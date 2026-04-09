환경·인권·공동체 가치 담은 '어린이날 행사' 열린다

큰사진보기 ▲다음 달 5일, 제104회 어린이날을 맞아 서산시민단체가 주관하는 행사가 열린다. ⓒ 서산풀뿌리시민연대 관련사진보기

AD

다음 달 5일, 어린이날을 맞아 서산시민단체가 주관하는 어린이날 행사가 열린다.서산풀뿌리시민연대에 따르면 다음 달 5일, '얘들아~ 다 같이 놀자'라는 주제로 '2026년 서산 어린이날 큰잔치'가 석림근린공원에서 개최된다.이날 열리는 어린이날 행사는 서산풀뿌리시민연대를 비롯해 서산 지역 시민사회단체와 관내 노동조합이 직접 기획하고 운영하는 순수 시민 축제로 열린다.특히, 2026 서산 어린이날 큰잔치는 단순한 오락을 넘어 환경 보호, 인권, 평화, 공동체의 소중함을 배울 수있는, 건강하고 유익한 프로그램으로 채워질 예정이다.2026 서산 어린이날 큰잔치는 ▲환경, 먹거리 체험 ▲체험과 교육 ▲볼거리, 놀거리 특별 프로그램 등으로 구성됐다.기후 위기 시대에 발맞춰 지구와 건강 그리고 환경의 소중함을 배우는 '환경, 먹거리' 체험 행사에는 다 마신 우유갑이 휴지가 되는 과정과 서산태안환경운동연합의 초록-소라껍데기미니 정원, 달걀 꾸러미 만들기 등이 운영된다. 이를 통해 아이들은 자원 순환과 자연의 소중함을 배운다.또한, 유기농 가래떡 맛보기, 현미카나페 만들기, 팝콘 만들기, 민주노총 서태안위원회의 소시지 만들기 등 친환경, 유기농 재료를 사용한 먹거리 부스가 준비되어 아이들의 건강을 챙긴다.특히, 전통과 평화, 공동체의 가치를 배우며 아이들의 창의력과 사회성을 길러주는 봉숭아 물들이기, 통일 염원 달고나 뽑기, 전쟁 반대 4행시 짓고 아이스크림 먹기, 미세먼지와 생물다양성 바로 알기 등 사회 이슈에 대해 생각해 보는 체험과 교육 등 어린이들의 오감을 만족시킬 19개의 다채로운 체험 부스가 운영된다.이외에도 4.16 인권 선언 전시와 철새 사진전, 폴라로이드 가족사진 찍기를 비롯해 자전거 경품 OX 퀴즈, 신나는 대동놀이, 박 터트리기 등 볼거리와 놀거리가 준비되어 행사에 참여한 어린이들과 가족들에게 소중한 추억을 선물할 예정이다.서산풀뿌리시민연대 신현웅 운영위원은 8일 기자와 한 통화에서 "(어린이날 행사는) 지자체 예산 지원 없이 시민사회의 십시일반 연대와 순수 회비로만 진행되는 비상업적 축제"라면서 "(서산 어린이날 큰잔치는) 상업성을 배격하고 어린이들이 안전하게 마음껏 뛰어노는 광장의 주인공이 되는 날"이라며 이같이 말했다.그러면서 "서산의 많은 가족들이 참여해 환경과 연대의 가치를 함께 나누는 행복한 어린이날이 되기를 기대한다"라고 덧붙였다.