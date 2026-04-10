딸과 함께 여행했는데 '아동 납치'... 하와이서 일어난 기막힌 일

<‘범죄자’가 된 여자들>은 ‘여성 범죄자’라는 이름 아래 지워진 맥락을 다시 묻는다. 범죄를 개인의 일탈이 아닌 젠더·계급·장애·국적·연령 등이 교차하는 사회적 조건과 보호의 실패 속에서 발생한 결과로 바라본다. 보호받지 못한 삶이 '처벌의 언어'로만 호명되는 현실 속에서 폭력과 책임, 정의의 경계를 다시 사유하고자 한다.

큰사진보기 ▲A는 체포당하고 아이를 빼앗겼다 ⓒ unsplash 관련사진보기

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큰사진보기 ▲A의 상황을 표현한 이미지 ⓒ 챗GPT 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 10월 남편에 의한 이주여성 살인 미수 사건에 관련해서 경남이주여성인권센터, 경남여성단체연합, 경남여성복지상담소·시설협의회, 경남여성장애인연대, 경남여성회, 진주YWCA, 진주가정폭력상담소, 진주성폭력상담소, 진주여성민주회 등 단체들이 기자회견을 연 모습. ⓒ 윤성효 관련사진보기