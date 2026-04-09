"군민이 만드는 국제박람회"… 태안, 준비를 넘어 '완성 단계'로

큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회범군민지원협의회 운영위원회 이후 참석자들이 단체복을 입고 성공적 개최를 다짐하는 파이팅을 외치고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회범군민지원협의회 전창균 회장이 인사말을 하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회범군민지원협의회 운영위원들이 꽃지해안공원에 준비 작업중인 치유박람회장에 대한 현장 점검을 실시했다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회범군민지원협의회 운영위원들이 원예치유박람회 총감독에게 박람회장 준비 사항을 듣고있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회범군민지원협의회 전창균 회장이 총감독과 치유박람회 운영에 대한 의견을 나누고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

2026 태안국제원예치유박람회가 개막을 향해 본격적인 '완성 단계'에 접어들었다. 단순한 행사 준비를 넘어, 군민 참여를 기반으로 한 지역 총력 체계가 빠르게 구축되면서 태안 전역이 하나의 박람회장으로 변모하고 있다.2026 태안국제원예치유박람회 범군민지원협의회(회장 전창균)는 지난 6일 태안 먹거리지원센터 대회의실과 박람회 예정지 일원에서 운영위원회 회의를 열고, 그간의 추진 성과를 점검하는 한편 향후 실행 전략을 논의했다.이날 회의에는 협의회 위원과 관계 공무원 등 50여 명이 참석했으며, 경과 보고와 토론, 현장 방문을 통해 개막 준비 상황을 직접 확인하는 시간을 가졌다.운영위원회는 이날 오전 회의를 시작으로 박람회장과 튤립축제장 등 주요 현장을 차례로 방문했다. 참석자들은 시설 조성 상황과 동선, 교통·주차 여건 등을 점검하며 실제 운영 단계에서 발생할 수 있는 문제를 사전에 보완하는 데 집중했다.특히 조직위원회와 범군민지원협의회 간 협업 체계가 현장에서 어떻게 작동하는지 확인하는 데 초점이 맞춰졌다.전창균 회장은 "이제는 계획이 아니라 실행 단계"라며 "현장에서 답을 찾는 방식으로 준비가 이뤄지고 있다"고 설명했다.범군민지원협의회는 2025년 4월 구성 방침 수립 이후 약 1년간 단계별 준비를 통해 조직과 실행력을 동시에 확보해왔다.초기에는 지역 사회단체와 기관을 중심으로 조직 기반을 구축하고, 발기인대회와 출범식을 통해 400여 명 규모의 협의체를 완성했다. 이후 분과별 회의와 운영위원회를 통해 숙박, 외식, 교통, 홍보, 자원봉사 등 10개 핵심 분야의 세부 실행계획을 구체화했다.이 과정에서 눈에 띄는 점은 '관 주도'가 아닌 '군민 참여형 구조'다. 읍·면별 사회단체장과 지역 인사들이 중심이 되어 자발적으로 참여하고, 실제 운영까지 책임지는 방식이다.홍보에서 실행까지, 단계별 전략 가동 협의회는 준비 과정을 4단계로 나누어 체계적으로 추진해왔다.먼저 2025년 하반기에는 홍보 인프라 구축과 콘텐츠 제작에 집중했다. 옥외 광고판 설치와 1만 부 규모의 홍보물 제작, 친환경 홍보물 배포 등을 통해 박람회 인지도를 높였다.이어 2026년 초에는 '범군민 참여 확대'에 방점을 찍었다. 마을회관과 상가, 기관 등을 중심으로 펼침막 게시 챌린지를 추진해 400여 개소에 홍보물을 설치하며 생활 속 홍보를 확산시켰다.3월 이후에는 집중 홍보 단계로 전환됐다. 주요 도로 현수기 600여 개 설치, 포스터 수천 장 배포, 수도권 전광판 광고 등 전국 단위 홍보가 본격화됐다.현재는 '수용태세 구축 단계'에 들어섰다. 숙박·외식업 종사자, 자원봉사자, 읍·면 주민 등을 대상으로 릴레이 다짐대회와 교육이 진행되며, 약 2400여 명이 참여해 친절 서비스와 관광 대응 역량을 강화하고 있다.이번 박람회의 가장 큰 특징은 공간 개념의 확장이다.범군민지원협의회는 '태안 전역=박람회장'이라는 전략 아래 도시 환경 정비와 서비스 개선을 동시에 추진하고 있다. 주요 도로와 교차로, 공공시설은 물론 공중화장실까지 꽃과 원예 요소를 활용한 환경 개선이 이뤄지고 있다.불법 광고물 정비와 가로 화단 조성, 친절 교육 등은 단순한 행사 준비를 넘어 도시 브랜드 자체를 변화시키는 작업으로 평가된다.이 같은 성과의 중심에는 전창균 범군민지원협의회장의 리더십이 있다.전 회장은 협의회 출범 초기부터 "박람회 성공의 핵심은 군민 참여"를 강조하며 조직을 이끌어왔다. 특히 각 분과와 읍·면 조직을 직접 챙기며 현장 중심 운영을 강조해 왔다.그는 "국제행사는 행정만으로는 성공할 수 없다"며 "군민 한 사람 한 사람이 주인이라는 인식이 무엇보다 중요하다"고 강조해왔다.또한 "지금까지의 준비는 과정일 뿐, 진짜 평가는 개막 이후 시작된다"며 "끝까지 긴장을 늦추지 않고 완성도를 높이겠다"고 밝혔다.민·관 협력의 시험, 태안 미래 좌우 태안국제원예치유박람회는 단순한 이벤트를 넘어 지역 미래 산업과 직결된 프로젝트다.원예·치유 산업을 기반으로 한 새로운 관광 모델을 제시하고, 지역 경제 활성화와 도시 브랜드 상승을 동시에 노리는 전략적 사업이다. 특히 해상풍력, 관광, 농업 등과 연계한 복합 산업 구조로의 전환 가능성도 주목받고 있다.현재까지 준비 상황은 긍정적이다. 조직, 홍보, 참여, 인프라 등 대부분의 요소가 빠르게 갖춰지고 있다.그러나 남은 과제도 분명하다. 교통과 주차, 숙박 수용 능력, 현장 운영 인력 배치 등 실제 운영 단계에서의 완성도가 성공을 좌우할 전망이다.이번 원예치유박람회는 '행사'가 아니라 '도시 프로젝트'다. 행정이 아닌 군민이 주도하고, 준비가 아닌 실행으로 이어지는 구조. 태안이 스스로 만들어낸 실험이 이제 결과를 앞두고 있다.