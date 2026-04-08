복지 신청 후 최대 90일 대기... 동작구, '퀵패스'로 심사 단축 나선다

큰사진보기 ▲동작구청 ⓒ 박정길 관련사진보기

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복지급여를 신청하고도 결과를 받기까지 길게는 3개월을 기다려야 했던 현실. 당장 생계가 막막한 취약계층에게 이 같은 '심사 대기'는 또 다른 부담으로 작용해 왔다. 서울 동작구가 이러한 문제를 개선하기 위해 복지 심사 기간을 단축하는 '동작 복지 퀵-패스' 제도를 도입하고 본격 운영에 들어갔다.동작구(구청장 박일하)는 기초생활보장과 기초연금 등 각종 사회보장급여의 심사 기간을 앞당기기 위해 '동작 복지 퀵-패스'를 시행한다고 밝혔다. 기존에는 동 주민센터 신청부터 구청 통합조사팀의 결정까지 재산조사와 서류 검토 등의 절차로 최대 90일까지 소요됐다.구는 이번 제도를 통해 총 36개 복지사업을 대상으로 심사 기간을 최소 7일 이상 단축하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 신청 접수 단계부터 조사, 결정까지 전 과정에 걸쳐 전담 체계를 도입했다.우선 동 주민센터에는 신청 접수 전담 인력을 배치하고, 체크리스트 확인을 의무화해 서류 누락으로 인한 지연을 줄이기로 했다. 또한 기존에는 주 2~3회 단위로 이뤄지던 서류 전달을 접수 다음 날 즉시 발송하는 방식으로 개선했다.아울러 매월 2~3주차를 '집중 조사 기간'으로 운영해 행정력을 집중 투입하고, 긴급 지원이 필요한 가구에 대해서는 '선(先) 책정, 후(後) 심의' 방식도 병행한다.이번 조치는 단순한 시스템 도입이 아니라, 복지 행정 전반의 처리 속도를 높이기 위한 시도로 풀이된다.8일 동작구청 사회보장과 관계자는 기자와의 통화에서 "신청부터 조사까지 전 과정의 시간을 최대한 앞당기는 데 초점을 둔 것"이라고 설명했다.이어 "접수 단계에서부터 서류를 꼼꼼히 확보하고 조사도 신속히 진행해 전체 처리 기간을 단축하려는 것"이라며 "복지급여는 시기가 중요한 만큼 대상자들이 하루라도 빨리 지원을 받을 수 있도록 하는 것이 핵심"이라고 말했다. 그러면서 "이번 제도는 이러한 행정적 의지를 반영한 것"이라고 강조했다.구는 향후 건강보험공단 등 관계기관과 협의를 통해 조사 기간 단축을 위한 협조 체계도 강화해 나갈 계획이다.박일하 동작구청장은 "복지 지원의 핵심은 골든타임을 놓치지 않는 신속성에 있다"며 "앞으로도 주민 삶에 실질적인 변화를 만들어내는 동작형 복지 모델을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.복지의 속도는 곧 삶의 속도와 직결된다. 동작구의 '퀵-패스'가 행정의 약속을 넘어 실제 체감 변화로 이어질 수 있을지 주목된다.