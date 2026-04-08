이시바 전 총리 만난 이 대통령 "복잡한 국제환경 속 큰 역할 해 달라"

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 8일 청와대에서 이시바 시게루 전 일본 총리와 오찬에 앞서 발언하고 있다. 2026.4.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 8일 청와대에서 이시바 시게루 전 일본 총리를 만나 "총리께서 매우 넓은 시야로 국제 문제에 관심도 많고 역할도 많이 하셨는데, 앞으로도 이 복잡한 국제환경 속에서 큰 역할을 계속해 주시기 바란다"고 했다.이 대통령은 이날 이시바 전 총리와 한 오찬 자리에서 "(이시바 전 총리가) 총리로 재임 중일 때 한일 관계가 상당히 많이 안정되고 그 후로도 한일 협력도 상당히 잘 되고 있어서 참으로 감사하게 생각한다"라며 이러한 뜻을 밝혔다.이시바 전 총리는 "1년이란 짧은 임기였지만 외교라는 맥락에서 가장 중시한 것은 일한관계 발전이었다"라며 "저는 일본과 한국의 관계를 세계에서 가장 훌륭한 관계로 만들고 싶었고 지금도 그렇다"고 화답했다.특히 자신이 이 대통령과 함께 한일 셔틀외교를 복원하고 정착시킨 점도 부각했다.이에 대해 이시바 전 총리는 "(제가) 작년 6월부터 9월까지 3개월 동안에 세 번 대통령님과 만났다. 그 중 두 번은 도쿄에서, 한번은 부산에서 만나뵈었다. 대단히 인상적이었다"며 "후임자인 다카이치 (사나에) 총리와도 대단히 좋은 관계를 유지하고 계신다는 보도도 있었고 이에 대해 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.이어 "이재명 대통령님께서는 일본에서도 인기가 많으시다"라며 "(양국이) 정치뿐 아니라 민간 차원에서도 긴밀한 관계를 구축하고 특히 지역 발전으로 이어지길 바란다"고 덧붙였다.한편, 현역 중의원인 이시바 전 총리는 민간 외교안보 싱크탱크인 아산정책연구원의 초청을 받아 퇴임 후 처음으로 방한했다.그는 이날 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 열린 아산정책연구원 주최 '아산플래넘 2026' 기조연설에서 "(이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대해) 유엔 결의에 기반한 안보 조치로 접근할 필요가 있다"면서 "일본과 한국을 포함한 뜻을 같이하는 국가들이 연합해 대응해야 한다"고 주장했다.