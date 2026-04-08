국민의힘 태안군수 후보는 윤희신

큰사진보기 ▲국민의힘 윤희신 태안군수 후보 ⓒ 윤희신 관련사진보기

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윤희신 후보가 국민의힘 태안군수 경선에서 8일 최종 승리했다.윤 후보는 그동안 경선을 비롯해 여러 여론조사에서 2위 후보와 최대 19% 포인트 가량 격차를 보이며 계속 1위를 지켜왔다.윤희신 후보는 공천 확정 후 입장문을 통해 "경선 과정에서 여러 불편을 감내해 주신 군민 여러분께 깊은 감사를 드린다"면서 "큰 성원을 보내주신 만큼 본선에서 압도적 승리로 반드시 보답하겠다"고 다짐했다.이어 "경선 과정에서 끝까지 열정과 소신으로 멋진 승부를 펼쳐주신 이영수, 김진권 후보님에게 경의를 표한다"며 "김세호 전 군수님을 비롯 경선에 참여하셨던 모든 분들의 뜻을 하나로 담아 태안 발전 전략을 새롭게 짜겠다"고 밝혔다.경선 예비후보들의 장점이나 공약도 명확했기에 본선에서 국민의힘 '원팀' 이미지를 살려 선거 스펙트럼을 최대한 넓혀가겠다는 것이다.윤 후보는 "만나는 주민들마다 태안의 현실을 많이 걱정하시고 변해야 한다는 말씀들을 계속했다"며 "태안의 변화와 미래를 위해 각계각층의 뜻을 모으고 받들어 선거 승리에 올인하겠다"고 말했다.또한 "특히 군정 쇄신의 요구가 많았다. 갈등과 불신 속에서 갈 곳을 잃은 군정 내부부터 혁신하고, 군민 삶을 바꾸는 실질적 정책에 집중하는 것에서부터 군정 신뢰를 회복해 나가겠다"고 강조했다.