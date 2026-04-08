여주시, 해빙기 취약시설 198개소 안전점검 완료... 우기 전 보수 추진

큰사진보기 ▲경기 여주시는 해빙기 취약시설에 대한 안전점검을 완료하고, 장마철 이전까지 보수·보강 작업을 집중 추진한다고 8일 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시는 해빙기 취약시설에 대한 안전점검을 완료하고, 장마철 이전까지 보수·보강 작업을 집중 추진한다고 8일 밝혔다.시는 지난 3월 공무원과 민간 전문가로 구성된 합동점검반을 편성해 관내 취약시설 198개소를 대상으로 전수 점검을 실시했으며, 점검 결과 총 41건의 위험요인을 발굴했다.점검 대상은 급경사지 146개소를 비롯해 사면 25개소, 대형 건설현장 9개소, 저수지 7개소, 국가유산 4개소, 도로·옹벽 3개소 등이다. 특히 급경사지에 대해서는 전문기관 용역을 병행해 안전점검의 전문성을 강화했다.시는 점검 결과에 따라 도로 포트홀 보수, 수변 데크 파손 등 경미한 사항에 대해서는 즉시 보수 작업을 진행하고 있으며, 중점 관리 대상 시설에 대해서는 단계적으로 정비를 추진할 계획이다. 지난해 정밀안전점검에서 보수가 필요한 것으로 확인된 강변주차장은 오는 6월까지 보수·보강을 완료할 예정이다.아울러 해빙기 안전점검 종료 이후에도 '2026년 집중안전점검'과 연계해 주민 점검 신청제를 지속 운영한다. 안전신문고 및 읍면동 행정복지센터를 통해 접수된 시설에 대해서는 추가 점검을 실시해 안전 사각지대를 최소화한다는 방침이다.여주시는 장마철 이전까지 확인된 위험요인을 최대한 해소해 사고 발생 가능성을 차단하고, 시민 안전 확보에 행정력을 집중할 계획이다.