경충국도 아래 '토끼굴'을 아십니까?

큰사진보기 ▲여주시 가남읍 태평4리에선 본 토끼굴 ⓒ 이장호 관련사진보기

큰사진보기 ▲오른쪽이 둑길이었던 길로 뒤쪽의 자동차가 지나는 곳이 경충국도다. ⓒ 이장호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽이 물길이고 오른쪽이 보행로다. ⓒ 이장호 관련사진보기

큰사진보기 ▲가남읍 태평4리 윤유성 노인회장이 옛 뚝방길에 대해 설명하고 있다. ⓒ 이장호 관련사진보기

큰사진보기 ▲불은 선안이 토끼굴 입구로 왼쪽에는 옛 둑길이 있다. ⓒ 이장호 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2021년 3월 주민들이 두 마을을 연결하는 폭 6m, 연장 20m의 통로박스 설치를 요구하기 위해 만든 설명판. ⓒ 이장호 관련사진보기

큰사진보기 ▲평1리 토끼굴 입구에 설치된 현수막. ⓒ 이장호 관련사진보기

큰사진보기 ▲태평4리 토끼굴 입구에 설치된 현수막 ⓒ 이장호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여주신문에도 실립니다.

경충국도라고도 부르는 경기도 이천시 하이닉스 이천공장에서 이천시 장호원읍으로 가는 길 중간에는 경기 여주시 가남읍 소재지인 태평리가 있다. 이 마을을 지나는 경충국도 아래에는 주민들이 '토끼굴'이라고 부르는, 20여 년 전에 만들어진 암거(상자형 콘크리트 구조물)가 있다.가로와 세로가 각각 2.5m인 이 암거는 물길과 사람이 걸어갈 수 있는 길이 반반으로, 대낮에도 어둡고 악취도 심했다. 하지만 주민들은 20년 넘게 이 길을 다녀야 했다.지금 주민들이 '토끼굴'이라고 부르는 이 암거 자리에는 태평4리와 태평1리 마을을 잇는 작은 소하천과 그 옆을 따르는 둑길이 있었다. 이 길은 주민들이 농사를 지으러 가거나, 이웃 마을로 향할 때 이용하던 소중한 지름길로 화물자동차의 통행이 가능할 정도였다.그러나 지난 2000년대 초반, 당시 여주군 가남면 태평리를 관통하는 2차선의 국도 3호선이 면소재지 외곽으로 우회하는 4차선으로 확장 공사가 마무리됐다. 그 후 주민들이 마주한 것은, 그간 계속 사용해 온 둑길이 아닌 거대한 옹벽과 수로용 암거였다.당시 도로 건설 당국은 하천 물길을 위한 암거는 설치했으나, 사람이 통행할 수 있는 별도의 보도 암거는 설치하지 않아 두 마을을 잇는 길이 끊겨 버렸다.최근 가남읍 태평리 일대 주민들은 20여 년 전 진행된 국도 건설 공사로 인해 단절된 옛길의 복원을 강력히 요구하고 나섰다. 20여 년간 주변 여건이 변화하면서 이 길을 사용하는 주민들의 불편이 가중되었기 때문이다.현재 태평4리와 인근 마을 주민들이 태평1리 쪽에 위치한 가남행복센터(주민자치센터)와 가남체육센터, 가남청소년문화의집을 가기 위해서는 멀리 우회하거나 암거를 걸어서 지나가야 하는 실정이다. 문제는 암거가 대낮에도 어두울 뿐 아니라 보행공간이 좁다는 점이다.특히 여성청소년과 가남행복센터 프로그램을 이용하는 여성들은 이곳을 지날 때 악취가 심해 불편할 뿐 아니라 안전 문제가 있다고 지적하고 있다.또, 암거는 비가 많이 오면 물이 넘쳐 걸어서 다니기가 불가능해 주민들이 불편을 겪고 있다.가남읍 태평4리 윤유성 노인회장은 "예전에는 작은 냇가 둑길을 따라 편하게 다녔는데, 국도가 생기면서 마을이 두 동강이 났다"며 "물길만 만들 게 아니라 사람과 농기계가 안전하게 다닐 수 있는 보도 암거를 진작 설치했어야 했다"고 분통을 터뜨렸다.윤 회장과 현장을 확인한 결과 태평4리쪽에서 태평1리로 향하는 길에는 아직도 옛 둑길의 흔적이 남이있다. 관습도로로 인정되어 도로 포장 때마다 경충국도와 연결되는 곳까지 포장이 되어있는 것을 확인할 수 있었다.주민들은 과거의 설계 오류나 예산 상의 이유로 누락된 기반 시설이 있다면 지금이라도 바로잡아야 한다고 주장한다.단순히 통행의 편의를 넘어, 암거를 이용하는 청소년과 여성, 고령 주민의 사고 예방을 위해서도 별도의 보도 암거 설치가 시급하다는 것이다.이무권 가남읍주민자치회장은 "우리가 요구하는 것은 거창한 도로가 아니고, 예전처럼 이웃 마을과 가남행복센터, 그 옆의 가남청소년의집을 안전하게 오갈 수 있는 작은 통로 하나만 내달라는 것"이라며 "20년 넘게 참아온 주민들의 고통을 이제는 외면하지 말아달라"고 말했다.주민들은 최근 토끼굴 주변에 '보도 암거' 설치를 요구하는 현수막을 걸고, 주민들을 대상으로 서명을 받는 등의 행동에 나섰다.이에 대해 수원국토관리사무소 관계자는 "문제의 암거 용도 확인이 필요해 현장 조사를 마친 후 이와 관련한 답변이 가능하다"며, 곧바로 현지 조사에 나설 것이라고 밝혔다.