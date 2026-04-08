민주노총 울산본부 "조용식 울산교육감 후보 지지"

큰사진보기 ▲민주노총 울산본부가 8일 울산교육청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 조용식 울산교육감 후보 지지를 선언했다. ⓒ 민주노총울산본부 관련사진보기

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울산광역시교육감 선거에서 중등교사 출신의 조용식, 울산대학교 교수 출신의 구광렬, 김주홍 예비후보가 3파전을 벌이는 가운데 7일 민주노총 울산지역본부가 조용식 예비후보 지지를 선언하고 나섰다.민주노총 울산본부는 이날 울산교육청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "민주노총 울산본부는 8만 조합원들의 힘을 한 곳으로 모으고, 50만 울산 노동자의 압도적인 지지로 조용식 후보가 울산 교육감에 당선될 수 있도록 총력을 다 할 것'이라고 밝혔다.이어 "울산시민 여러분께서도 울산교육이 과거로 회귀하지 않고 미래로 나아갈 수 있도록 흑색선전과 바람에 기대어 교육 권력을 노리는 후보가 아니라 우리 아이들의 삶과 미래를 바꿀 조용식 후보를 울산 교육감으로 적극 지지해 주실 것을 호소드린다"고 덧붙였다.민주노총은 지지 배경으로 "산적한 교육 현장의 문제를 해결하고 경쟁 중심의 왜곡된 교육이 아니라 우리 아이들 한 명 한 명의 삶과 미래를 교육의 중심에 두고 학생 중심의 교육을 펼칠 적임자로 조용식 교육감 후보를 지지하기로 했다"고 밝혔다.이어 "조용식 후보는 교사로서 한 평생을 교육 현장에 몸담아 우리 교육이 나아가야 할 길을 누구보다도 잘 알고 있는 교육전문가"라며 "노옥희·천창수 교육감과 함께 울산교육이 시민들의 지지와 신뢰를 얻을 수 있도록 만든 교육행정 전문가"라고 밝혔다.또한 "교육노동자, 교육운동가로 살아오며 노동과 교육의 가치를 실천해 온 실천가"라며 "지속 가능한 우리 사회의 미래를 위한 교육대전환을 이루고, 노옥희·천창수 교육감이 애써 만든 최고의 울산교육을 더욱 새롭고 든든한 교육으로 만들 적임자"라고 주장했다.민주노총은 조용식 후보가 해결해야 할 교육 현장 과제로 "지금도 교육 현장에는 해결해야 할 다양한 과제들이 산적해 있다"라며 "현장의 교사와 공무원 노동자는 정치기본권과 노동기본권 보장, 교사의 권리보장과 학교 업무 정상화, 입시경쟁 해소와 민주적 학교운영을 요구하고 있다"고 짚었다.또한 "학교 비정규직 노동자들은 급식, 돌봄, 방과후 등 교육노동자들의 교육복지 강화, 방학 기간 생계 대책 수립, 민주적 학교자치기구 운영 등을 요구하고 있으며, 학부모들은 교육체제의 전환과 입시경쟁의 완화를 요구하고 있다"고 지적했다.