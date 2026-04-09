미국 속 한국, 조지아 둘루스 한인타운

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큰사진보기 ▲메가마트한국의 마트를 그대로 옮겨온 듯한 미국에서 큰 한인마트 중 하나이다. ⓒ 주환선 관련사진보기

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이사 준비를 계기로 조지아주 둘루스에 이틀 묵었다. 와이프의 직장 문제와 가족의 생활권을 함께 고려해야 하는 상황이어서, 직접 현장을 확인할 필요가 있었다.둘루스는 애틀랜타 광역권 안에서도 한인들에게 가장 익숙한 이름 가운데 하나로, 이미 미 남부의 한인 중심지로 자리 잡은 도시다. 도시의 번잡함에서는 한발 물러나 있지만, 한국인들에게는 생활 인프라가 대도시 못지않게 편리하게 갖춰진 곳이다. 둘루스는 애틀랜타 북동쪽에 위치한 한인 밀집 지역으로, 1990년대 이후 꾸준한 정착과 함께 성장해 왔다.둘루스 한인타운은 미국 남동부에서 가장 활발한 한인 밀집 지역 가운데 하나로 꼽힌다. 주요 도로를 따라 한글 간판이 이어지고, 한식당과 마트, 병원, 학원, 교회 등이 모여 있어 한국어만으로도 일상생활이 가능할 정도다. 최근에는 중국계와 베트남계 등 다른 아시아계 주민도 늘어나면서 상권이 더 확장되는 모습이다. 한식당은 물론 카페, 미용실, 문화공간까지 다양하게 자리 잡아, 단순한 상업지구를 넘어 이민자들의 생활공동체로 발전했다. 한국의 일상과 정서가 미국 땅 위에 그대로 옮겨온 듯한 느낌이었다.생활비 역시 둘루스를 이해하는 중요한 기준이었다. 지역 휘발유 가격은 갤런당 2.7~3.2달러 수준으로 비교적 안정적인 편이었지만, 장을 볼 때마다 가격표를 다시 확인하게 되는 흐름은 여전히 이어졌다. 메가마트에 들렀을 때는 한국의 마트 구조가 그대로 재현된 듯한 모습이 인상적이었다. 입구에는 베이커리가 있고, 마트 중앙에는 분식 코너와 떡집, 만두와 반찬 매장이 이어져 있었다. 2층 한쪽에는 한국 가전제품 코너가 마련돼 있었고, 주류 코너에는 막걸리와 소주가 진열돼 있었다. 정육 코너 역시 삼겹살 부위가 중심을 이루며 한국적 식문화를 고스란히 반영하고 있었다.한편 최근 조지아주에서는 ICE, 즉 이민세관단속국의 활동이 사회적 이슈가 됐다. 2025년에는 조지아주의 한국 기업 관련 현장에서 대규모 구금 사태가 발생했고, 많은 한인들에게 긴장감을 안겼다. 다만 내가 둘루스에서 체감한 분위기는 그 뉴스의 이미지와는 달랐다. 현장에서는 큰 위축이나 불안감보다는 평온한 일상이 이어지고 있었고, 생활권은 여전히 자기 리듬을 유지하고 있었다. 사건의 파장이 컸던 것과 별개로, 둘루스의 일상은 흔들림 없이 흘러가고 있었다.둘째 날에는 어린이집도 방문했다. 운영 방식은 한국형에 가까웠고, 교사와 아이들 사이의 소통도 대부분 한국어로 이루어졌다. 식사 역시 한식을 중심으로 구성돼 있었고, 아이들의 생활을 기록해 알려주는 앱도 한국에서 쓰는 프로그램과 비슷했다. 미국에 있지만 생활 시스템은 한국의 익숙한 방식과 자연스럽게 이어져 있었다. 와이프가 찾아본 학교 역시 한국형으로 운영되는 곳이었고, 한국어와 영어 반은 물론 다른 언어 반까지 마련돼 있었다. 선생님들도 와이프의 이력과 가족에 흥미를 보이는 듯해, 이곳의 교육 환경이 얼마나 개방적이면서도 친숙한지 느낄 수 있었다.이곳으로의 이사는 아직 확정된 것은 아니지만, 가족 모두가 편안함을 느낄 수 있는 곳이라는 점에서 충분히 매력적이다. 와이프의 직장 접근성, 아이들의 교육 환경, 그리고 개인 작업 여건까지 종합적으로 고려할 때 둘루스는 현실적이고 안정적인 선택지다. 특히 독립운동가 관련 연구나 작업을 이어가기에도 한인 네트워크와 지역 자료 접근성이 도움이 될 가능성이 있다. 생활과 일, 가족의 리듬을 함께 맞추어야 하는 입장에서는 더욱 신중하게 보게 되는 곳이다.한인 사회에서는 종종 "한국인은 한국인을 피하라"는 말을 듣는다. 한국인 사이의 관계나 사회문화의 피로감을 드러내는 표현이지만, 동시에 낯선 땅에서 결국 서로를 찾아 의지할 수밖에 없는 이민 현실도 담고 있다. 둘루스는 바로 그 모순이 가장 선명하게 드러나는 곳이었다. 멀리서 보면 평범한 미국 교외지만, 안으로 들어가면 한국의 거리 풍경과 생활 방식, 인간관계의 결이 그대로 살아 있다.둘루스는 한국문화의 성장과 확장을 하나의 도시 안에 압축한 공간처럼 느껴졌다. 한국의 전통과 현대가 공존하고, 새로운 세대가 이를 다시 미국 사회와 연결하고 있다. 이제 한인타운은 이민자의 보호막이자 동시에 문화의 출구가 되고 있다. 둘루스를 걸으며 느낀 가장 큰 확신은, 한국 문화가 더 이상 낯선 동양의 일부가 아니라 세계 속에서 자신 있게 빛나는 문화강국의 얼굴이라는 점이었다.