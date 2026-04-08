보철거시민행동 "4대강 재자연화, 선거용 정치 도구로 전락"

큰사진보기 ▲보철거시민행동의 세종보 재가동 중단과 물정책 정상화를 요구하는 천막농성 500일 기자회견 모습(자료사진). ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

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4대강 재자연화 정책을 둘러싼 논란이 지방선거 국면에서 다시 불거진 가운데, 시민단체가 세종보 재가동 주장을 강하게 비판하며 정치적 이용 중단을 촉구하고 나섰다.'보철거를위한금강낙동강영산강시민행동'은 8일 성명을 통해 "국민적 공감대가 형성된 4대강 재자연화 국정과제가 또다시 지방선거 표몰이 도구로 전락하고 있다"며 "우리 강 자연성 회복이라는 큰 대의를 정치 선동에 이용하는 행위를 중단하라"고 밝혔다.이번 논란은 지난 7일 최민호 세종시장이 국민의힘 단수공천을 받은 세종시장 선거 예비후보 자격으로 한솔동 금강 세종보 현장을 찾아 세종보를 "대량의 물을 저장해 시민의 생명과 안전을 지키는 기반 시설"로 규정하며 "기후위기 시대에 물은 생존과 직결된 전략 자산이다. 세종보 정상화를 통해 세종의 미래를 준비해야 한다"고 말해 사실상 세종보 철거 반대 및 재가동을 주장한 데에서 비롯됐다.이에 대해 시민행동은 "세종보는 2012년 완공 이후 구조적 결함과 사고로 정상 운영이 어려웠고, 유속 저하로 인한 녹조 발생과 생태계 훼손이 지속적으로 확인됐다"며 "이미 장기간 가동을 통해 부작용과 무익함이 입증된 시설"이라고 반박했다.특히 "보 설치 이후 수온 상승과 퇴적토 증가로 부영양화가 심화됐고, 녹조 확산과 함께 수변 생태계가 크게 훼손됐다"며 "선착장 운영자조차 '사업이 무너졌다'고 할 정도로 현장 피해가 컸다"고 주장했다.이어 "2017년 부분 개방, 2018년 전면 개방 이후 수질과 생태계가 개선됐다는 정부 모니터링 결과가 이미 발표됐다"며 "보 개방 효과는 과학적으로 확인된 사실"이라고 강조했다.수상레저 활성화 주장에 대해서도 "녹조가 심각한 수역에서의 수상활동은 시민 건강을 위협할 수 있다"며 "세계보건기구(WHO)도 일정 수준 이상의 녹조 발생 시 수변 활동 제한을 권고하고 있다"고 지적했다.아울러 민주당 이춘희 세종시장 예비후보의 발언에 대해서도 "기후부와 시민사회가 합의한 보 처리 방안을 '절충안'으로 왜곡하고 있다"며 "이미 보의 홍수 예방 효과가 없고, 농업용수 문제 역시 대책이 마련된 상황"이라고 비판했다.시민행동은 "4대강 재자연화는 특정 지역의 이해관계가 아닌 국가적 과제"라며 "정치적 이해를 위해 사실을 왜곡하고 지지층을 자극하는 행태는 중단돼야 한다"고 밝혔다.그러면서 "세종시장 예비후보들은 세종보 해체와 재자연화 정책에 대한 명확한 입장을 시민 앞에 밝혀야 한다"며 "세종시가 자연성 회복의 선도 도시가 될지, 과거 4대강 사업의 문제를 반복할지 선택의 기로에 서 있다"고 강조했다.끝으로 "국민은 이미 판단할 준비가 되어 있다"며 "강의 자연성 회복이라는 시대적 과제를 정치적 논쟁으로 흐리지 말아야 한다"고 덧붙였다.