째와 여섯째, 이상화가 신간회 대구지회 간사로 일했던 교남YMCA건물과, 그가 1928년 신간회 동지들과 함께 'ㄱ당'을 창립했던 달성토성이 있다. 달성토성은 1910년대를 대표하는 독립운동단체 광복회가 1915년 8월 25일 창립된 역사의 현장이기도 하다. 하지만 토성 안내판에는 광복회도, 'ㄱ 당'도 언급되어 있지 않다. 그래도 1948년 건립된 우리나라 최초 시비 '상화 시비'가 있어 아쉬움을 달래준다.일곱째, 시인이 <빼앗긴 들에도 봄은 오는가> 시상을 떠올린 곳으로 전해지는 수성못 일대가 있다. '빼앗긴 들'이었던 수성들은 이제 논밭의 분위기를 잃어버렸지만, 대구 최대 호수 수성못이 있고, 못둑에 '상화 동산'도 조성되어 있어 이상화 유적지다운 풍모는 충분히 보여준다.'상화 동산'에는 시인의 흉상이 수성못 물결을 바라보며 서 있다. 흉상 옆에 <빼앗긴 들에도 봄은 오는가> 시비도 있다. 돌에 새겨진 글자를 고스란히 읽어내기는 어렵지만, 고등학교 국어 시간에 암기했던 명시이므로 어렵지 않게 전문을 읊을 수 있다.여덟째, 시인이 생의 마지막 시기를 보냈던 고택이 중구 서성로 6-1(계산2가 84)에 있다. 이곳 마당 및 수성못 상화동산, 대곡동 상화기념관 진입로 세 곳의 <빼앗긴 들에도 봄은 오는가> 시비에는 전문이 새겨져 있다. 아홉째, 달서구 두류공원 인물동산의 좌상과 <빼앗긴 들에도 봄은 오는가> 시비도 답사 대상이다. 이곳 시비에는 전문이 아니라 일부 구절만 새겨져 있다.열째, '상화 기념관'과 묘소가 달서구 명천로 43(대곡동 19-65)에 있다. 시인의 무덤은 문중 묘역 안에 있는데, 바로 옆이 형 이상정 장군 묘소이다. 묘역 낮은 지점에 할아버지 이동진, 큰아버지 이일우, 아버지 이시우, 사촌맏형 이상악 등 모두의 유택이 있다. 지하철 역에서 내려 상화 기념관으로 가는 도로변에 <빼앗긴 들에도 봄은 오는가> 시비도 있다.2021년에 라일락뜨락에서 처음 열렸던 이상화·현진건 합동 추념식이 2022년부터는 이곳 상화 기념관에서 개최되었다. 2022년에 79주기, 2023년에 80주기, 2024년에 81주기, 2025년에 82주기 합동 추념식이 열렸고, 오는 4월 24일 오전 11시에 83주기 합동 추념식이 진행된다.