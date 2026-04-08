하남시, 중동발 경제불안 선제 대응... 300억 긴급 추경

큰사진보기 ▲하남시는 7일 고유가와 물가 상승 등 경제 불안에 대응하기 위해 총 300억 원 규모의 긴급 추가경정예산을 편성해 시의회에 제출할 예정이라고 밝혔다. 이 가운데 60억 원은 정부 지원에 따른 시 부담분과 자체 사업비로 구성된다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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중동 지역 군사적 긴장 고조로 유가와 환율 불안이 이어지는 가운데, 하남시가 민생과 기업 피해 최소화를 위한 선제 대응에 나섰다. 정부 추경 집행에 앞서 자체 재원을 투입해 지역경제 방어에 속도를 내겠다는 방침이다.하남시는 7일 고유가와 물가 상승 등 경제 불안에 대응하기 위해 총 300억 원 규모의 긴급 추가경정예산을 편성해 시의회에 제출할 예정이라고 밝혔다. 이 가운데 60억 원은 정부 지원에 따른 시 부담분과 자체 사업비로 구성된다.시는 이번 조치를 통해 민생경제 충격을 완화하고, 소상공인과 기업 지원을 동시에 강화한다는 계획이다.하남시는 '중동전쟁 대응 비상경제 TF'를 구성하고 상시 운영에 들어간다. TF는 ▲에너지 수급 관리 ▲민생 안정 및 소상공인 지원 ▲기업 지원 등 3개 분야로 나뉘어, 상황 안정 시까지 대응을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 맡는다.특히 국제 정세 변화에 따른 경제 지표를 실시간으로 점검하며, 필요 시 추가 대응책도 신속히 마련할 방침이다.침체된 지역 상권 회복을 위한 정책도 강화된다. 하남시는 지역화폐 발행 규모를 연간 1200억 원으로 확대하고, 5월부터 8월까지 4개월간 할인율을 기존 8%에서 10%로 상향한다. 월 구매한도 역시 30만 원으로 늘려 소비 진작 효과를 높이겠다는 구상이다.'뮤직인더하남' 축제 기간에는 지역화폐 결제 시 최대 3만 원 한도 내 5% 캐시백을 제공해 현장 소비를 유도한다.또한 공공배달앱 '땡겨요'와 협력해 전통시장과 소상공인의 온라인 판로 확대를 지원한다. 신규 가맹점에는 2% 저율 수수료를 적용하고, 할인쿠폰 발행 등에 사용할 수 있는 지원금도 제공할 예정이다.소상공인 특례보증 규모는 기존 100억 원에서 150억 원으로 확대되며, 경영환경 개선 사업도 병행 추진된다.기업 지원도 함께 강화된다. 특례보증은 40억 원 규모로 확대하고, 중동 위기 대응 특별경영자금을 통해 업체당 최대 5억 원까지 융자와 이차보전을 지원한다.특히 중동 지역 수출기업의 부담을 줄이기 위해 물류비 지원 사업을 신설해 기업당 최대 700만 원까지 지원할 계획이다.시민 생활비 부담을 줄이기 위한 조치도 포함됐다. 상·하수도 요금과 쓰레기 종량제 봉투 가격을 동결하고, 에너지 취약계층에는 기존보다 확대된 에너지 바우처를 한시적으로 지원한다.또한 석유 매점매석 행위 신고센터 운영과 주유소 가격 점검을 통해 시장 안정에도 나선다. 공공부문에서는 8일부터 승용차 2부제와 공영주차장 5부제를 시행해 에너지 절약을 유도하고, 시민을 대상으로 생활 속 에너지 절약 실천 캠페인도 병행한다.이현재 하남시장은 "중동 정세 불안이 장기화될 가능성에 대비해 가용한 모든 행정력을 집중하겠다"며 "시민들도 과도한 사재기를 자제하고 에너지 절약에 동참해 달라"고 밝혔다.