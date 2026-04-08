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26.04.08 15:05최종 업데이트 26.04.08 15:05

전남도, 관광기업 예비창업자 모집... 창업 교육 지원

우수 창업자엔 최대 2000만원 자금 지원

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전라남도는 관광기업 예비창업자 30명을 모집한다. 모집 대상은 2026년 1월 1일 현재 19세 이상 55세 이하의 전남 거주자 또는 전입 예정자로, 공고일 기준 사업자등록이 없는 예비창업자라면 누구나 신청할 수 있다. 최종 선정 1개월 이내 전남으로 주민등록 이전이 가능해야 하며, 협약 기간 전남에 주민등록을 유지해야 한다.

모집 분야는 ▲체험형 콘텐츠 및 테마 관광, 가이드 서비스 등 서비스·콘텐츠 ▲스마트 관광, 예약 플랫폼, 모빌리티 등 기술 융합 ▲테마 숙박, 로컬 라운지 등 시설·인프라 ▲디지털 및 밀키트 등 관광 기념품·미식 분야 등이다.

전남도는 30명의 예비창업자를 선발해 창업 교육과 전문가 멘토링을 제공한다. 또 우수 창업자를 선정해 최대 2000만 원의 창업 실행 자금을 지원한다. 이달 24일 오후 5시까지 이메일로 접수한다. 전남도 및 전남관광재단 누리집에서 모집 요강 확인이 가능하다.

박호 전남도 관광개발과장은 "창의적 관광 아이디어를 가진 예비창업자들이 이번 사업을 통해 실질적 창업으로 이어지고, 경쟁력을 갖추도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.

전남도 관광기업 예비창업자 모집 포스터
전남도 관광기업 예비창업자 모집 포스터 ⓒ 전라남도


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#관광기업#전라남도#남도관광#전남관광재단#예비창업

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