"중동 전쟁으로 비닐 생산 차질, 탄소중립 실현 기회일 수도"

탄소중립에 가장 적극적인 활동을 펼치는 곳은 환경단체가 아닐까?
경기환경운동연합(아래 환경련)은 탄소중립 실현을 위한 일회용품 사용 줄이기에 팔을 걷었다. 지난 2024년 7월부터 경기도청, 경기도의회를 비롯한 공공청사 내 일회용 컵 사용 실태를 직접 확인하는 모니터링 사업을 펼치고 있다. 탈 플라스틱 사회로의 전환을 위해 지속적으로 이 사업을 진행한다는 계획이다. 공공기관을 대상으로 한 건 행정 최전선에 있는 공무원의 솔선수범이 중요하기 때문이다.
이와 관련해 환경련 관계자는 8일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "이는 단순히 플라스틱 부족에 대응하는 차원이 아니라, 플라스틱 없이도 살아갈 수 있는 사회로 전환하기 위한 실천이기 때문"이라고 설명했다.
이어 그는 "중동 전쟁으로 플라스틱 원료인 나프타 수급이 흔들리고 있어 비닐과 포장재 생산 차질이 현실화 되면서, 우리가 너무 익숙하게 사용해 온 플라스틱 기반 일회용품의 취약성이 드러나고 있다"며 "오히려 지금이야말로 '버리는 사회'에서 '순환하는 사회'로 전환할, 즉 탄소중립을 실현할 기회일지도 모른다"라고 밝혔다.
공공청사 내 일회용 컵 사용 모니터링 작업은 그야말로 땀내 나는 일이다. 환경운동연합 활동가와 자원봉사자가 도청이나 시청 로비에 자리 잡고 앉아 청사에 들어오는 이들 손에 들린 컵을 확인하고 기록하는 고된 작업이다. 정확한 조사를 위해 3명 정도가 한 팀이 되어 계수기로 입장하는 사람 수를 헤아리고 그중에서 일회용 컵이나 다회용 컵 사용자가 몇 명인지를 파악하는 방식이다. 주로 점심시간인 낮 12시에서 오후 1시 사이에 조사를 한다.
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"기후위기 대응·자원순환 사회로의 전환, 선택의 문제 아냐"
조사는 경기도청, 경기도의회, 경기도교육청과 GH공사가 모여 있는 경기융합타운, 그리고 경기도내 주요 기초지자체 청사를 대상으로 진행했다. 그 결과는 분명한 '가능성'을 보여준다는 게 환경련 관계자 설명이다.
관계자에 따르면 경기융합타운의 일회용 컵 사용률은 조사가 시작된 2024년 7월 15.6%에서 8월 6.74%로 크게 감소했다. 더 주목할 점은 다회용 컵 사용률이 59.98%로, 일회용 컵 사용을 넘어섰다는 점이다.
그는 "이는 우리의 활동이 현장에 영향을 줄 수 있다는 것을 보여주는 사례"라고 자평했다. 그러면서 "기후위기 대응과 자원순환 사회로의 전환은 더 이상 선택의 문제가 아니"라며 "공공청사를 출발점으로 일회용 컵 사용이 완전히 사라질 때까지 모니터링 사업을 지속할 방침"이라고 강조했다.
탄소중립은, 온실가스 배출량을 줄이고 흡수량을 늘려 순배출량을 '0'으로 만든다는 의미이다. 탄소중립을 위한 국제사회 노력에 발맞춰 우리나라는 지난 2020년 '2050 탄소중립' 선언을 했다. 이에 따라 탄소배출을 감축하기 위한 여러 가지 정책을 추진하고 있고, 국가 정책에 부응해 지방자치단체나 기업, 환경 단체 등이 특색 있는 탄소중립 활동을 하고 있다. 중동발 전쟁 여파로 플라스틱 부족이 사회 문제로 떠오르면서 탄소중립을 위해서라고 플라스틱 사용을 줄여야 한다는 목소리에 힘이 실리고 있다.
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