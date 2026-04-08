조상호, 세종이 가야 할 길 '10대 공약' 발표

큰사진보기 ▲조상호 예비후보가 8일 행정수도 완성과 자족도시 구축을 핵심으로 한 ‘10대 공약’을 제시하며 본선 경쟁력 강화에 나섰다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 세종시청 브리핑실에서 조상호 세종시장 예비후보가 10대 핵심 공약을 발표하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

더불어민주당 세종시장 결선에 나선 조상호 예비후보가 행정수도 완성과 자족도시 구축을 핵심으로 한 '10대 공약'을 제시하며 본선 경쟁력 강화에 나섰다.조 후보는 8일 공약 발표에서 "결선 투표를 앞두고 세종의 방향과 미래, 세종이 반드시 가야 할 길을 정리할 필요가 있었다"며 "행정수도 완성과 함께 자족 기능 확충에 대한 해법과 시민 삶의 질 향상을 위한 실천 계획을 마련했다"고 밝혔다.이번 공약은 그동안 발표한 정책을 재정리·보완한 것으로, 본선에서 경쟁했던 후보들의 주요 공약 일부도 반영해 정책의 폭과 현실성을 높였다는 점이 특징이다.핵심 공약의 첫 번째로는 행정수도 완성을 내세웠다. 그는 행정수도 특별법의 조기 제정을 최우선 과제로 제시하며, 여야 공동 당론 채택을 통해 입법을 마무리해야 한다고 강조했다. 또한 개헌 논의 과정에서 빠진 행정수도 명문화 조항 역시 반드시 반영되도록 정치권을 설득하겠다는 입장을 밝혔다.도시 성장 동력으로는 '인구 80만 자족도시 프로젝트'를 제안했다. 세종 도시개발공사를 설립해 대평동 아레나 조성과 조치원 역세권 개발을 전담하게 하고, 조치원 제2청사 건립을 통해 북부권 균형 발전을 실현한다는 계획이다.재정 분야에서는 보통교부세 정률제 도입으로 약 1조 2000억 원의 재원을 확보하고, LH 개발부담금을 환수해 도시 혁신 사업에 선제적으로 활용하겠다고 강조했다. 조 후보는 "행복도시 개발 이익이 외부로 유출돼서는 안 된다"며 "세종시가 직접 개발 과정에 참여해야 한다"고 강조했다.산업 정책으로는 반도체·AI·로보틱스 등 첨단산업 육성과 국가산단 연계를 통한 혁신 생태계 구축을 제시했다. 예비타당성 조사 면제 확대를 활용해 국책사업 유치 속도를 높이고, 대학·연구기관·기업이 함께 참여하는 산업 기반을 마련하겠다는 전략이다.교육과 청년 정책도 주요 축으로 제시됐다. 종합 국립대와 한국예술종합학교 유치를 통해 행정수도에 걸맞은 교육·문화 인프라를 구축하고, 2030년까지 청년 전문 일자리 5000개 창출과 청년주택 1000호 공급, 청년청 설립을 추진하겠다고 밝혔다.교통 분야에서는 'KTX 세종중앙역' 신설과 동서 횡단 고속철도망 구축을 제안하며 전국 교통망의 중심 도시로 도약하겠다는 구상을 내놨다. 아울러 대중교통 노선 직선화와 배차 간격 단축을 통해 시민 불편을 줄이겠다고 덧붙였다.지역경제 활성화를 위해서는 나성·조치원·고복저수지 일대를 중심으로 관광특구를 지정하고, 체류형 관광 및 상권 활성화를 통해 소상공인 매출 20% 향상을 목표로 내세웠다. 또한 글로벌 어린이 직업체험 테마파크인 키자니아 유치 등 에듀테인먼트 산업과 지역화폐 활성화 등 생활 밀착형 정책도 포함됐다.복지 분야에서는 세종형 유보통합 단계적 추진과 영유아 급식 공공책임제, 공공의료기관 확충, '세종 365-24시' 의료체계 구축, 노인·청소년 안전망 강화 등 촘촘한 복지 시스템을 마련하고, 사회복지 종사자 처우 개선을 위한 단일임금제 도입도 추진한다.이와 함께 시민 참여 확대를 위한 '시민청' 설립을 공약으로 제시하며 시민 주권 기반의 행정체계를 구축하겠다는 의지도 밝혔다.조 후보는 "지금은 행정수도 완성을 앞둔 골든타임"이라며 "현 정부 임기 내 세종의 지위 논란을 반드시 마무리하고, 시민들이 안정된 삶을 누릴 수 있는 도시로 나아가겠다"고 밝혔다.한편 더불어민주당 세종시장 후보 선출을 위한 최종 결선투표는 오는 4월 14일부터 16일까지 사흘간 진행되며, 결선에 오른 조상호 후보와 이춘희 후보 간 양자 대결로 최종 후보가 결정될 예정이다.조 후보는 결선 이후 당내 통합과 관련해 "4월 16일에는 (탈락한) 세 명의 경선 후보와 저, 그리고 이춘희 후보까지 모두가 하나의 팀이 되는 것이 중요하다"며 "누가 후보가 되느냐보다 더불어민주당 후보가 세종시정을 책임지는 것이 중요하다"고 밝혔다.이어 "경쟁 과정에서 세 후보의 패기와 공약을 통해 많은 것을 배웠다"며 "세 후보의 뜻과 비전을 이어받아 함께 힘을 모아야 한다"고 호소했다. 아울러 "세종시가 행정수도로 전환하는 시기에 새로운 비전과 인물, 도전이 필요하다"며 '새 인물론'을 부각했다.조 후보는 결선 결과에 대해 "다음 주 이 자리에서 다시 만나면 민주당 본선 후보로 서 있을 것"이라며 "지난 4년간 한눈 팔지 않고 준비해온 결과를 입증하겠다"고 자신했다.