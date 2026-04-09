약병 하나, 봉투 한 장에 스민 전쟁의 공포... '명분 없는 싸움'은 언제 멈추나

큰사진보기 ▲중동 전쟁 장기화로 나프타 수급이 불안해지며 원료 수급 위기가 산업 전반으로 확산한 가운데 지난 3월 27일 서울 시내 한 대형마트에 종량제 봉투 구매 수량 제한 안내문이 붙어 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"아기 약병이 부족해서 당분간은 큰 병에 담아드려야 할 것 같아요."

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소아과에서 들려온 이 생소한 안내는 머나먼 중동 땅에서 들려오는 포성만큼이나 당혹스러웠다. 이란과 미국의 전쟁이 발발하면서 전 세계는 그야말로 아수라장이 되었다. 국제 유가가 천정부지로 솟구치는 것은 시작에 불과했다. 석유 화합물로 만드는 종량제 봉투는 품귀 현상을 빚고, 플라스틱 수급이 불안정해지면서 병원 현장에서는 아기들의 약병마저 귀한 몸이 됐다. 전쟁은 TV 속 뉴스가 아니라, 우리 집 쓰레기통과 아이의 약봉투 안으로 침투해 있었다.전쟁의 공포는 가장 먼저 자본의 흐름을 얼어붙게 했다. 연일 주식 시장은 폭락의 길을 걷고 있으며, 안전 자산인 달러 가치는 치솟고 있다. '강달러'의 습격에 수입 물가는 요동치고, 서민들의 지갑은 얇아지다 못해 비명을 지른다. 각국 정부가 긴급 정책을 쏟아내며 불을 끄려 하지만, 요동치는 세계 증시의 불안을 잠재우기엔 역부족이다.투자가 위축되고 불황의 그림자가 짙어지면서 국민들의 불만은 극에 달했다. "왜 남의 나라 전쟁 때문에 우리의 생계가 위협받아야 하느냐"는 탄식이 곳곳에서 터져 나온다.다행히 국제 사회의 압박 속에 2주간의 휴전 소식이 들려왔다. 잠시 숨을 고를 시간은 벌었지만, 시민들의 마음은 여전히 무겁다. 이 짧은 멈춤이 과연 세계 경제의 불안을 씻어내고 안정의 길로 가는 마중물이 될 수 있을까. 아니면 더 큰 충돌을 준비하는 '폭풍전야'의 고요에 불과할까.중요한 것은 이 전쟁에 그 누구도 납득할 만한 '명분'이 보이지 않는다는 점이다. 정치적 계산과 패권 다툼 끝에 터진 포성은 죄 없는 민초들의 삶을 송두리째 흔들어놓고 있다. 일상의 소소한 평화가 거대 자본과 국가 간의 이기심에 인질로 잡혀 있는 형국이다.우리는 이제 약병 하나를 챙기며 중동의 정세를 살피고, 종량제 봉투를 아끼며 세계 평화를 빌어야 하는 시대에 살고 있다. 촘촘하게 연결된 글로벌 네트워크 속에서 '남의 전쟁'이란 존재하지 않는다.2주간의 휴전이 한시적인 방편을 넘어 완전한 종식으로 이어지기를 간절히 바란다. 누군가의 권력욕과 야욕을 위해 세상의 모든 '아기 약병'과 '평범한 일상'이 희생되는 비극은 이제 멈춰야 한다. 명분 없는 전쟁의 끝에 남는 것은 승자가 아니라, 오직 상처받은 평범한 시민들뿐임을 지도자들은 깨달아야 한다.