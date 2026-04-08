오봉옥 금양 소액주주대표 "80만가족 상폐열차에 올라 벼랑 향해"

오봉옥 금양 소액주주연대 대표는 8일 이재명 대통령에게 보내는 공개 탄원서를 통해 "24만 주주와 80만 가족이 '상폐 열차'에 올라 벼랑으로 향하고 있다"고 호소했다.
시인이면서 서울디지털대학교 교수인 오 대표는 이날 <오마이뉴스>에 '벼랑으로 가는 열차'라는 제목의 시 한편을 보내왔다. (관련기사: "24만 주주의 시간은 멈춰 있다... 금양사태, 윤 정권 압박에서 비롯"
)
그는 상장폐기 위기에 몰린 금양을 '열차'에 비유하면서, "열차가 사라지는 것은 주주들뿐"이라며 "열차의 주인은 남는다"고 했다. 회사의 부채는 거의 완공 단계에 있는 부산 기장 공장만 매각해도 정리될 수 있고, 발포제 사업과 해외 리튬 광산, 배터리 기술을 그대로 남는다고 썼다. 오 대표는 "무너진 자리에서 헐값이 된 주식을 다시 쓸어 담으면, 회사는 또 하나의 가족회사가 될 것"이라며 "열차가 벼랑으로 향하는 동안 누군가는 웃고 있을지 모른다"고 토로했다.
그는 "2차 전지 시장은 국가 간 전장의 한복판"이라며 "중견 기업의 이탈은 생태계의 한 축이 무너지는 일이며, 경쟁이 아니라 대기업 중심의 독점이 될 것"이라고 썼다. 또 과거 금양의 유상증자와 석연치 않은 주식 거래정지 과정 등을 들어가며, "그 판단은 정말 공정했나"라고 물었다.
오 대표는 마지막으로 "저희(소액주주)는 특혜를 요구하지 않는다"면서 "같은 기준, 같은 신호, 같은 기회를 요청드린다"고 호소했다.
한편 금양 소액주주연대는 빠르면 내주께 이복현 전 금융감독원장을 상대로 직권남용 등의 혐의로 검찰에 고발할 예정이다.
다음은 오 대표가 보내온 탄원서 전문이다.
벼랑으로 가는 열차
- 이재명 대통령께 드리는 공개 탄원서
대통령님,
저희 24만 주주와
80만 가족은 지금
벼랑으로 내달리는
한 대의 열차 안에 서 있습니다
이름하여
'상폐'라는 열차입니다
우리는
부산의 한 기업, 금양의 기술을 믿고
이 열차에 올랐습니다
한때 이 열차는
하늘로 솟구치듯 오르며
누군가의 부러움이 되기도 했습니다
그러나 어느 날
건널목에
붉은 완장을 찬 사람이
깃발을 들고 가로막았습니다
그 순간
우리와 같은 열차들은
멈추지 않고 달렸지만
오직
우리 열차만
선별적으로 멈춰 섰습니다
그때부터였습니다
문이 열리고
사람들이 서로를 밀치며
밖으로 뛰어내리기 시작한 것은
이제
그 표조차 팔 수 없게 되었고
우리 열차에는
하나의 이름만 남았습니다
'상폐 열차'
그리고 지금
이 열차는
벼랑을 향해
다시 움직이고 있습니다
대통령님,
이 열차가 떨어질 때
사라지는 것은
주주들뿐입니다
열차의 주인은
남습니다
부채는
기장공장만 팔아도
정리될 수 있고
남은 자산은
넘치도록 많습니다
세계 1위를 자랑하는 발포제 사업
광산 두 곳
그리고 배터리 기술
2170
4695
양극제 기술을 가진
에스엠랩의 지분 또한 남습니다
그 숫자들은
아직 시장에서 살아 있습니다
지분과 기술은
더 높은 값을 부르는 곳으로
넘어가면 그만입니다
게다가
이 회사의 채권은
본인의 자회사가
가장 많이 가지고 있으니
무너진 자리에서
헐값이 된 주식을
다시 쓸어 담으면
회사는
또 하나의 가족회사가 됩니다
그러니
이 열차가
벼랑으로 향하는 동안
누군가는
속으로
웃고 있을지도 모릅니다
걸리적거리는 것들을
국가가 대신
치워주고 있으니 말입니다
이는 누구를 겨누려는 말이 아니라
이 길이 어디로 이어질 수 있는지를
묻는 것일 뿐입니다
대통령님,
이 열차 하나의 추락은
한 기업의 문제가 아닙니다
국가의 산업 구조에
금이 가는 일입니다
2차 전지 시장은
이미 국가 간 전장의 한복판입니다
그 안에서
중견 기업 하나의 이탈은
단순한 퇴장이 아니라
생태계의 한 축이 무너지는 일입니다
한 축이 끊어지면
연결된 수많은 기업들이
함께 흔들립니다
그리고 남는 것은
경쟁이 아니라
대기업 중심의 독점입니다
대통령님,
기술은
사라지지 않습니다
흩어집니다
정리되는 순간
지분으로
특허로 인력으로
조각나
시장 밖으로 흘러갑니다
그 방향이
국내라는 보장은 없습니다
그때 우리는
한 기업이 아니라
한 기술의 방향을
잃게 됩니다
대통령님,
이 열차 안에 남은 우리는
내릴 곳이 없습니다
우리는 투자자가 아니라
마지막까지 남겨진
승객입니다
우리는 지금
묻고 싶습니다
왜
같은 선택을 한 열차들은
계속 달리고 있는데
이 열차만
멈춰야 했습니까
그 판단은
정말 공정했습니까
아니면
완장을 차고 길을 가로막은
특정한 손에 의한
정지는 아니었습니까
만약 그렇다면
그 정지의 이유와 과정은
밝혀져야 하는 것 아닙니까
그 과정이 먼저 밝혀진 뒤
다시 판단해도 되는 것 아닙니까
대통령님,
저희는
특혜를 요구하지 않습니다
다만
같은 기준
같은 신호
같은 기회
그것을 요청드립니다
벼랑 끝에서 드리는 이 글이
비명이 아니라
증언이 되기를 바랍니다
그리고
그 증언 앞에서
국가가 침묵하지 않기를 바랍니다