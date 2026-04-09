맹신으로 타오른 불길, 지금 우리에게 필요한 것

"우리는 지배할 때 스스로 강하다고 여기고, 동등한 존재를 파괴할 때 승리했다고 생각하며, 두려움의 대상이 될 때 위대하다고 여기는 경향이 있다" - 레오 14세

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"... 우리를 지금처럼 상대주의의 난류 속에 표류하게 만들겠죠. 그 속에서 신앙은 모두 헛된 망상으로 치부될 터이고. 자, 주변을 돌아보세요. 거룩한 로마 교회의 고향이 무하마드 사원과 첨탑으로 빼곡하지 않습니까?"

"우리는 이 땅에 이슬람을 허락하지만 그들은 그들의 땅에서 우리를 배척합니다. 우리 고향에서 그들을 먹이나 그들은 그들의 땅에서 우리를 말살하려 들죠. 수만 명, 수십만 명씩 말입니다. 아무도 얘기하지 않지만 이 시대의 대학살입니다."

- 테데스코 추기경

"형제자매 여러분, 성모 교회에 봉사하는 동안, 제가 무엇보다 가장 두려워하는 죄는 바로 확신입니다."

"확신은 통합의 강력한 적입니다. 확신은 포용의 치명적인 적입니다."

-로렌스 추기경

"양심을 따르는 이는 절대 잘못하지 않습니다, 예하. 결과가 생각과 다를 수 있고 실수를 저지를 수도 있겠죠. 그렇다고 잘못했다는 뜻은 아닙니다. 누군가의 행동을 이끄는 이정표는 당연히 양심이어야죠. 주님의 목소리를 제일 잘 듣는 곳이 바로 양심이니까요."

-베니테스 추기경

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"그 이름은 전통으로의 복귀는 물론 전통에서의 해방 모두를 약속하는 듯 보였다."

- 로렌스 추기경

"의심하는 교황을 보내주십사, 주님께 기도합시다. 바로 그 의심 덕분에 가톨릭 신앙은 계속해서 생명을 얻고, 그로써 전 세계에 영감을 줄 것입니다. 죄를 짓고 용서를 구하고 또 실천하는 교황을 주십사, 주님께 기도합시다. 자, 다 함께 기도합시다. 모든 순교자와 성인, 사도의 여왕, 지극히 성스러운 마리아의 이름으로 로마 교회가 대대손손 영광되기를 바라나이다, 아멘."

- 로렌스 추기경

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

제 267대 교황 레오 14세의 일갈이다. 지난 2일, 로마 산 조반니 인 라테라노 대성당에서 열린 부활절 전 미사 강론에서 그는 간접적으로 최근 이란 전쟁을 비판했다. 앞서 피트 헤그세스 미국 국방장관은 미국 국민에게 '예수 그리스도의 이름으로 중동에서 군사적 승리를 위해 매일 무릎을 꿇고 기도해 달라'고 요청해 논란을 일으킨 바 있다. 종교의 이름으로 파괴를 정당화하는 시대에, 소설 <콘클라베>는 신앙이라는 이름 아래 모인 인간 군상을 통해 '이념 간 화합이 가능한가'라는 묵직한 질문을 던진다.소설의 배경은 교황 서거 후 차기 수장을 선출하는 비밀회의 '콘클라베'다. 라틴어로 '쿰 클라베(cum clave)', 즉, '열쇠로 잠긴 방'이라는 말에서 유래한 선거답게, 철저한 비밀 유지가 특징이다. 선거가 시작되면 유권자인 추기경들은 인터넷, 방송, 통신 매체를 선거 기간 동안 일절 접하지 못한다. 그들은 로마 교황청 내에서만 머무르게 되며 외부 세계와 완전히 단절된다. 통일된 주홍색 수단을 입은 추기경들은 하나의 신을 섬기지만, 그들이 꿈꾸는 교회의 모습은 제각각이다.강경 보수파 테데스코, 냉엄한 진보주의자 벨리니, 아프리카 세력의 아데예미, 그리고 야심가 트랑블레이까지. 이들의 대립은 성스러운 선거장을 권력 암투의 장으로 변모시킨다. 선거를 바르게 이끌 의무가 있는 로렌스 추기경단장은 지나치게 강경한 보수 성향의 테데스코를 경계한다. 하지만 그가 지지하는 벨리니조차도 자신에게 확실한 편을 정할 것을 강요한다. 신성한 '콘클라베'를 '전쟁'으로 비유하기까지 하면서. 앞뒤가 막힌 상황에 낀 로렌스는 자신의 종교적 믿음에 대한 회의감에 사로잡히기까지 한다. 이런 갈등에 사로잡힌 그의 모습은 분열된 현대 사회에서 갈피를 잡지 못하는 대중의 혼란을 대변한다.작품 속 갈등의 정점은 이념적 확신이다. 극단적 이슬람교도의 테러에 분노한 테데스코 추기경은 타 종교에 대한 적대감을 드러내며 '종교 전쟁'을 선동한다. 이렇게 분노와 확신에 매몰된 지도자가 앞장서면 대중은 쉽게 폭력에 동조한다. 로렌스 추기경은 이에 앞서 맹신에 대한 경고를 설파했다.분열은 확신에서 빚어진다. 이념 집단은 모두 확신에 사로잡혀 자신들의 사상을 맹신한다. 이미 현대 사회에서 흔하게 볼 수 있는 모습이다. 각 사상을 대표한다는 자들의 논쟁을 빙자한 비방을 보고 있노라면 모두가 전쟁터에 나간 병사들을 연상케 한다.국제 사회에서도 이는 통용된다. 현재 미국을 중심으로 한 자국의 이익과 자존심만을 중시하는 태도는 생명을 다루는 중요한 쟁점에서도 굽혀질 생각이 없는 추세다. 맹신에 사로잡혀 굽히느니 부러지거나 부러뜨리려고 하는 자세가 현 국제 정세의 기본 태도가 되어버렸다. 이는 로렌스의 설교가 말하는 대로, 통합에 있어서 가장 큰 적이다.이 이념의 교착 상태를 깨는 인물은 가장 위험한 분쟁 지역에서 약자를 돌봐온 베니테스 추기경이다. 그는 이념적 맹신보다 '양심'을 강조하며 사상의 족쇄에서 자유로운 행보를 보인다. 추기경단 내에서 유일하게 테데스코의 '종교 전쟁' 발언에 당당하게 비판을 가할 수 있었고, 동료의 허물을 캐낸 로렌스의 고뇌를 위로해줄 수 있었으며, 추기경단 모두를 화합의 길로 인도할 수 있었다.어느 이념에도 사로잡히지 않고 포용할 수 있는 마음을 갖춘 베니테스만이 바티칸 내부의 균열을 이어붙일 수 있는 유일한 존재였다. 로렌스 추기경은 그를 향해 작중 유일하게 순수한 감탄 어린 마음을 품는다.결국 소설은 '의심'이야말로 인류가 지켜온 '다양성'의 씨앗임을 역설한다. 인간은 끊임없이 자신의 신념을 의심하고 제 생각이 어디까지나 완벽할 수 없다는 사실을 알아야 한다. 이를 인정하지 않고 서로를 향한 다리를 놓지 않는다면 남는 것은 신비를 잃은 신앙, 다양성을 잃고 획일화된 사회다.현 교황 레오 14세가 전통적 예식을 중시하면서도 AI와 같은 진보적 가치를 품으려 노력하는 행보 역시 이와 궤를 같이한다. 확신에 찬 지도자들이 세상에 전란의 불길을 지피는 오늘날, 우리에게 필요한 것은 의심하는 용기다. 로렌스 추기경의 기도처럼, 의심을 통한 통찰력과 세상을 포용하는 지혜가 분쟁으론 혼란한 현 시국에 그 어느 때보다 간절하다.비록 가톨릭 교인은 아니지만 지금 만큼은 기도해보고 싶다. 이 순간에도 확신에 찬 지도자들에 의해 희생되는 사람들을 위해서, 이 불길이 잠재워지길 바라며.