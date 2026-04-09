"병원 갔다 오면 기운 다 빠져"... 농촌 노인들의 고충

큰사진보기 ▲인구 분포 ⓒ 지암보건진료소, KOSIS 국가통계포털 관련사진보기

큰사진보기 ▲춘천시 지암리 버스 정류장 ⓒ 서수민 관련사진보기

큰사진보기 ▲춘천시 지암리 버스 배차 및 노선도 ⓒ 서수민 관련사진보기

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"병원 가려면 하루를 다 써야 하죠. 남편 차가 있긴 한데 난 운전도 못하고 남편도 이제 나이가 들어서 운전하기도 힘들어하지. 버스 시간 맞추기도 어렵고, 갔다 오면 기운이 다 빠져요." - 심아무개(77·춘천)씨

큰사진보기 ▲질병이환상태 ⓒ 질병관리청 만성질환건강통계, 지암보건진료소 관련사진보기

"버스 배차 간격이 길어 병원 방문 자체가 쉽지 않은 구조였고, 혼자 생활하는 노인이 많아 지속적인 건강관리가 어려운 환경이었습니다." - 김아무개(21·간호학과 학생)

큰사진보기 ▲춘천시 지암리 쓰레기 처리 방법 ⓒ 서수민 관련사진보기

큰사진보기 ▲춘천시 지암리 다목적회관 ⓒ 서수민 관련사진보기

강원도 춘천시 지암리. 이곳에서는 병원에 가는 일이 일상의 일부가 아니라 하루를 비워야 가능한 일로 여겨진다. 지암리는 2026년 기준 약 335명이 거주하는 산간 농촌 마을로, 인구밀도는 약 8.7명/㎢ 수준으로 낮은 편이다(춘천시 사북면 행정복지센터 행정동별 주민등록 인구·세대현황 기준).특히 고령화 정도가 매우 높다. 지암리의 65세 이상 인구 비율은 54.63%로, 전국 평균 약 25.14%보다 2배 이상 높은 초고령사회에 해당한다(지암보건진료소, KOSIS 국가통계포털). 이 같은 인구 구조는 건강관리의 필요성을 높이는 동시에, 의료 접근성 문제를 더욱 생각해 봐야 하는 요인으로 작용한다.지암리 마을 입구 버스정류장에는 하루 몇 차례만 운행되는 버스 시간표가 붙어 있다. 이곳에서 춘천 시내 병원까지는 약 22km로, 대중교통 이용 시 약 46~59분이 소요된다. 버스는 하루 3~4회 운행되며 배차 간격은 무려 3~4시간에 이른다.지암리에 거주하는 한 어르신은 병원 이용의 어려움을 이렇게 말했다.이러한 어려움은 실제 건강 수준에서도 확인된다.지암보건진료소에서 지난 3월 9일부터 12일까지 지암리 주민 91명을 대상으로 건강 상태, 생활 습관, 의료 이용 등에 관해 조사한 결과, 고혈압 유병률은 63.39%, 당뇨는 26.79%로 나타났으며, 이는 춘천시 평균(고혈압 약 28%, 당뇨 약 13.4%)보다 약 2배 높은 수준이다(질병관리청 만성질환건강통계, 2023).하지만 예방적 건강관리 역시 충분히 이루어지지 않고 있다. 같은 조사에서 건강검진 수진율은 60%, 암검진은 26.67%로 나타났으며 이는 전국 평균(각각 70.1%, 60%)보다 낮은 수준이다(질병관리청 만성질환건강통계, 2023). 병원 접근성의 한계가 건강 관리 전반에 영향을 미치고 있는 것이다.현장 조사에 참여한 간호학과 학생은 다음과 같이 말했다.생활 환경에서도 건강과 안전에 영향을 줄 수 있는 요소들이 확인된다. 마을 내 쓰레기 배출 시설이 설치되어 있음에도 불구하고, 일부 가정에서는 쓰레기를 소각하는 모습이 관찰되었고, 분리배출이 제대로 이루어지지 않는 경우도 있었다. 이러한 쓰레기 소각은 연기와 유해물질을 발생시켜 대기 오염을 유발할 수 있으며, 특히 고령 주민의 호흡기 건강에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.또한 이러한 생활 방식은 화재 위험과도 연결된다. 지암리는 산림과 인접한 지역으로, 작은 불씨가 산불로 확산될 가능성이 높은 환경이다. 실제 지난 3월 11일 마을에서 화재가 발생해 소방차 4대와 구급차가 출동한 모습이 시민 기자에 의해 목격됐다. 쓰레기 소각과 같은 행위는 이러한 화재 위험을 더욱 높일 수 있어 지속적인 관리와 인식 개선이 필요한 상황이다.현재 지암리 주민들은 보건진료소를 통해 기본 진료와 약 처방, 예방접종 등의 서비스를 이용하고 있으며, 전문 진료가 필요한 경우 춘천 시내 병원을 이용한다. 과거에는 보건진료소장이 직접 가정을 방문해 건강관리를 실시하기도 했으나, 코로나19 이후 주민들의 가정 방문에 대한 거부감으로 인해 현재는 진료소를 방문하는 주민을 중심으로 건강 상담과 관리가 이루어지고 있다.지암리의 사례는 고령화 사회에서 지역 간 의료 접근성 격차가 어떻게 나타나는지를 보여준다. 병원에 가는 일이 특별한 일이 아닌 일상이 될 수 있도록, 농촌 지역의 현실을 반영한 교통과 보건 정책의 개선이 필요한 시점이다.