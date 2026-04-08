'일자리'와 '주거 공간'으로 소멸의 벽 넘겠다는 순창군

전북 순창군이 지방소멸이라는 거대한 시대적 파도에 맞서 ‘지방소멸대응기금’을 활용한 승부수를 던지고 있다. 특히 지역 경제의 실무를 담당하는 경제교통과는 순창의 미래 지도를 그리는 핵심축이다. 기금을 통해 추진되는 경제교통과의 4개 사업의 현황을 짚어보고, 각각의 사업이 가진 긍정적인 대목과 개선사항 등을 분석했다.

큰사진보기 ▲행정안전부가 2021년 지정한 인구소멸위험지역 89개 기초자치단제(붉은색) ⓒ 행정안전부 관련사진보기

[사업 ①]

AD

큰사진보기 ▲지방소멸대응기금을 활용해 총 70억원 규모로 순창읍 순화리 663번지 일원에 2026년 상반기 완공을 목표로 추진되는 ‘청년근로자 기숙사’ 조감도. 자료 순창군. ⓒ 순창군 관련사진보기

[사업 ②]

[사업 ③]

[사업 ④]

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린순창에도 실립니다.열린순창은 전북 순창군에 있는 주간신문입니다.

순창군 경제교통과는 주로 청년 인구의 유입과 정착을 위한 인프라 구축 및 자립 기반 마련에 집중하고 있다. 2022년부터 경제교통과가 추진하는 사업으로는 ▲ 기업연계 청년근로자 기숙사 조성 ▲ 전통시장 연계 청년창업 공간 확대(전통시장 현대화) ▲ 청년(소상공인) 사업장 환경개선 지원 ▲ 지역특화 맞춤형 직업훈련 강화 등이 있다. 아래의 내용은 해당 사업들의 추진 현황과 총사업비, 기대효과 등이다.이 사업은 기업연계 청년근로자 기숙사 신축 1동을 건설하는 사업으로, 사업 기간은 2022년부터 2026년까지다. 제조업 근무 청년근로자 기숙사를 건립하여 기업 하기 좋은 순창 만들기에 기여하고자 하는 게 이 사업의 목적이다. 순창군 관계자는 기숙사 건립으로 청년근로자들의 순창 정착을 유도하고 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다고 전했다.우선, 제조업 기반의 청년근로자들에게 안정적인 주거지를 제공함으로써, '출퇴근 외지인'을 '실제 거주민'으로 전환하는 실질적인 기반이 될 것으로 보인다. 또, 기업 하기 좋은 환경을 조성하는 데까지 이어질지 귀추가 주목된다.다만, 기숙사 준공 이후 단순한 수용 시설을 넘어, 청년들이 소통할 수 있는 커뮤니티(공동체) 공간으로서의 매력이 부족할 경우 자칫 '잠만 자는 공간'으로 전락할 우려가 있다. 단순히 기숙사를 조성하는 것에서 끝나는 게 아니라 그곳에 거주하는 청년끼리 교류할 수 있는 환경을 조성해야 할 것으로 보인다.이 사업은 전통시장 도시가스 설치와 비 가림 시설을 설치하는 사업으로, 사업 기간은 2022년부터 2023년까지다. 노후화된 전통시장 시설을 보수하는 게 이 사업의 목적이며, 도시가스 설치에 1억 6300만 원, 비 가림 시설 설치에 9억 1800만 원이 투입됐다. 순창군 관계자는 시장 상인의 사업 환경이 개선되고 전통시장 이용 고객의 편리성이 증대될 것으로 기대하고 있다.우선, 도시가스와 비 가림 시설을 확충해 노후화된 전통시장을 현대화함으로써, 청년 상인들이 진입하기 좋은 '세련된 지역 시장'의 하드웨어를 갖춘 점은 긍정적이다.다만, 시설 개선만으로는 청년층의 전통시장 유입을 기대하기는 어렵다. 인프라 구축 이후 시장 내부의 콘텐츠 혁신이나 기존 상인들과의 융합 문제가 해결되지 않으면 기금 투입 대비 효과가 미미할 수 있다.이 사업은 노후화된 청년(소상공인) 사업장 환경을 개선하기 위한 목적으로 추진된 것으로, 사업 기간은 2023년부터 2024년까지다. 사업 내용은 청년(소상공인)의 사업장 시설 증·개축과 수선 지원 등으로, 총 70개소의 사업장에 8억 1316만 8000원이 투입됐다. 순창군 관계자는 소상공인의 비용 절감, 매출 증대 등을 기대하고 있다.70개소에 달하는 사업장에 실질적인 개보수 비용을 지원함으로써 소상공인의 경영 의욕을 고취하고 지역 상권의 미관을 개선한 점은 긍정적이다. 다만, 단발성 시설 지원에 그친다면, 예산 소모성 사업이라는 비판에서 자유롭기 어려울 것으로 보인다.이 사업은 ▲ 취·창업 역량 강화 직업교육 훈련 운영 ▲ 청년에게 일 경험 기회 제공 ▲ 단체에 인건비 지원 등을 골자로 하는 사업이며, 사업 기간은 2023년부터 2025년까지다. 다양한 분야와 직종의 직업교육 훈련에 교육비를 지원하여 취업 역량을 강화하고, 사회서비스 분야 청년 인력 양성을 통해 양질의 프로그램을 개발하는 것을 목적으로 한다.2023년부터 2025년까지 투자액 2억 8000만 원 중 2억 5300만 원이 집행된 상태다. 세부적으로 보면, 맞춤형 직업교육 훈련을 2년간 122명(2024년 49명, 2025년 73명)이 수강했고, 직업교육 훈련 교육비를 지원받은 사람은 3년간 96명(2023년 38명, 2024년 44명, 2025년 14명)이다.이어 사회서비스형 청년인턴 지원사업도 운영했다. 3년간 14개소에서 14명의 청년인턴이 일 경험을 할 수 있도록 순창군이 지원한 것으로 나타났다. 세부적인 지원 규모는 다음과 같다. ▲ 2023년 4개소 4명 ▲ 2024년 6개소 6명 ▲ 2025년 4개소 4명.순창군 관계자는 "자격증을 취득하기 위한 교육비 지원을 통해 미래에 대한 준비와 자립 기반을 마련할 수 있을 것"이라며 "청년의 직무 경험이 축적되고 지역 내 활동을 할 수 있는 토대가 마련될 것으로 기대한다"고 전했다.이 사업은 단순히 지원금을 지급하는 단계를 넘어 취·창업을 위한 기술을 가르치고 일 경험을 제공했다는 점은 매우 긍정적이다. 특히, 사회서비스형 인턴 지원은 청년들이 지역 내에서 공공 서비스의 주체로 성장할 기회를 제공했다는 점에서 의미가 있다.다만, 자격증 취득과 교육 인원수는 많으나, 이들이 실제 순창 내에서 정규직으로 전환되거나 창업으로 안착한 사례가 얼마나 되는지 해당 자료가 제공되지 않은 점은 아쉬운 대목이다. 직업교육이 취업으로 연결되는 선순환 고리가 견고해져야만 순창군이 지역 소멸 위기를 넘고 '경제'와 '정주'라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을 것으로 보인다.