제60회 여수거북선축제, 내달 1일 개막

큰사진보기 ▲올해로 60회를 맞는 여수거북선축제 포스터. ⓒ 여수시 관련사진보기

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충무공 이순신 장군의 호국정신을 기리는 전남 여수의 대표 문화행사인 여수거북선축제가 다음 달 1일부터 3일까지 열린다.여수시는 올해로 60회를 맞는 여수거북선축제를 중앙동 이순신광장과 종포해양공원 일원에서 사흘간 개최한다고 8일 밝혔다.축제는 여수시가 주최하고 여수거북선축제추진위원회와 여수거북선축제보존회가 주관한다.올해 주제는 '우리는 오늘 이순신이다'로, 임진왜란 당시 나라를 지켜낸 이순신 장군의 정신과 여수의 정체성을 문화콘텐츠로 풀어낸다.주요 프로그램으로는 ▲통제영길놀이 ▲이순신장군 출정식 ▲해상불꽃쇼 ▲시민·관광객 참여 용줄다리기·소동줄놀이 ▲거북선 만들기 경연대회 ▲삼도수군 태권무 경연대회 등이 마련된다.체험 프로그램도 확대된다. ▲장군의 주먹밥 나눔 ▲수군 복식 체험 ▲전통 활쏘기 등 누구나 참여할 수 있는 프로그램을 운영한다. 이와 함께 지역 예술인 공연, 청년 버스킹, 여수 특산물 먹거리 장터 등 다채로운 부대행사로 축제의 즐거움을 더할 예정이다.축제추진위는 이 기간 동안 약 25만 명 이상의 관광객이 방문할 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 임시주차장 확보와 안전요원 확대 배치, 응급의료체계 구축 등 안전관리 대책을 강화할 계획이다.신동술 추진위원장은 "여수거북선축제는 단순한 지역 행사를 넘어 이순신 장군의 정신과 여수의 호국문화를 알리는 대표 역사·문화축제"라며 "많은 시민과 관광객이 참여해 여수의 매력과 감동을 함께 느끼시길 바란다"고 말했다.